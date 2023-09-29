Пер-Рамсéс

Пер-Рамсéс ( древнеегип. Pi-Ramesses, букв. — «дом Рамсеса») — северная столица Рамессидов в Дельте, на Пелусийском русле (ныне Кантир); недалеко от Авариса , бывшей столицы гиксосов . Строить начал Сети I ; расширил Рамсес II (1279–1212 до н. э.), давший городу свое имя. Судя по описанию, город был великолепен, по роскоши не уступал Мемфису и Фивам . На площади в 30 кв. км располагался дворец, облицованный глазурованной плиткой; искусственное озеро, покои царевичей, помещения жрецов, администрации, гарем; амбары и пекарни, гавань и зверинец. П.-Р. имел важное торговое и стратегическое значение. Пелусийское русло соединяло его с Египтом и Средиземным морем. Раскопки обнаружили следы мастерских (бронзолитейных и оружейных), казарм, колесниц, конюшен (на 400 лошадей), а также, судя по артефактам, пребывания хеттов и минойцев (чужеземцев-мастеров?). Не случайно именно в П.-Р. подписан знаменитый Кадешский договор между египтянами и хеттами (первый в истории договор о мире). Город процветал и после Рамсеса II, но c конца XIX династии (около 1110 до н. э.) его начали покидать. Причина — засоление, высыхание и перемещение русла. Новой резиденцией стал Танис на Танитском русле ( древнеегип. Джанет; ныне Сан эль-Хагар), который строился в основном из разобранных монументов П.-Р. и украшен его статуями, обелисками и пр. При царях XXI–XXII (ливийских) династий Танис наряду с Фивами был столицей Египта; с конца IX в. до н. э. танитские цари утратили реальную власть над Египтом.

П.-Р., любимый город Рамсеса II, был затерян, однако его раскопки много десятилетий продолжает Музей Рёмера — Пелициуса (Хильдесхейм, Германия) в сотрудничестве с Австрийским археологическим Институтом (Каир). Ныне результаты выглядят весьма многообещающими.

Лит .: Bieтак М. Avaris and Pira­messe: Archaeological Exploration in Eastern Nile Delta. London, 1981; Кitchen K. A. Pharaoh Triumphant: The Life and Times of Ramesses II . Mississauga, 1982; Encyclopedia of the Ancient Egypt / Ed. K. Bard. London, 1999. S. 778–790. В. А. Головина.