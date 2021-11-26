ЕГИПЕТ ДРЕВНИЙ
Древнее государство на северо-востоке Африки, в долине Нила от 1-го нильского порога до Средиземного моря.
Исторический очерк.
Источники и периодизация. Древние египтяне воспринимали историю как циклическое повторение царствований, каждое из которых должно включать определённый набор культовых действий. До нас дошли т. н. Палермский, Каирский и Саккарский камни с анналами Старого царства и неск. царских списков Нового царства на т. н. Туринском папирусе и на стенах храмов и гробниц; все они имели исключительно культовое назначение. Единственное известное нам собственно историч. сочинение было написано в 3 в. до н. э. на греч. яз. и для греков жрецом Манефоном; оно представляло собой перечень имён царей (традиц. термин – фараон) с упоминаниями событий, происходивших в некоторые царствования. Изучение истории Е. Д. основано на памятниках, специально историч. информацию не фиксировавших и отражавших её лишь косвенно и односторонне, в связи с храмовым и гробничным культом. Тексты занимают центр. место в реконструкции истории Е. Д., однако их сведения существенно дополняются данными материальных проявлений культуры.
Первая попытка периодизации истории Е. Д. была предпринята Манефоном, разделившим её на династии. Это деление в основе своей принято совр. наукой и дополнено более крупными членениями – «царствами» и «переходными периодами», соответствующими эпохам единства и раздробленности страны, а также выделением периодов первобытного Египта и греко-римского времени. Поскольку на протяжении б. ч. истории Е. Д. синхронизмы с др. культурами практически отсутствуют, датировки по царям и династиям преобладают над абсолютными датировками.
Первобытный Египет. Человек появился в долине Нила примерно 20 тыс. лет назад, однако на рубеже 10-го тыс. количество стоянок резко сократилось, возможно потому, что повышение влажности климата сделало Сахару более привлекательной для жизни; ранний (сахаро-суданский) неолит (10–6-е тыс. до н. э.) представлен в осн. стоянками за пределами долины (Набта-Плая, Бир-Кисейба), жители которых занимались рыболовством, охотой и собирательством. Начавшееся в 6-м тыс. до н. э. отложение ила привело к формированию плодородных аллювиальных почв и к окончательному заселению долины и переходу к земледелию. К сер. 6-го – сер. 4-го тыс. до н. э. относится файюмская культура (Файюм А, Файюмский оазис, см. Файюм), к кон. 6-го – сер. 4-го тыс. до н. э. – культура Мерида-Бени-Салама (2-я пол. 5-го тыс. до н. э., юго-зап. окраина Дельты). Додинастич. период обычно начинают отсчитывать с верхнеегипетской бадарийской культуры (2-я пол. 5-го тыс. до н. э., от Матмара до Элькаба и с выходом на побережье Красного м.); на значит. часть Верхнего Египта и Нубии (от Матмара до Куббании) распространяется культура Нагада I (амратская, 1-я пол. 4-го тыс. до н. э.). 2-я фаза культуры Нагада – Нагада II (герзейская культура, 36–33 вв. до н. э.) распространяется вплоть до Дельты и на часть Нубии. На севере существуют культуры Омари (сер. 5-го тыс. до н. э., южнее Каира) и Маади (1-я пол. – сер. 4-го тыс. до н. э., район Каира), отличающаяся значительным влиянием материальной культуры Палестины, которое вызвано важной ролью торговли. Фаза Нагада III (32–31 вв. до н. э.) представляет собой завершение додинастического периода и время формирования египетского государства.
Раннее царство (30–28 вв. до н. э., I–II династии). На протяжении б. ч. 20 в. в египтологии господствовали два представления о возникновении егип. государственности: привнесение её миграцией в долину Нила народа более высокого уровня (т. н. династической расы); объединение страны в результате борьбы двух гипотетич. царств – южного и северного, закончившейся победой первого. Совр. наукой доказано, что население династич. Е. Д. автохтонно, а смена памятников нижнеегипетских культур нагадскими не связана с политич. консолидацией страны. Ок. 3000 правителям верхнеегипетского Абидоса, династия которых (т. н. 0 династия) к этому времени существовала ок. 200 лет, удалось распространить свою власть на значительную часть территории, населённой носителями культуры Нагада. Абидос стал первой столицей Е. Д. Манефон связывал объединение страны с именем Менеса, создавшего на границе Верхнего и Нижнего Египта новую столицу Мемфис, и гробница этого царя (Хора Аха, Мени) действительно находится в Абидосе, однако насколько велико и прочно было его гос-во, судить трудно. По-видимому, хотя была создана достаточно сложная административная система, единство было непрочным (есть сведения о серьёзных конфликтах в конце II династии), а размеры территории, контролируемой царями, до сих пор вызывают сомнение. Тем не менее гос-во Раннего царства было первым в истории крупным территориальным образованием, качественно отличным от синхронных ближневосточных городов-государств.
Старое (Древнее) царство (27–22 вв. до н. э., III–VIII династии). Старое царство часто называют эпохой пирамид, и действительно, пирамидальные погребальные памятники царей являются не только крупнейшими сооружениями этого времени, но и символом его важнейших характеристик. Старое царство ознаменовалось высшей в истории Е. Д. степенью концентрации власти в руках обожествлённого царя, распространявшейся на территорию от Средиземного м. до 1-го нильского порога. Благоприятные экологические условия позволили значительно увеличить с.-х. произ-во, а это сделало возможным реализацию таких общегосударственных проектов, как строительство пирамид. В свою очередь, разрешение множества организационных задач, которого требовало строительство, привело к созданию сложного административного аппарата, проникавшего во все сферы жизни; во главе аппарата стоял верховный сановник – чати (первоначально обязательно был царевич). Окончательно сложилось деление страны на адм. единицы – сепат (греч., номы), во главе которых стояли назначаемые царём номархи. Отличительной чертой администрации Старого царства было совмещение множества должностей (иногда нескольких десятков) одним крупным чиновником. Обрабатываемая земля практически полностью находилась в собственности царя, который передавал земельные угодья с населением во владение чиновникам как обеспечение их службы. Владения знати были чрезвычайно велики, о хозяйствах людей более скромного положения известно мало. Трудовое население было организовано в отряды, самодостаточные настолько, что их можно было легко переводить с одной работы на другую, а вооружив, превращать в воинские подразделения. Сильных соперников в эту эпоху Е. Д. не имел и поэтому мог ограничиваться спорадическими экспедициями за свои пределы для захвата рабочей силы и скота и добычи отсутствовавших в долине материалов.
О событиях политич. истории Старого царства известно мало. Цари, представляющиеся нам наиболее значительными фигурами, выделяются не столько своими делами, сколько памятниками. Среди них Нечерхет (Джосер) – строитель первой ступенчатой пирамиды – и Снефру, Хуфу (Хеопс) и Хафра (Хефрен), выделяющиеся масштабами своей строительной деятельности. В конце Старого царства из-за наступления песков была утрачена значительная часть обрабатываемых земель, что привело к ухудшению экономического положения и ослаблению центральной власти; стал развиваться сепаратизм номархов, фактически уже ставших наследными. Всё это привело к распаду единого гос-ва после ряда коротких царствований (VII–VIII династии).
Первый переходный период (22–21 вв. до н. э., IX – сер. XI династии). После падения Старого царства столица переместилась в Гераклеополь, где правили IX и X династии, пытавшиеся подражать своим предшественникам, однако контролировавшие лишь часть территории Е. Д. и почти не оставившие памятников. Из-за низких разливов Нила возникал голод, иногда доводивший до людоедства, а раздробленность вызывала политические и военные конфликты; в Дельту проникали азиаты, и она, видимо, была потеряна. С воцарением в Фивах собственной (XI) династии, синхронной с Х династией, началась борьба Севера и Юга за господство, и после временных успехов гераклеополитов фиванцы одержали решающие победы. Фиванский правитель Ментухотеп II в результате долгой войны объединил страну, с чего и начинается отсчёт Среднего царства.
