АПЕПИ Ааусерра На чтение: 1 минута

Фараон XV династии, самый значительный и, вероятно, долго правивший из 6 «великих царей- гиксосов », которые осуществляли контроль над северной частью Египта из столицы Авариса (Восточная дельта) во II Переходном периоде (1650–1550 до н. э.).

Согласно одной точки зрения, А. А. — собирательное имя нескольких (трех?) фараонов с личным именем Апепи ; согласно другой (наиболее принятой) — А. А. дважды изменял свое тронное имя (Небхепешра А., Акененра А.). Правление А. А. — пик гиксосской эпохи и начало ее конца. А. А. известен как противник последних фараонов XVII (египетской) династии, правившей одновременно с XV в Фивах: Секененра Таа и Камеса (совершившим поход против А. А. и разгромившим один из гиксосских центров). При преемнике А. А. (фараоне-гиксосе Хамуди) гиксосы были навсегда изгнаны из Египта. Освободителем страны стал сын(?) Секененра, фиванский правитель Яхмес I (1550–1525 до н. э.), — основатель XVIII (общеегипетской) династии и самой блестящей эпохи древнеегипетской истории — Нового царства (см. Египет Древний ). В истории А. А. и гиксосско-фиванского противостояния в целом еще много неясного; важнейшими письменными источниками являются: Табличка Карнарвона; I и II Стелы Камоса, а также фрагмент квазиисторического литературного сочинения, условно называемого «Ссора Апопи и Секененра» (папирус Sallie I). Последний датируется правлением фараона Мернептаха (1210–1203 до н. э.), но, несомненно, основан на более раннем прототипе. А. А. известен своим интересом к египетской культуре. 33 годом его правления датирован знаменитый Математический папирус Ринд (Rhind Mathematical Papyrus; скопирован с более раннего), который позволяет понять особенности математической системы и уровень соответствующих знаний в фараоновском Е. На обороте папируса Rhind сохранилась запись, относящаяся к последней фазе фи­ванско-гиксоcской войны.

Автор статьи: Головина В.А.