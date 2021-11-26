ВАЛЛОНЕ На чтение: 1 минута

ВАЛЛОНЕ - пе­ще­ра в При­мор­ских Аль­пах (Фран­ция), один из древ­ней­ших па­мят­ни­ков че­ло­ве­че­ской куль­ту­ры в Ев­ро­пе (950-900 тысяч лет на­зад).

От­крыл и про­вёл пер­вые ис­сле­до­ва­ния Р. Пас­каль (1958), про­дол­жи­ли - Л. Бар­раль (с 1959 года) и А. де Люм­лей (с 1962 года). 3 куль­тур­ных слоя , га­леч­ные ору­дия (чоп­пе­ры, чоп­пин­ги и др.), рас­ко­ло­тые кос­ти со сле­да­ми об­ра­бот­ки. Валлоне со­от­но­сят с раз­ви­ты­ми «га­леч­ны­ми» куль­ту­ра­ми ат­лан­ти­че­ско­го по­бе­ре­жья Ма­рок­ко . Ф. Борд ука­зы­вал на ана­ло­гии в I и II основных уров­нях Ол­ду­вай­ско­го уще­лья.

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