Среднее царство (21 – сер. 17 вв. до н. э., сер. XI–XIII династии). Начало Среднего царства ознаменовалось значит. культовым строительством и экспедициями за пределы страны, что свидетельствует о прочности центр. власти, устранившей непокорных номархов и строго контролировавшей оставленных на своих постах. Однако после смерти Ментухотепа IV власть непонятным образом оказалась в руках Аменемхета – визиря, основавшего XII династию (Аменемхет I). Он перенёс столицу в новый город Иттауи (в районе Файюма), где окружил себя новой знатью, преданной лично ему; он же построил укрепления, защищавшие Дельту от азиатов. Аменемхет I был убит в результате заговора, и это породило практику соправлений царя и наследника, обеспечивавшую преемственность власти. Новой опасностью для Е. Д. Среднего царства было усиление нубийских (кушитских) племён, и подавление их было насущной задачей, разрешённой лишь Сенусертом III (сер. 19 в.), продвинувшимся на юг до 2-го нильского порога и создавшим мощную систему пограничных крепостей. Правление его сына Аменемхета III (последняя четв. 19 – 1-я четв. 18 вв.) стало вершиной Среднего царства; был окончательно подавлен сепаратизм номовой знати, укреплены границы, велось значительное строительство. После него начался упадок, и XIII династия представляла собой последовательность правлений незначительных царей. Администрация Среднего царства основывалась на тех же принципах, что и администрация Старого царства, но обязанности в пределах должностей стали более конкретными, а количество должностей сократилось. Наследные номархи были ослаблены благодаря увеличению роли назначаемых градоначальников, а при Сенусерте III пост номарха был ликвидирован. Исчезли огромные хозяйства, характерные для Старого царства; распространённым стало распределение трудового населения на работы путём смотров. На протяжении б. ч. Среднего царства разливы Нила были невысоки, поэтому для компенсации снизившейся урожайности был создан большой ирригационный узел в Файюме, увеличивший количество обрабатываемых земель. Развивались торговые связи с Африкой, Передней Азией, Эгейским миром.
Второй переходный период (сер. 17 – сер. 16 вв. до н. э., XIV–XVII династии). Незначительная XIV династия какое-то время контролировала часть Дельты, однако вскоре Нижний Египет и часть Верхнего Египта (примерно до Кузы) оказались в руках азиатов-гиксосов (греч. передача егип. термина «правители нагорий»). Они основали своё царство со столицей в Аварисе (XV–XVI династии), в Фивах же в это время существовала местная XVII династия. Гиксосы отчасти египтизировались, и взаимоотношения двух частей страны оставались довольно мирными до тех пор, пока фиванские цари Секененра и Камос не начали войну против Севера. Последнему удалось дойти до Авариса, но взять его и изгнать гиксосов из Е. Д. смог только Яхмос, основатель XVIII династии. Угрозу для Верхнего Египта в это время представляло нубийское протогосударство с центром в Керме, действовавшее в союзе с гиксосами и даже в начале Нового царства совершавшее опасные набеги в Египет.
Новое царство (сер. 16 – 3-я четв. 11 в. до н. э., XVIII–XX династии). Изгнание гиксосов стало толчком к превращению Е. Д. в воен. державу. На протяжении 1-й половины XVIII династии походы на юг и северо-восток были почти непрерывными. При крупнейших завоевателях – Тутмосе III (3-я четв. 15 в.) и Аменхотепе II (последняя четв. 15 в.) – были подчинены Палестина и часть Сирии и египтяне вышли к Евфрату; на юге была полностью покорена Нубия (Куш). Огромная воен. добыча и постоянная дань с завоёванных территорий обогащали знать и храмы, но также значительно повышали уровень жизни средних слоёв населения; приток пленных привёл к большому росту частного рабовладения. Усовершенствовалась армия, ядром которой стали колесницы, заимствованные у гиксосов. Расширилась внешняя торговля, невиданных масштабов достигло культовое строительство. Временем наибольшего расцвета Нового царства было мирное правление Аменхотепа III (1-я пол. 14 в.), развернувшего обширную программу обожествления царя. Она продолжилась при Аменхотепе IV – Эхнатоне (3-я четв. 14 в.), который отменил традиц. культы и свёл картину мира к взаимоотношениям солнечного бога Атона и его сына – царя. После смерти Эхнатона прежние культы были восстановлены, однако его деятельность радикально изменила лицо егип. культуры и разделила её на две качественно разные половины. Смутный период после Эхнатона завершился приходом к власти царей из военных, один из которых, Рамсес I, положил начало XIX династии. Началось возвращение практически потерянных при Эхнатоне переднеазиатских владений, что привело при Рамсесе II к столкновению с Хеттским царством. Равенство сил не позволяло ни одной из сторон одержать верх в долгой борьбе, и опасность со стороны Ассирии заставила хеттов пойти на подписание мирного договора с Е., который впоследствии неукоснительно соблюдался. При сыне Рамсеса II Мернептахе (последние десятилетия 13 в.) и затем при царе XX династии Рамсесе III (1-я пол. 12 в.) были успешно отражены наступления народов моря и ливийцев. При последующих царях XX династии происходит постепенный упадок Е. Д., завершившийся при Рамсесе XI (1-я четв. 11 в.) небольшой гражд. войной и распадом страны на две части.
Третий переходный период (1070–664 до н. э., XXI–XXV династии). Цари XXI династии правили из Таниса, нового города в вост. Дельте, но власть их распространялась только до середины Верхнего Египта. На юге образовалось теократич. гос-во, которое теоретически возглавлял фиванский бог Амон, а фактически правили его верховные жрецы, державшие в своих руках духовную, гражд. и воен. власть. XXII–XXIII нижнеегипетские династии с центром в Бубастисе образуют ливийские правители, потомки наёмников, с конца Нового царства селившихся в Дельте. Шешонку I удалось активно вмешаться в переднеазиатскую политику и взять Иерусалим (3 Цар. 14:25–26), он также сумел сделать своего сына верховным жрецом в Фивах, однако позднее Нижний Египет распался на ряд мелких владений, управляемых воен. предводителями. Между тем после конца Нового царства на египтизированной территории южнее Е. Д. образовалось гос-во Куш, начавшее экспансию на север. В сер. 8 в. кушит Кашта принял титулатуру егип. царя, а сменившие его Пийе (старое чтение Пианхи, 747–716) и Шабака (716–702) установили контроль над всем Е. Д. (XXV династия). Поддержка кушитами Иезекии вызвала столкновение с Ассирией в 701 и последующее завоевание Е. Д. Асархаддоном в 674–671. В дальнейшем Тахарке (690–664) и Танутамону (664–656) удавалось неоднократно изгнать ассирийцев, однако в конце концов последние одержали решительную победу и разрушили Фивы.
Поздний период (664–332 до н. э., XXVI–XXX династии). Ассирийцы не заменяли полностью местную администрацию на территории завоёванной Дельты, а оставляли у власти признавших их местных правителей. Один из них, Псамтек (греч. Псамметих) из Саиса, при помощи лидийских наёмников за десятилетие распространил свою власть на весь Египет и стал полноправным царём (Псамтек I, 664–610). Его династия (XXVI) была временем последнего подъёма независимого и единого егип. гос-ва, старательно подражавшего древним традициям, однако в воен. отношении она была очень зависима от греч. наёмников, а в экономическом – от внешней торговли. Была основана греч. колония Навкратис, через которую осуществлялись контакты со средиземноморским миром, начато сооружение канала, соединявшего вост. рукав Нила с Красным м., финикийские моряки впервые обошли вокруг Африки. Велись активные и успешные воен. действия в Передней Азии, на юге Псамтек II дошёл до 4-го нильского порога. В 525 Псамтек III был разбит перс. царём Камбизом, который, завоевав Египет, принял традиц. царскую титулатуру и, по-видимому, достаточно терпимо относился к египтянам. Восстание, начавшееся после его смерти в 522, было подавлено Дарием, и Е. Д. включён в состав перс. империи. Согласно егип. традиции, перс. цари составляли XXVII династию, однако реально Е. Д. правили назначавшиеся ими сатрапы. В 404 Е. Д. удалось на короткое время обрести независимость (XXVIII–XXX династии), однако в 343–341 он был вновь завоёван Артаксерксом III Охом. Проявленная при этом жестокость привела к восстаниям, и неудивительно, что в 332 египтяне приняли вошедшего в страну Александра Македонского как освободителя.
