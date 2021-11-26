ЖРЕЧЕСТВО

ЖРЕЧЕСТВО - корпорация профессиональных служителей культа в домонотеистических религиях.

Его фор­ми­ро­ва­ние свя­за­но со спе­циа­ли­за­ци­ей куль­та в тра­диционных об­щест­вах и по­яв­ле­ни­ем ри­ту­аль­ных спе­циа­ли­стов (кол­ду­ны, зна­ха­ри, ша­ма­ны и т. п.), час­то при­об­ре­тав­ших свой ста­тус в ре­зуль­та­те ини­циа­ции. В позд­не­пер­во­быт­ных об­ще­ст­вах ре­лигиоз­ный культ мог обо­соб­лять­ся в рамках тай­ных сою­зов. Функ­ции жре­цов мог­ли вы­пол­нять во­ж­ди. С уг­луб­ле­ни­ем со­ци­аль­ной диф­фе­рен­циа­ции (например, в По­ли­не­зии, Аф­ри­ке) жречество об­ра­зо­вы­ва­ло замк­ну­тые кор­по­ра­ции, не­ред­ко со спе­циа­ли­за­ци­ей функ­ций (ле­че­ние, га­да­ние, пред­ска­за­ние, во­енная ма­гия, суд и т. п.). В го­су­дар­ст­вах Древ­не­го ми­ра жре­цы вы­сту­па­ли ис­пол­ни­те­ля­ми ри­туа­лов, час­то - но­си­те­ля­ми тай­но­го зна­ния, про­ри­ца­те­ля­ми (например, греческие ора­ку­лы, римские ав­гу­ры и га­рус­пи­ки). Обыч­но жречество со­став­ля­ло при­ви­ле­ги­ро­ван­ный слой, су­ще­ст­во­вав­ший при хра­мах, в Ин­дии - осо­бую вар­ну брах­ма­нов. В Гре­ции и Ри­ме долж­но­сти жре­цов бы­ли вы­бор­ны­ми и за­ме­ща­лись обыч­но гражданскими ли­ца­ми, но су­ще­ст­во­ва­ли и жреческие кор­по­ра­ции (например, пон­ти­фи­ки , ар­валь­ские бра­тья, вес­тал­ки и другие в Ри­ме). С дея­тель­но­стью жре­цов свя­за­но сло­же­ние пан­те­о­нов, фор­ма­ли­за­ция и литературная об­ра­бот­ка ми­фов.

Иллюстрации:

Жрец. С рельефа дворца Дария I в Персеполе. V век до н. э. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)