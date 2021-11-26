АФАНАСИЙ ВЕЛИКИЙ

Святой (память 18 января, 2 мая), епископ Александрийский (с 8 июня 328), великий отец и учитель Церкви , крупнейший исторический деятель своего времени.

Родился, по косвенным сведениям источников, в Александрии, получил хорошее образование, в христианской вере считал своим наставником основателя монашества Антония Великого . До конца жизни оставался виднейшим борцом против арианства (см. Арий) — главной ереси того времени. Личный секретарь, а впослед­ствии преемник епископа Александра на Александрийской кафедре. В чине дьякона сопровождал св. Александра на I Вселенский собор (Никея, 325). На протяжении всей своей деятельности воплощал в жизнь решения собора, на котором был сформирован Символ веры (окончательно утвержденный на II Вселенском соборе в 381), преданы анафеме (смотрите Отлучение от Церкви ) ариане и осуждены мелитиане. За свое епископское правление пережил три изгнания (335—337, 339—356, 356—362) по указу императоров, которые основывались на ложных доносах врагов А. В. (ариан и мелитиан). После возвращения из третьей ссылки занимал епископскую кафедру до конца своих дней. Историческое значение деятельности А. В. выходит далеко за пределы Египта. Кризис Церкви в Византийской империи , вызванный арианством, был преодолен при активном личном участии А. В. Он вступил на поприще в переломное время, когда закончилась эпоха док­тринальной нестабильности и начиналась эпоха Вселенских соборов. А. В. сыграл важнейшую роль в принятии церковным сознанием самого понятия Вселенского собора, след­ствием чего должно стать претворение в жизнь решений собора. А. В. принадлежит обширное литературное наследие. Его сочинения классифицируются следующим образом: апологетические, догматико-полемические, историко-полемические, экзегетические, аскетические, послания и письма. Однако А. В. не оставил систематического изложения своего учения, оно рассеяно по множеству произведений, посвященных главным образом полемике с язычеством и христианскими ересями. В богословии А. В. особое внимание уделяется победе Никейского Символа веры и обоснованию догмата о единосущии.

Автор статьи: Афиногенова О.Н.