Греко-римский период (332 до н. э. – 395 н. э.). Александр Македонский короновался как егип. царь и основал в Зап. Дельте новую столицу – Александрию. После его смерти в 323 и раздела империи между его полководцами Е. Д. достался Птолемею I (305–283). Это было время включения Е. в торговые связи в масштабах всей ойкумены, Александрия стала крупнейшим торговым и культурным центром эллинистич. мира, синтез егип. и греч. элементов вёл к созданию новых форм материальной и духовной культуры. Е. Д. активно участвовал в борьбе диадохов и первоначально овладел значит. частью Вост. Средиземноморья, но к нач. 2 в. утратил большинство своих территориальных приобретений, за исключением Киренаики и Кипра. Династич. борьба и нар. волнения, вызванные тяжёлыми налогами и гос. монополиями, усугубляли внутр. положение и ослабляли страну. В 1 в. значительно усилилось вмешательство Рима в дела Е. Д., ряд царей был обязан ему своей властью. В 30 до н. э. Е. Д. был завоёван Октавианом (Августом) и окончательно утратил независимость. В составе Рим. империи он выполнял роль гл. поставщика зерна и базы для торговли с Индией. После распада империи в 395 н. э. территория Е. Д. стала составной частью Византии до араб. завоевания в 642.
Дополнительная литература:
Cambridge ancient history. 3rd ed. Camb., 1970–1973. Vol. 1–4;
Ancient Egypt: a social history. Camb., 1983;
Перепелкин Ю.Я. История древнего Египта. М., 2001;
The Oxford history of Ancient Egypt. 2nd ed. Oxf., 2003;
Kemp B. Ancient Egypt: anatomy of a civilization. 2nd ed. L., 2006.
Первобытный Египет.
Hoffmann M. A. Egypt before the pharaohs. L., 1991;
Midant-Reynes B. The prehistory of Egypt: from the first egyptians to the first pharaohs. Oxf., 2000.
Раннее царство. Wilkinson T. A. H. Early dynastic Egypt. L., 2000.
Старое (Древнее) царство.
L’Égypte et la vallée du Nil. P., 1992. Vol. 1: Vercoutter J. Des origines а̀ la fin de l’Ancien Empire.
Первый переходный период.
Демидчик А. Е. Безымянная пирамида. Государственная доктрина древнеегипетской Гераклеопольской династии. СПб., 2005.
Среднее царство.
Берлев О. Д. Трудовое население Египта в эпоху Среднего царства. М., 1972; он же. Общественные отношения в Египте эпохи Среднего царства. М., 1978;
L’Égypte et la vallée du Nil. P., 1995. Vol. 2: Vandersleyen Cl. De la fin de l’Ancien Empire а̀ la fin du Nouvel Empire.
Второй переходный период.
Beckerath J. von. Untersuchungen zur politischen Geschichte der Zweiten Zwischenzeit in Ägypten. Glückstadt; N. Y., 1965.
Новое царство.
Redford D. History and chronology of the eighteenth dynasty. Toronto, 1967; idem. Akhenaten: the heretic king. Princeton, 1984;
Kitchen K. Pharaoh triumfant: the life and times of Ramesses II, king of Egypt. 3rd ed. Warminster, 1985;
L’Égypte et la vallée du Nil. P., 1995. Vol. 2: Vandersleyen Cl. De la fin de l’Ancien Empire а̀ la fin du Nouvel Empire.
Третий переходный период и Поздний период.
Posener G. La première domination perse en Égypte. Le Caire, 1936;
Libya and Egypt, c. 1300–750 BC. L., 1990;
Kitchen K. The third intermediare period in Egypt. 3rd ed. Warminster, 1995;
Török L. The birth of an ancient African kingdom: Kush and her myth of the state in the first millennium BC. Lille, 1995.
Греко-римский период.
Will E. Histoire politique du monde hellénistique. Nancy, 1979–1982. Vol. 1–2;
Lewis N. Life in Egypt under Roman rule. Oxf., 1983;
Hammond N. G. L. The Macedonian state. Oxf., 1989;
Bowman A. Egypt after the Pharaohs. Oxf., 1990;
Hölbl G. History of the Ptolemaie empire. L., 2001.
Автор статьи: А. О. Большаков.
Культура
Религия и мифология. Изучение егип. религии позволяет проследить развитие сознания на протяжении трёх тысячелетий и выявить его осн. тенденции. Важнейшими чертами егип. религии являются политеизм, синкретизм и полиморфизм (множественность обликов божества).
Политеизм. Первоначально егип. боги были воплощениями природных сил и явлений, гарантировавшими постоянное их повторение; возможно, несколько позднее появились боги, обеспечивавшие функционирование общества. Хотя каждый из богов был высшей силой в своей области, никто из них не был всемогущим во вселенских масштабах, и мир управлялся ими совокупно. Все они по происхождению местные, городские, а исходно – племенные божества; власть каждого простиралась сначала на небольшую территорию, в дальнейшем культы ряда богов распространились по всей стране, однако представление о том, что каждый бог связан с определённым местом, сохранялось. Таким образом, между многочисл. богами не было конкуренции, и для египтян характерно полное отсутствие религ. нетерпимости. Кроме того, синкретизм, позволявший отождествлять разл. богов, делал бессмысленным споры о преимуществе одного из них над другими. Лишь в Новом царстве стали проявляться тенденции к появлению образа бога мирового, не ограниченного территориально и обладающего всезнанием и всемогуществом. В этой роли выступал прежде всего фиванский Амон, однако происходило это не только за счёт его собственного усиления, но и путём отождествления с ним двух др. великих богов – гелиопольского Ра и мемфисского Птаха. Введение культа Атона при Эхнатоне обычно рассматривают как неудачную попытку установления монотеизма, однако и тогда с этим богом сосуществовали другие, с которыми он отождествлялся. Политеизм сохранялся в Е. Д. до конца его истории.
Синкретизм. Часто неск. богов соединялись в одно новое божество, сохранявшее осн. черты каждого из них. Возможность синкретизма предопределялась существованием политеизма, т. к. множество богов, происходящих из разных мест, имели сходные функции. Наряду с таким функциональным синкретизмом существовал синкретизм политический, когда бог новой столицы для подтверждения его значимости отождествлялся с древним солнечным богом Ра (Себек-Ра, Амон-Ра и пр.). Кроме того, одно божество могло описываться как часть тела или сущность (Ка или Ба) другого.
Полиморфизм. Облик большинства егип. богов восходит к тотемистич. представлениям, однако на этапе возникновения гос-ва боги начали приобретать человеческие черты и сложился наиболее частый тип изображений богов – голова животного на теле человека. Лишь очень редко боги имели чисто антропоморфный облик (напр., Птах, Осирис, Амон). С некоторыми богами связывалось неск. животных (напр., с Тотом – ибис и павиан). Однако это только внешние проявления богов, воспринимаемые человеком, истинный же облик бога неизвестен, и судить о нём человек не может. Более того, божество может проявляться в «миллионах образов», и в этой множественности состоит его могущество. Бесконечность форм проявления была одной из причин распространённости синкретизма.
Человек и боги. Мир представлялся египтянам вышедшим из хаоса и существовавшим на грани небытия. Мировой порядок поддерживался богами, а человек должен был обеспечивать сохранение такого положения. Но т. к. боги не всемогущи, у них не просили милости, а управляли ими, принося жертвы. Люди для того и были созданы богами, чтобы производить жертвенные продукты и кормить ими богов, а боги, находясь в довольстве, правильно управляют миром и гарантируют жизнь и процветание людей. Т. о., мир стоял на сотрудничестве людей и богов, а культ занимал центр. место в религии. Его правильное совершение было важнее, чем познание сути божества, личная связь с ним или праведная жизнь. Лишь в Новом царстве приобретает значение представление о том, что бог может наказать за грехи, но может и помиловать, если человек раскается и обратится к нему с искренней молитвой, однако и здесь под грехом понимали нарушения не столько моральных норм, сколько требований ритуала.
