АМЕНЕМХЕТ На чтение: 1 минута

АМЕНЕМХЕТ - личное имя четырех фараонов XII и двух(?) XIII династии эпохи Среднего царства (2055-1650 до н.э.; смотри Египет Древний ), входившее в царскую титлатуру.

(Др.-егип. Imn-m-h’t, букв. «Амон-впереди»; греч. ,Αμμανέμης / ,Αμμενέμης). Наиболее известны цари XII династии: А. I (А. Схетепибра) (1985–1955) — фараон, основатель XII династии (Среднее царство, см. Египет Древний). Сын жреца Сенусерта и Нефрет, вероятно, идентичен Аменхотепу — первому министру (др.-егип. t’tj, усл. «визирь») при последнем царе XI династии Ментухотепе IV (1992–1985). Обстоятельства прихода А. I к власти неясны. Предположительно, так называемое Пророчество Неферти , в котором «предрекался» приход с юга царя-объединителя по имени «Амени» (сокр. от «А.»), имеет в виду именно А. I. и направлено на легитимацию его положения. Политика А. I — стабилизация Египта, воссозданного последними фараонами XI династии после хаоса I Переходного периода (2160–2055 до н. э.; см. Египет Древний). При А. I укреплены границы на юге и севере; продолжалось завоевание Сев. Нубии; вероятно, осуществлен военный поход в Переднюю Азию. Cтолица перенесена из Фив (южная резиденции царей XI династии) в Ититауи (полн. «Аменемхет-ити-тауи» — «А. (I)–охвативший-Обе-Земли», т. е. Египет) — новый город-крепость (археологами не выявлен; предположительно, между Фаюмом и Мемфисом ). Считается, что А. I первым ввел практику прижизненного назначения наследника-соправителя с царской титулатурой. Соправителем А. I в течение 10 (?) лет был его сын Сенусерт I (точка зрения разделяется не всеми). Практика соправлений, созданная для обеспечения мирного перехода царской власти, в целом оправдала себя в течение всей XII династии, однако сам А. I погиб в результате дворцового заговора. О напряженности политической обстановки конца правления А. I свидетельствуют два знаменитых древнеегипетских литературных произведения — «Поучение А. I» и «История Синухета». При А. I начинается процесс возвышения Амона из местного божества, личного покровителя царя — в верховного бога пантеона и общегосударственное божество империи. Заупокойный пирамидный комплекс А. I находится в Лиште — царском некрополе в районе новой столицы (западный берег, ок. 50 км к югу от Каира). А. II (А. Нубкаура) (1911–1877 до н. э.) — третий фараон XII династии; сын Сенусерта I и его соправитель в течении двух последних лет царствования. Правление А. II, относительно спокойное, отмечено дальнейшим расширением влияния Египта на сиро-палестинский регион, а также, предположительно, контактами с Вост. Средиземноморьем. Пирамидный комплекс A. II расположен в Дахшуре. А. III (А. Нимаатра) (1831–1786 до н. э.) — шестой и самый значительный фараон XII династии; известен как Ламарес/Лахарес (искажение тронного имени) у Манефона (Fr. 35). Сын и соправитель фараона-завоевателя Сенусерта III. Долгое правление А. III — эпоха расцвета Египта, которую обеспечила успешная военная активность его предшественников в Палестине, Сирии, Нубии. С А. III связаны масштабные ирригационные работы в Фаюме, способствующие экономическому и политическому возвышению этой области, где А. III был обожествляем вплоть до греко-римского времени. Правление А. III отмечено строительством многочисленных храмов и святилищ, а также экспедициями. А. III принадлежат две пирамиды : в Дахшуре (так называемая Черная) и Хаваре (в Фаюме), где он былзахоронен. Считается, что огромный заупокойный храм при последней и носил в греко-римское время название «лабиринт» (по легендарному подземелью-лабиринту во дворце критского царя Миноса). Причислявшийся в древности к семи чудесам света , храм не сохранился, но известен по описаниям Геродота , Страбона, Плиния Старшего и других античных авторов. Образ А. III увековечен много численными статуями; так называемые «косматые сфинксы» А. III, чрезвычайно популярные, неоднократно узурпировались последующими фараонами. А. IV (А. Маахерура) (ок. 1808–1799 до н. э.) — последний представитель мужской линии царей XII династии; единственный (приемный?) сын А. III и женщины по имени Htpt, вероятно, получившей титул царицы лишь после воцарения А. IV. Скорее всего, был супругом (у Манефона братом) царицы Себекнеферу (1777–1773 до н. э.), вероятной дочери А. Ш, которая после А. IV занимала египетский трон и, видимо, первой из цариц носила полную пятичленную царскую титулатуру. Кратковременное правление и сама личность А. IV известны недостаточно; пирамиды А. IV, как и царицы-фараона Себекнеферу, не идентифицированы; одна из гипотез связывает их с двумя небольшими незавершенными пирамидами в Мазгуне (ок. 5 км к югу от Дахшура).

Автор статьи: Головина В.А.

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