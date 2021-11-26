ВАЛКАМОНИКА (Valcamonica, Val Camonica)

Пет­рог­ли­фы в пред­горь­ях Юж. Альп (Ита­лия, обл. Бре­шиа), да­ти­руе­мые от эпи­па­ле­о­ли­та до ран­не­го же­лез­но­го ве­ка. Из­вест­ны с 1908. Св. 170 тыс. вы­би­тых, ре­же гра­ви­ро­ван­ных ри­сун­ков на ска­лах. В ка­мен­ном ве­ке пре­об­ла­да­ли кон­тур­ные изо­бра­же­ния ко­пыт­ных, кол­лек­тив­ных мо­ле­ний (схе­ма­тич. ан­тро­по­морф­ные фи­гу­ры с воз­де­ты­ми к не­бу ру­ка­ми). В мед­ном и брон­зо­вом ве­ках поя­ви­лись сце­ны охо­ты (в т. ч. в со­че­та­нии с изо­бра­же­ния­ми зем­ле­дельч. ра­бот, ре­лиг. ри­туа­лов), сра­же­ний; мно­го сим­во­лов (сол­неч­ные дис­ки, гео­мет­рич. фи­гу­ры, ла­би­рин­ты); «кар­ты ме­ст­но­сти», где обо­зна­че­ны воз­де­лан­ные по­ля, ка­на­лы, про­хо­ды; час­ты пред­ме­ты воо­ру­же­ния (то­по­ры, кин­жа­лы, щи­ты), двух- и че­ты­рёх­ко­лёс­ные по­воз­ки, жи­ли­ща, «до­ма мёрт­вых» и др. В ран­нем же­лез­ном ве­ке жан­ро­вые и ба­таль­ные сце­ны ста­но­вят­ся бо­лее раз­но­об­раз­ны­ми: жен­щи­на у ткац­ко­го стан­ка, куз­нец у гор­на, те­ле­га, за­пря­жён­ная во­ла­ми, пе­шие и кон­ные сра­же­ния. Осн. сти­ли­стич. тра­ди­ция, пред­став­лен­ная в В. – Ка­му­но (5 в. до н. э. – ру­беж н. э.), име­ет ана­ло­гии на сте­лах и мен­ги­рах, в т. ч. с эт­рус­ски­ми и рим. над­пи­ся­ми. В 1979 В. вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Автор статьи: Е. Г. Дэв­лет.

Иллюстрация: Валкамоника.Груп­па раз­но­вре­мен­ных пет­ро­гли­фов: изоб­ра­же­ния от­пе­чат­ков че­ло­ве­чес­ких стоп, сце­на охо­ты, ме­ан­дро­вая ли­ния со­еди­ня­ет фи­гу­ры сам­ца и сам­ки оле­ня. 2-я пол. 1-го тыс. до н. э. Архив БРЭ.

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