Космогонии. По-видимому, во всех значительных центрах Е. существовали свои представления о начале мира, центральную роль в которых играл местный бог, но развились и получили общеегипетское признание лишь некоторые из богов. Одним из древнейших религиозных центров был Гелиополь, где считалось, что до начала мира существовал водный хаос Нун, из которого появился песчаный холм. Этот холм был первобогом Атумом, который, впрочем, очень рано превратился в солнечное божество. Атум путём мастурбации создал Шу (воздух или свет) и Тефнут (вероятно, влагу); от них произошло 2-е поколение богов – Геб (земля) и Нут (небо). 3-м поколением были Осирис и Исида, Сет и Нефтида. Старшие боги воплощают важнейшие природные феномены, а младшее поколение введено в гелиопольскую космогонию явно искусственно, для того, чтобы возвести к роду, идущему от начала мира, правящего царя Египта, который отождествлялся с сыном Осириса и Исиды Гором (Хором).
Качественно отлична мемфисская космогония, согласно которой мир был сотворён Птахом путём называния имён всего того, что должно было возникнуть. «Слово» исходит из сердца бога (органа мышления, по егип. представлениям) и произносится вслух; тем самым «речь, что задумана сердцем и вышла через язык» реализуется как называемый предмет.
Осирический цикл. Особую роль в егип. религии и мифологии играл мифологич. цикл, связанный с Осирисом. Впервые имя Осириса упоминается в середине Старого царства. В Среднем царстве он становится важнейшим из богов мёртвых, и в дальнейшем его значение не уменьшается. Согласно изложению мифа греч. писателем 1–2 вв. н. э. Плутархом, Осирис был правителем Египта, научившим людей земледелию и благочестию. Его брат Сет обманом заманил Осириса в ловушку, убил его и бросил гроб в реку. Течение принесло его в Библ, где жена Осириса Исида нашла и принесла тело в Египет для похорон. Тогда Сет расчленил тело Осириса и разбросал по стране. Исида собрала его, колдовством оживила мужа для жизни в ином мире и зачала от него сына Гора (Хора), отомстившего Сету и ставшего новым царём. Егип. версии мифа гораздо более противоречивы из-за их разнородности. В них можно выделить неск. осн. сюжетов: 1) Осирис как царь Египта; 2) убийство Осириса Сетом; 3) воскрешение Осириса и превращение его в царя загробного мира; 4) борьба Гора с Сетом, победа Гора, получение им наследства Осириса.
История Осириса приобрела огромное значение, т. к. давала объяснение смертности царя Е., без чего его божественность могла быть поставлена под сомнение. Начиная со Старого царства правящий царь отождествлялся с Гором (Хором), после смерти он становился Осирисом, а его воцарившийся сын – Гором и т. д.; в Среднем царстве с Осирисом стали отождествлять всякого умершего.
Представления о царе. Чрезвычайно важные представления были связаны в Е. Д. с образом царя. Он сочетал в себе человеческую и божественную природу, в некоторых смыслах превосходя богов, в других же оставаясь человеком со всеми человеческими слабостями. Своей человеческой составляющей царь не отличался от остальных людей, имел те же потребности и был смертен. Однако считалось, что это всего лишь видимость, результат несовершенства людского зрения, которое не в состоянии воспринимать божественное и ограничивается лишь его внешними проявлениями. За человеческим обликом царя скрывалась его божественная сущность. Здесь он подлинный бог: у него была золотая плоть, его называли тем же словом «нечер» – бог, перед его статуями прижизненно учреждался культ, аналогичный божескому. После смерти царь, лишившийся человеческой составляющей, должен был как равный пребывать среди богов.
Представления о божественности царя сильно изменялись на протяжении тысячелетий. Согласно древнейшему из них, возникшему ещё до объединения страны, он отождествлялся с небесным богом-соколом Гором: на егип. престоле сидит сам Гор, проявляющийся в царе. Смерть царя и приход к власти нового – это лишь смена внешних, земных проявлений единого и бессмертного Гора. Со временем встала задача идеологич. объяснения смены династий, означающей переход божественности из одной семьи в другую. Согласно новой теории, которая появилась при IV династии, царь божествен потому, что мать зачинает его не от своего мужа, а от солнечного бога (сперва Ра, затем Амона-Ра), и в зависимости от воли Солнца будущий царь может родиться даже в нецарской семье. В периоды политических кризисов эта теория способствовала преемственности власти, невзирая на разрывы в наследовании, однако она несколько отодвинула представление о божественности от правителя – он божествен не сам по себе, а потому, что является сыном бога. В Новом царстве царь стал всё больше превращаться в военного правителя и вместе с тем чрезвычайно возросла роль культа богов. Это не изменяло базовых представлений о божественности царя, но на деле она всё больше оказывалась результатом поддержки его верховным божеством этого времени – Амоном-Ра; появилась даже практика назначения царя оракулом этого бога.
То, что царь считался одновременно богом и человеком, сделало его посредником между людьми и богами: только он мог совершать культ, и лишь практич. необходимость заставляла на деле передавать культовые функции жрецам, которые действовали от его имени. В силу своей божественности царь имел собств. культ, который во многих отношениях сходен с культом богов, а в Старом царстве был главным в стране. Его начинали совершать прижизненно: сначала – в заупокойных храмах царей, позднее – и в храмах богов. Для Нового царства, помимо культов царя как существа, имеющего двойную природу, характерно появление его культов как собственно бога. Для царей сооружались спец. храмы, из которых особенно знаменит Абу-Симбел Рамсеса II.
Представления о жизни и смерти. Природа человека, царя и бога описывалась египтянами множеством способов. Всякое существо может быть представлено как Ка, Ба и Рен. В египтологии принято понимать эти термины как обозначающие разл. «души», однако в совр. языках нет слов для их адекватного перевода. Каждый из этих терминов описывает не часть существа, а его индивидуальность целиком, но с определённой точки зрения. Ка есть индивидуальность с внешней стороны, зримый образ, Двойник; Ба – индивидуальность как совокупность внутр., духовных и физич. характеристик; Рен – индивидуальность, проявляющаяся в имени (во многом близок к Ка). Ка, Ба и Рен прижизненны, но они не умирают с телом и продолжают существование, если для этого создаются условия. Жизнь Ка поддерживается созданием изображений, с которыми Ка в большинстве своём и отождествляется, что породило практику культовых образов, плоских и статуарных, размещавшихся в гробницах (для людей) и в храмах (для царей и богов). Ба невидим и невоспринимаем, как и те силы, что воплощаются в нём, и его жизнь поддерживается не зримыми образами, а религ. текстами. Рен живёт благодаря повторению вслух и записи имени, причём необязательно в культовом контексте. Поддержание Ка, Ба и Рен обеспечивало существование человеческой личности до тех пор, пока существуют изображения и тексты, но называть его загробным неточно, т. к. оно не начинается в момент смерти. Функции загробного мира выполняли целенаправленно творившиеся людьми независимо друг от друга миры, в которых существовали Ка и Ба. Мир Ка точно, хотя и не полностью, копировал земную действительность и порождался реалистическими повествовательными изображениями на стенах культовых помещений гробниц; он создавался для каждого человека отдельно и предназначался только для него и тех, кого он хотел видеть рядом. Расцвет представлений о мире Ка приходится на Старое царство, хотя в менее чистом виде они просуществовали до XVIII династии.
Мир Ба был фантастичен и творился описывавшими его текстами; он выступает на передний план после Старого царства и в дальнейшем не утрачивает значения. Мир Ба можно также называть и миром богов, т. к. его населяют боги, демоны и др. сверхъестественные существа. Широко распространённая практика мумификации тела, видимо, совершенно не связана с этими представлениями.
