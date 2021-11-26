ВАЛКАМОНИКА (Valcamonica, Val Camonica)
Петроглифы в предгорьях Юж. Альп (Италия, обл. Брешиа), датируемые от эпипалеолита до раннего железного века. Известны с 1908. Св. 170 тыс. выбитых, реже гравированных рисунков на скалах. В каменном веке преобладали контурные изображения копытных, коллективных молений (схематич. антропоморфные фигуры с воздетыми к небу руками). В медном и бронзовом веках появились сцены охоты (в т. ч. в сочетании с изображениями земледельч. работ, религ. ритуалов), сражений; много символов (солнечные диски, геометрич. фигуры, лабиринты); «карты местности», где обозначены возделанные поля, каналы, проходы; часты предметы вооружения (топоры, кинжалы, щиты), двух- и четырёхколёсные повозки, жилища, «дома мёртвых» и др. В раннем железном веке жанровые и батальные сцены становятся более разнообразными: женщина у ткацкого станка, кузнец у горна, телега, запряжённая волами, пешие и конные сражения. Осн. стилистич. традиция, представленная в В. – Камуно (5 в. до н. э. – рубеж н. э.), имеет аналогии на стелах и менгирах, в т. ч. с этрусскими и рим. надписями. В 1979 В. включена в список Всемирного наследия.
Автор статьи: Е. Г. Дэвлет.
Иллюстрация: Валкамоника.Группа разновременных петроглифов: изображения отпечатков человеческих стоп, сцена охоты, меандровая линия соединяет фигуры самца и самки оленя. 2-я пол. 1-го тыс. до н. э. Архив БРЭ.
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