Религиозная литература. Древнейшее религ. сочинение (в истории не только Е. Д., но и всего человечества) – Тексты пирамид, высекавшиеся во 2-й половине Старого царства на стенах внутр. помещений гробниц царей и некоторых цариц. Они описывают посмертное существование царя, утратившего свою божественную составляющую, в мире богов, гл. обр. небесном. Во времена смут Первого переходного периода царские тексты оказались доступны для использования людьми и стали одним из компонентов Текстов саркофагов, писавшихся в Среднем царстве на внутр. поверхностях дерев. гробов знати, прежде всего номархов. В отличие от Текстов пирамид, Тексты саркофагов описывают уже подземный мир во главе с Осирисом. В царских гробницах этого времени религ. тексты отсутствуют. В начале Нового царства появляется Книга мёртвых, широко использовавшаяся в записи на папирусе и на стенах гробниц частных лиц до рим. времени. Она представляет собой не столько описание иного мира, сколько сборник изречений для защиты умершего. В т. н. 125-й главе впервые чётко изложены до того лишь кратко упоминавшиеся представления о посмертном суде Осириса, воздающем за прижизненные достоинства и грехи. Появившиеся также в Новом царстве Книга Амдуат, Книга врат, Книга пещер и др. первоначально предназначались для царей, но очень быстро заимствовались знатью. В них описывается при помощи изображений и кратких текстов ночное путешествие Солнца по подземному миру. Важнейшим жанром религ. лит-ры Нового царства и более позднего времени стали гимны богам.
Дополнительная литература:
Žabkar L. A study of the Ba concept in ancient Egyptian texts. Chi., 1968;
Hornung E. Conceptions of God in Ancient Egypt: the one and the many. Ithaca, 1982; idem. The ancient Egyptian books of the afterlife. Ithaca; L., 1999;
Koch K. Geschichte der ägyptischen Religion. Stuttg., 1993;
Матье М. Э. Избранные труды по мифологии и идеологии Древнего Египта. М., 1996;
Ассман Я. Египет. Теология и благочестие ранней цивилизации. М., 1999;
Bonnet H. Reallexikon der ägyptischen Religionsgeschichte. 3. Aufl. B.; N. Y., 2000;
Коростовцев М. А. Религия Древнего Египта. 2-е изд. СПб., 2000;
Большаков А. О. Человек и его Двойник. СПб., 2001;
Assmann J. Tod und Jenseits im Alten Ägypten. Münch., 2001;
Lexikon der ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen / Hrsg. Ch. Leitz. Leuven, 2002. Bd 1–7.
Автор статьи: А. О. Большаков.
Письменная культура и литература. Сохранность егип. текстов во многом обусловлена использованным для письма материалом: в большом количестве до нас дошли тексты, высеченные на камне, в то время как из написанных на папирусе уцелели лишь немногие. Первые древнеегипетские надписи (оттиски печатей, костяные и глиняные ярлыки) относятся ко времени т. н. 0 династии; при I династии появляются надписи на объектах культа (стелах). В это время складываются три осн. типа письма: монументальная иероглифика, линейная иероглифика и иератика (скоропись) (см. также Египетское письмо). Их употребление подчинялось строгим правилам: тексты, относившиеся к сфере культа и обращённые к богам и мёртвым, писались иероглифами (монументальными – в рельефных надписях и отчасти в выполненных краской, линейными – в прочих росписях и на папирусе); тексты повседневные (хозяйств., лит., эпистолярные и т. д.) – только скорописью (иератикой, а в Поздний период также демотикой).
Богатое письм. наследие Е. Д. включает тексты разл. назначения (теологич. и богослужебные, эпистолярные, царские надписи, гробничные надписи, поучения, повествоват. сочинения с вымышленным сюжетом), которые нередко в их совокупности называют «литературой»; однако собственно худож. лит-рой в совр. понимании можно считать лишь вымышленные повествования.
В период Старого царства развитие письм. культуры было ограничено гл. обр. сферой религии и культа. Во 2-й половине этого периода были записаны «Тексты пирамид», несколько раньше в частных гробницах появились первые надписи биографич. и автобиографич. характера. Худож. лит-ра полностью отсутствовала: подчинённость обществ. жизни гос-ву и политич. стабильность не способствовали порождающей собственно лит-ру рефлексии по поводу личной судьбы и судеб мира, а, напротив, ориентировали культурную элиту на тексты культовые, т. к. в рамках егип. представлений именно культ поддерживает мировой порядок. Кроме того, рассказ о земной жизни не имел бы адресата: обращаться с ним к богам было невозможно, а к людям не нужно, т. к. жизнь у всех представителей социальной верхушки была в принципе одинакова и по условиям, и по интересам.
Некоторое исключение составляли гробничные биографии и автобиографии. Хотя они были направлены на создание образа идеального чиновника и могли сводиться к перечню его качеств, в них имелась и область, заслуживавшая конкретизации: всякий контакт с царём был событием такого масштаба, что его следовало фиксировать, поэтому гробничные надписи часто упоминают выполнение заданий, данных царём, и полученную за это награду (напр., надписи Уни, Хуфхора, Сабни). В результате именно автобиография и биография стали для египтян первыми опытами повествования. Можно полагать, что сходные процессы шли в эпистолярном жанре, но писем, как и хозяйств. текстов, известно очень мало.
Положение качественно изменили события Первого переходного периода. Распад страны, кризис власти и социальные потрясения побуждали к объяснению причин произошедшего и определению путей возврата к норме. Ответ был сформулирован в первых собственно лит. текстах, имеющих ярко выраженную социальную направленность. Наиболее ранний из них – «Речение Ипусера», описывающее бунт в столице и гибель царского дома; выходом из кризиса представлялось восстановление царской власти и реставрация культов. Несколько позднее появилось поучение, адресованное гераклеопольскому царю Мерикара его отцом, – единственный известный нам текст, достоверно написанный царём: он даёт чёткое описание политич. ситуации в Е. Д. и практич. указания по управлению страной в условиях раздробленности.
Дальнейший импульс развитию лит-ры дали приход к власти не принадлежавшего к царскому роду Аменемхета I и его убийство; с этими событиями связан ряд текстов, часть которых составлена позднее, в период правления его сына Сенусерта I. «Пророчество Неферти» описывает бедствия Первого переходного периода и предсказывает восстановление порядка царём Амени; автор явно подразумевает Аменемхета I и тем самым оправдывает его воцарение. «Поучение», приписанное Аменемхету I, уникально описанием одиночества и непонятости властителя, стремящегося к благу страны. Герой «Повести о Синухете», узнав о гибели Аменемхета I, бежит из Египта и, добившись высокого положения в Сирии, спустя много лет возвращается по милостивому приглашению Сенусерта I; композиционным и смысловым центром произведения является гимн Сенусерту I. Тематически к лит-ре этого периода примыкает более поздний папирус Весткар с циклом сказок о чудесах древних чародеев; его гл. тема – объяснение c точки зрения религии перехода власти от IV династии к не связанной с ней родственно V династии, в котором виделась аналогия воцарению Аменемхета I.
Несколько произведений т. н. пессимистич. лит-ры («Спор Человека и Ба», «Разговор Хахеперрасенеба Анху со своим Сердцем») посвящены внутр. терзаниям человека, утратившего своё место в мире, страдающего от социальных неурядиц; особое место занимают проблемы, связанные с упадком гробничного культа, высказываются даже сомнения в его необходимости. Явно созданные в период Среднего царства, эти тексты свидетельствуют о тяжёлой ситуации в стране, однако действие их помещено в Первый переходный период, поскольку упоминания о негативной стороне совр. жизни считались неуместными. К этому же времени были отнесены события «Повести о красноречивом поселянине», герой которой сталкивается с произволом мелкого начальства, но благодаря умению красиво говорить находит защиту у царя. Герои и события этих произведений вымышлены – это новое явление в словесности возникло в начале Среднего царства (первое сочинение такого рода – «Сказка о потерпевшем кораблекрушение»). Большое распространение в Среднем царстве получил жанр поучений, где говорилось о нормах поведения, соблюдение которых необходимо для жизненного успеха, о пользе образования («Поучение Хети»), об отношении человека к царю («Лоялистическое поучение»); некоторые из них («Поучение Птахотепа», «Поучение Кагемни») приписывались реальным мудрецам Старого царства.
Невзирая на распространённость описаний краха порядка в мире и обществе, жанр теодицеи, характерный для литератур древнего Ближнего Востока, в Египте не возник, поскольку ответ на вопрос о природе мирового зла был египтянам и без того хорошо известен: порядок расшатывается из-за неправильного или недостаточного принесения жертв богам, и для его возрождения необходимо восстановление старых и учреждение новых культов. Не получила значит. распространения также лит. обработка мифологич. сюжетов, т. к. егип. религия была прежде всего религией культа.
Лит-ра Среднего царства создала свой язык, который впоследствии считался классическим и, будучи уже мёртвым, использовался для текстов Нового царства и более позднего времени. Лит. произведения постоянно переписывались, так что большинство из них дошло до нас в копиях Нового царства. Из нелитературных текстов Среднего царства следует отметить многочисл. царские надписи, в т. ч. победные, а также автобиографии и биографии из частных гробниц, в осн. номархов, дающие по сравнению с текстами Старого царства гораздо больше информации историч. характера.
В Новом царстве резко возросло количество царских надписей, посвящённых строит. храмовой деятельности и воен. победам: Анналы Тутмоса III, повествование о Кадешской битве Рамсеса II, надписи о победах Мернептаха и Рамсеса III над ливийцами и народами моря. Многочисленны и обширны гробничные биографии и автобиографии частных лиц, в т. ч. воинов, участвовавших в походах за пределы Египта (надпись начальника гребцов Яхмоса, участвовавшего в изгнании гиксосов). Из гробниц известны и записи офиц. инструкций визирям. Важнейшим жанром религ. лит-ры Нового царства и более позднего времени стали гимны богам; некоторые из них обладают несомненными худож. достоинствами (Большой гимн Атону, возможно, написанный Эхнатоном). Худож. лит-ра представлена сказками, как волшебными («Два брата», «Зачарованный царевич», «Правда и Кривда»), так и связанными с реальными событиями («Апопи и Секененра», «Взятие Яффы») и мифами (лит. обработка «Спора Хора и Сета»). Доминирование развлекательности в оригинальных текстах могло быть связано с тем, что роль серьёзной классики играли сочинения Среднего царства. Одно из важнейших произведений эпохи – «Путешествие Унуамона в Библ», вероятно, основанное на реальных событиях и ярко рисующее обстановку времён упадка Нового царства. Продолжалась традиция поучений (напр., «Поучение Аменемопе», «Поучение Ани»), причём возросло количество текстов, адресованных начинающим писцам. Новое явление в лит-ре – любовная лирика XIX–XX династий. Часть текстов Нового царства написана на мертвом среднеегипетском яз., часть – на разговорном новоегипетском языке.
В Третьем переходном и Позднем периодах количество царских текстов сокращается, однако цари XXV династии Пийе и Танутамон оставили интереснейшие историч. надписи на среднеегипетском яз. Распространёнными становятся надписи о царских дарениях храмам. Из-за малого количества частных гробниц биографии и автобиографии с их стен перемещаются на статуи, помещавшиеся в храмах (знаменитая надпись Уджахорресента, сотрудничавшего с Камбизом II и Дарием I и добивавшегося от них облегчения положения Египта во время первого перс. завоевания). Новых лит. текстов немного, но некоторые сюжеты, зафиксированные Геродотом и авторами греко-рим. периода, могли возникнуть в это время. Многочисл. документы, написанные новой, демотич. скорописью, служат богатым источником информации о разл. аспектах повседневной жизни Египта.
Для греко-рим. периода характерно большое количество надписей, составлявшихся егип. жрецами для царей с целью поддержания традиции, приходившей в упадок под властью чужеземцев. Среди лит. текстов следует отметить два демотич. цикла, действие которых отнесено в далёкое прошлое: героями одного из них является сын Рамсеса II Хемуас и сын последнего Са-Осирис; другой, описывающий события времён борьбы мелких ливийских правителей 7 в. до н. э., вероятно, написан не без влияния «Илиады». Лит-ра Е. Д. оказала значит. влияние на др. лит-ры древности, в т. ч. на греческую. Некоторые егип. сюжеты через греков проникли в лит-ру европ. народов.
Дополнительная литература:
Тураев Б. А. Египетская литература. М., 1920;
The literature of Ancient Egypt. An anthology of stories, instructions and poetry / Ed. W. K. Simpson. New Haven; L., 1973;
Brunner H. Grundzüge einer Geschichte der altägyptischen Literatur. 2. Aufl. Darmstadt, 1978;
Roccati A. La littérature historique sous l’Ancien Empire égyptien. P., 1982;
Ancient Egyptian literature: history and forms / Ed. by A. Loprieno. N. Y. a. o., 1996;
Коростовцев М. А. Писцы Древнего Египта. СПб., 2001;
История Древнего Востока. Тексты и документы, М., 2002;
Сказки и повести древнего Египта / Пер. и коммент. И. Г. Лившица. СПб., 2004;
Strudwick N. C. Texts from the pyramid age. Leiden; Boston, 2005;
Lichtheim M. Ancient Egyptian literature. Berk., 2006. Vol. 1–3.
Автор статьи: А. О. Большаков.
Архитектура и изобразительное искусство. Др.-егип. иск-во было всецело обусловлено требованиями религии и ориентировано на создание культовых образов и окружения для них. Выполнение первой задачи породило скульптуру и настенные изображения, второй – храмовую и гробничную архитектуру. Храмы и погребальные памятники с их изобразит. оформлением дошли до нас в огромных количествах благодаря использованию камня как осн. материала; жилые дома, дворцы и т. д., сооружавшиеся из более дешёвого и удобного в жарком климате, но непрочного сырцового кирпича, известны меньше, поэтому в наших представлениях о егип. архитектуре и изобразительности существует значительный перекос в сторону культовых памятников.
Древнейшие постройки, облик которых сохранился в до- и раннединастических изображениях и в формах иероглифов, были тростниковыми; отдельные их элементы имитировались в более поздней сырцовой и каменной архитектуре и сохранились до конца егип. истории (например, т. н. барабан над дверным проёмом восходит к свёрнутой циновке). Первые известные нам крупные сооружения – гробницы царей 0–I династий в Абидосе (31–29 вв. до н. э.) – представляли собой сочетание невысокой забутованной щебнем и песком кирпичной суперструктуры с камерами для погребального инвентаря и субструктуры в виде подземной погребальной камеры; перед гробницами стояли стелы с именами царей. Царские гробницы были окружены погребениями приближённых, также со стелами, на которых помимо титула и имени хозяев были их изображения.
Для царя III династии Нечерхета (Джосера) в Саккаре была построена архитектором Имхотепом первая ступенчатая пирамида (выс. ок. 61 м), окружённая большим ритуальным комплексом, имитирующим царскую резиденцию; в галереях под пирамидой находятся высочайшего качества рельефы, изображающие царя. Частные гробницы представляют собой мастабы – прямоугольные в плане постройки со слегка наклонными фасадами, культовым помещением (часовней) внутри и погребальной камерой, высеченной в скале. Появляется первая гробница (Хесира), в которой стены часовни покрыты росписями, изображающими бытовые предметы, и дерев. резными панелями, по стилю и качеству близкими к рельефам Нечерхета.
IV династия – время великих пирамид. Снефру строит в Медуме и Дахшуре 3 пирамиды, при нём возникает тип пирамиды с гладкими гранями. Хуфу (Хеопс) и Хафра (Хефрен) возводят в Гизе крупнейшие пирамиды в истории (см. Великая пирамида); с Менкаура начинается уменьшение размеров гробниц. Складывается новый тип припирамидных комплексов: вместо имитации резиденции появляются 2 храма – примыкающий к пирамиде верхний храм и стоящий в том месте, которого достигала вода во время разлива Нила, нижний храм; сооружения соединялись крытой дорогой; изобразит. программа храмов включала статуи и настенные рельефы. Наиболее хорошо сохранился нижний храм Хафра. В дальнейшем пирамиды строятся в Саккаре и Абу-Сире, размеры их храмов увеличиваются, а количество изображений возрастает (все они очень сильно разрушены). При V династии построены 6 т. н. солнечных храмов (из них сохранились два), в которых сочетались культы Солнца и царя; они имели вид открытого двора, в центре которого стоял монументальный обелиск.
При IV династии начинается развитие системы изобразит. оформления гробниц знати. Оно направлено на обеспечение хозяина гробницы пищей, поэтому первоначально на стенах изображаются сами продукты и их доставка; со временем получают развитие сюжеты, связанные с их произ-вом, и постепенно складывается комплекс изображений, очень детально и точно, хотя и неполно воспроизводящий хозяйство вельможи. Поскольку изображения связаны с Двойником-Ка (см. раздел Религия), в гробнице возникает целый мир-двойник, копирующий земную действительность. Во 2-й половине периода правления V и в начале царствования VI династий система настенных изображений достигает макс. развития как в количественном отношении, так и по части худож. совершенства (гробницы Чи, Птаххотепа II, Меху, Мерерука и др.). Изображения выполнены в осн. в невысоком раскрашенном рельефе, количество росписей незначительно. Первые гробницы, высеченные в скале, появляются в Гизе, но распространение они получают гл. обр. в провинции.
Храмы богов Старого царства были невелики и терялись на фоне царских сооружений; в силу этого они известны нам очень плохо. Так, храм божеств нильского разлива на о. Элефантина представлял собой культовое место в расщелине между огромными гранитными валунами, из которой при ежегодном подъёме Нила появлялась вода.
Главным объектом культа в храмах и гробницах были статуи. Скульптура из храмов богов Старого царства практически неизвестна, зато до нас дошло множество образцов статуй царей и частных лиц. Первая сохранившаяся царская статуя относится к концу II династии, однако временем наивысшего расцвета скульптуры была IV династия, от которой дошли такие шедевры, как статуя Хафра из его нижнего храма, голова Джедефра (Лувр, Париж), многочисл. группы Менкаура. Статуи царей передают их двойную природу – человеческую (индивидуализированное лицо) и божественную (идеальное тело). Скульптура частных лиц основывается на другом принципе: большинство статуй условно, и индивидуализация достигается за счёт приписывания имени человека, однако иногда, гл. обр. при IV династии, по не очень понятным причинам появляются подлинные портреты, причём индивидуализируются и лицо, и тело. Среди портретов с заострённой психологичностью – статуи Рахотепа (Египетский музей, Каир), Хемиуну, Каи (Лувр), Каапера (Египетский музей, Каир) и, возможно, лучшее произведение Старого царства – бюст Анххафа (Музей изящных искусств, Бостон).
Первый переходный период был временем упадка худож. традиций, однако восстановление культов в нач. Среднего царства вызвало возрождение архитектуры и изобразит. иск-ва. Продолжилось возведение пирамид, однако все они невелики (выс. 50–60 м) и техника строительства находится на несравненно более низком уровне, чем раньше; некоторые построены из кирпича. Наиболее значителен был практически полностью утраченный припирамидный комплекс Аменемхета III в Хаваре, названный греками Лабиринтом; он, видимо, представлял собой храм, в котором были соединены культы царя и мн. богов.
Храмы богов всё ещё малы; бóльшая их часть была уничтожена при перестройках более позднего времени. Об их архитектуре можно судить по «Белой часовне» Сенусерта I в Карнаке. Сохранившиеся рельефы из храмов царей и богов отличаются изяществом и тонкостью работы.
Столичные некрополи Среднего царства очень сильно разрушены, и мастабы высшей знати почти неизвестны; их изобразительное оформление в общем следовало традициям Старого царства. Зато многочисленны и богаты провинциальные скальные гробницы, прежде всего принадлежавшие номархам (некрополи в Бени-Хасане, Эль-Берше, Кав-эль-Кабир, Меире, Фивах, Куббет-эль-Хава и др.). Их стены покрыты, как правило, уже не рельефами, а росписями, что дало толчок развитию живописной техники со свободным мазком и богатой цветовой гаммой. Тематически росписи продолжают натуралистические тенденции Старого царства.
Скульптурный царский портрет Среднего царства – одно из интереснейших явлений в истории др.-егип. искусства. Скрытая напряжённость в обществе, проявившаяся также в лит-ре этого времени (см. раздел Литература), привела к тому, что на смену божественной бесстрастности портретов Старого царства пришли напряжённость, экспрессия, усталость, горечь вполне человеческих лиц; особенно выразительны статуи Сенусерта III и Аменемхета III (обе – Египетский музей, Каир). Частная скульптура становится, как правило, более скромной по размерам, зато заметно расширяется круг её заказчиков; статуи могут размещаться не только в гробницах, но и в храмах.
Новое царство – период активнейшего храмового строительства. Складывается тип храма со входом в виде пилона, одним или несколькими дворами, гипостильным (колонным) залом и находящимся за ним святилищем. Крупнейшим культовым комплексом Египта при XVIII династии стал Карнак (др.-егип. Ипет-сут) в Фивах, который развивался до греко-рим. времени и, будучи посвящён прежде всего Амону-Ра, включал храмы ряда др. богов (Мут, Хонсу, Птаха и др.). Другой важнейший храм Амона-Ра – Луксорский, в строительстве которого принимал участие арх. Аменхотеп Младший, также развивался до Александра Македонского и рим. императоров. Получили распространение скальные храмы, среди которых наиболее знаменит Абу-Симбел, построенный Рамсесом II, с колоссальными статуями, оформляющими фасад.
В Новом царстве произошёл отказ от пирамиды как формы царского погребального памятника. Вместо этого в Долине царей стали высекать скальные гробницы. Первоначально имевшие довольно скромные размеры, с конца XVIII династии они начали увеличиваться, и длина крупнейших из них превышает 100 м (Сети I, Мернептах, Рамсес III, Рамсесы V и VI). На стенах гробниц в росписи (иногда в раскрашенном рельефе) представлены многочисл. Книги иного мира. Храмы, ранее примыкавшие к пирамидам, отделены от гробниц; крупнейшие из них были построены Аменхотепом III, Сети I (практически полностью разрушены), Рамсесом II (Рамессеум) и Рамсесом III (Мединет-Абу). Уникален построенный арх. Сенмутом храм царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри (перед Долиной царей), представляющий собой 3 террасы с колоннадами.
У частных лиц продолжают преобладать скальные гробницы с настенными росписями, лучшие из которых отличает изящество, декоративность и возросшая свобода в передаче движений; при этом сюжеты изображений меняются. При XVIII династии продолжается традиция изображений повседневной жизни, однако появляются и немногочисл. изображения богов. В нач. XIX династии бытовые сцены исчезают, а доминировать начинают изображения молитвы богам и соответствующие тексты; это изменение сильно обеднило содержат. сторону гробничных изображений 2-й половины егип. истории.
Царская скульптура в Новом царстве обрела невиданную монументальность, количество её чрезвычайно увеличилось в связи с расширением храмового строительства. Особенно многочисленны статуи Аменхотепа III и Рамсеса II, создававшиеся в рамках программ обожествления этих царей; им же принадлежат и наиболее крупные статуи: т. н. колоссы Мемнона перед пригробничным храмом первого и разрушенный колосс Рамсеса II из Рамессеума. В частной скульптуре портретность сменяется воспроизведением черт правящего царя; вместе с тем усиливается декоративность, внимание к эффектам, создаваемым складками одежды, сложными париками и т. д. Массовое производство скульптуры и рельефов при Рамсесе II повело к снижению качества работы и огрублению форм, характерному для рамессидского времени.
Множеством новаций и разрывом с традицией в худож. области было ознаменовано правление Эхнатона. Произошло радикальное изменение в храмовой архитектуре: храмы в Ахетатоне превратились в системы открытых дворов, где совершались жертвоприношения и непосредственное общение царя с Атоном. В дальнейшем этот тип, имеющий некоторую аналогию лишь в т. н. солнечных храмах V династии, не встречается. Также полностью изменилась тематика изображений: их центр. фигурой становится Эхнатон (3-я четв. 14 в. до н. э.), и важнейшие сюжеты связаны с его участием в культе Атона (см. Амарнское искусство). В скульптуре и плоских изображениях был выработан новый экспрессивный стиль, первоначально выглядевший карикатурно (напр., колоссы Эхнатона из Карнака), но к концу царствования смягчившийся и давший ряд шедевров (скульптурные портреты самого Эхнатона, его жены Нефертити и их дочерей – в разл. музеях). Поздний этап стиля Эхнатона с его изяществом и некоторой манерностью хорошо известен также по многочисл. предметам из гробницы Тутанхамона (Египетский музей, Каир). На дальнейшее развитие иск-ва этот стиль оказал очень незначительное влияние, и начиная с Рамсеса II его воздействие уже незаметно. Наиболее заметное его постэхнатоновское проявление – некрополь поздней XVIII династии в Саккаре, где гробницы (напр., Харемхеба, Майа и др.) оформлены замечательными по изяществу рельефами.
Правление ливийских династий в целом ознаменовалось сокращением строит. деятельности. Качественно изменились царские гробницы – теперь они были невелики и сооружались в Танисе на территории храма. Строительство частных гробниц практически прекратилось, повсеместно повторно использовались гробницы предшествующих периодов. Соответственно исчезли гробничные рельефы и росписи, зато чрезвычайно развилось и усложнилось живописное оформление дерев. саркофагов. Гробничное строительство расцвело вновь в Фивах при XXV династии, когда был построен ряд крупнейших в истории Е. гробниц со сложной архитектурой и богатым оформлением, основанным на Книгах иного мира (Падиименипет, Ментуемхет).
Для XXVI династии характерна архаизация, доходящая до непосредственного копирования образцов предшествующих эпох; при этом на место натурализма Старого царства приходит символич. переосмысление образов. Появляется новый тип т. н. шахтных гробниц, представляющих собой огромные шахты, засыпавшиеся песком, с выстроенной на дне погребальной камерой.
К греко-рим. времени относится большинство дошедших до нас полностью храмов [напр., Дендера (Дандара), Эдфу (Идфу), Эсна (Исна) и др.]. Их план в осн. следует образцу Нового царства, но оформление стилистически эклектично. В скульптуре происходит смешение егип. и античных черт. Мумийные портреты рим. времени (традиц. назв. – файюмские портреты) функционально принадлежат к егип. традиции, а по технике живописи – к античной.
Дополнительная литература:
Badawy A. A history of Egyptian architecture. Giza, 1954–1968. Vol. 1–3;
Wolf W. Die Kunst Ägyptens. Gestalt und Geschichte. Stuttg., 1957;
Матье М. Э. Искусство Древнего Египта. Л.; М., 1961;
Michałowski K. Ägypten. Kunst und Kultur. Freiburg u. a., 1969;
Gardiner A. H. Egypt of the pharaohs. L., 1972;
Vandersleyen Cl. Das Alte Ägypten. B., 1975;
Культура Древнего Египта. М., 1976;
Кинк К. А. Художественное ремесло древнейшего Египта и сопредельных стран. М., 1976;
Павлов В. В. Образы прекрасного. М., 1979;
Aldred C. Egyptian art in the days of the pharaohs. 3100–320 BC. L., 1980;
Schäfer H. Principles of Egyptian art. Oxf., 1986.
Автор статьи: А. О. Большаков.
Музыка. Осн. источники сведений о муз. культуре – иконографич. материалы, муз. инструменты, тексты песен, свидетельства др.-греч. и др.-рим. историков и философов. Егип. музыка испытала влияние шумеро-аккадской цивилизации (типы функционирования музыки, муз. инструменты и др.) и, в свою очередь, оказала большое влияние на муз. культуру греч. античности. Памятники материальной культуры свидетельствуют о богатой и разнообразной культовой и светской муз. традициях. Храмовая музыка была связана прежде всего с культами Осириса, Исиды и Тота [Плутарх («О Исиде и Осирисе») называет Тота изобретателем музыки в Египте]. Наиболее древние изображения музыкантов относятся приблизительно к 3000 до н. э. Со времён Старого царства в изобразит. материалах встречаются дуговая арфа, продольная флейта, инструмент типа кларнета (в т. ч. двойной), систр, барабаны. Часты изображения певцов (в т. ч. пользующихся знаками хейрономии) и танцоров. Вероятно, уже в эпоху Старого царства появились проф. (храмовые и придворные) музыканты. В изображениях эпохи Среднего царства увеличивается роль ансамблевого музицирования, встречаются первые егип. изображения лиры (месопотамского происхождения). В Новое царство к упомянутым инструментам добавляются изображения лютни с длинной шейкой (впервые – во времена XVIII династии), угловой арфы (ок. 1370–52 до н. э.), инструмента типа гобоя (двойного), рамового барабана (в т. ч. прямоугольного) и др.; в сценах светского характера отмечается множество музицирующих женщин (особенно часто в сценах пира).
Самые древние из сохранившихся инструментов – костяные кастаньеты (ок. 2920 – 2770 до н. э.). Наибольшее количество находок относится к эпохе Нового царства (металлич. трубы из гробницы Тутанхамона, лютни с длинной шейкой, дуговые и уловые арфы разных размеров и с разным количеством струн, длинные продольные флейты, гобои, двойные кларнеты) и Позднего периода (металлические и алебастровые систры, костяные кастаньеты и др.). Значительная часть образцов музыкальных инструментов хранится в Египетском музее в Каире.
Дополнительная литература:
Sachs C. Musik des Altertums. Breslau, 1924;
Hickmann H. Musique et vie musicale sous les Pharaons. P., 1956; idem. Ägypten. 2. Aufl. Lpz., 1975 (Musikgeschichte in Bildern. Bd 2. H. 1);
Manniche L. Ancient Egyptian musical instruments. Münch., 1975; idem. Music and musicians in ancient Egypt. L., 1991;
Hickmann E., Manniche L. Altägyptische Musik // Die Musik der Altertums. Laaber, 1989 (Neues Handbuch der Musikwissenschaft. Bd 1).
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
«Колоссы Мемнона». XVIII династия. Фивы, западный берег. Архив БРЭ;
Пирамида Хуфу (Хеопса) и сфинкс Хафра (Хефрена). IV династия. Гиза. Архив БРЭ;
Пирамида Нечерхета (Джосера). III династия. Саккара. Архив БРЭ;
Лицо статуи Сенусерта III. XII династия. Египетский музей (Каир). Архив БРЭ;
Мастабы Старого царства. IV династия. Гиза. Архив БРЭ;
Карнакский храм (вид с пилона). Архив БРЭ;
Киоск Траяна. 2 в. н. э. Остров Филе. Архив БРЭ;
Храм в Эдфу (пилон). 3–1 вв. до н. э. Архив БРЭ;
Статуяцаревича Рахотепа. Фрагмент. IV династия. Медум. Египетский музей (Каир). Архив БРЭ;
Стела Упемнефрета. IV династия. Гиза. Музей антропологии (Беркли, США). Архив БРЭ;
Пирамида Сенусерта II. XII династия. Эль-Лахун. Архив БРЭ;
«Белая часовня» Сенусерта I. XII династия. Карнак. Архив БРЭ;
Бюст Анххафа. IV династия. Гиза. Музей изящных искусств (Бостон). Архив БРЭ;
Карнакский храм (гипостильный зал). XIX династия. Архив БРЭ;
Луксорский храм (пилон и аллея сфинксов). XVIII династия,XXX династия. Архив БРЭ;
Абу-Симбел, скальный храм Рамсеса II. XIX династия. Архив БРЭ;
Рельеф из гробницы Майа. XVIII династия. Саккара. Архив БРЭ;
Колосс Эхнатона. XVIII династия. Карнак. Египетский музей (Каир). Архив БРЭ;
Голова Нефертити. XVIII династия. Ахетатон. Египетский музей (Берлин). Архив БРЭ;
Флейтистка, лютнистка и арфистка. Деталь стенной росписи в гробнице Нахт (Фиванский некрополь, № 52). 1425–05 до н. э. Прорисовка. Архив БРЭ;
Систры и кастаньеты – предметы культа богини Хатхор. Новое царство. Египетский музей (Каир). Архив БРЭ.