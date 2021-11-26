ПЛИТОЧНЫЕ МОГИЛЫ
ПЛИТОЧНЫЕ МОГИЛЫ - тип археологических памятников в Центральной Азии - прямоугольные мегалитических конструкции (смотреть Мегалит) из вертикально установленных наземных плит, ограждающих погребение или жертвоприношение.
Характерны для плиточных могил культуры и некоторых др. культур бронзового и раннего железного веков. Впервые зафиксированы Д.Г. Мессершмидтом в 1724 году близ озера Далайнор (историческая область Барга, аймак Хулун-Буйр, автономный район Внутренняя Монголия, Китай). Термин «плиточные погребения» ввёл российский археолог Г.И. Боровка в середине 1920-х годов. В 1930-е годы Г.П. Сосновский выделил 3 их типа: 1) с высокой прямоугольной оградой и выступающими камнями по углам; 2) с более низкой 4-угольной оградой, окружённой плоской каменной насыпью; 3) «фигурные», с плоской каменной насыпью, имеющей вогнутые стороны, обрамлённые невысокими плитами. В 1980-х годах российский археолог А.Д. Цыбиктаров уточнил устройство плиточных могил, определил, что среди них есть погребальные памятники и жертвенники.
Плиточные могилы вытянуты по линии запад - восток (с отклонениями), размеры в основном 3-4×2-3 м (от 2×1,5 до 11×9 м), высота до 1 м (в восточных районах до 2 м), угловые плиты возвышаются в основном на 0,5-0,6 м (до 3 м). В состав ограды иногда входят 1-2 оленных камня. Оленные и так называемые сторожевые камни (другое название «коновязи» - «сэргэ») могли устанавливаться и на расстоянии около 10-20 м от плиточных могил. Могильная яма в плане близка прямоугольнику или овалу, глубина 0,2-0,9 м, содержит одно или несколько трупоположений и часто инвентарь. После засыпки над ней сооружалась прямоугольная каменная кладка (нередко и перекрытие крупными плоскими плитами) высота несколько десятков сантиметров, которую по сторонам обкладывали плитами, установленными на ребро, образующими оградку с выкладкой-крепидой по внешней стороне. Плиточные могилы-жертвенники в основном больше могильных, расположены рядом с могильниками или петроглифами. Внутри, на поверхности и в неглубоких ямах, находятся изделия из бронзы, кости, камня, черепа (иногда более 100) и части костяков лошадей, мелкого и крупного рогатого скота, собак, реже оленей и других диких животных, а также людей.
В культурно-хронологическом аспекте плиточные могилы рассматривают как продолжение традиции погребений в заглублённых каменных ящиках периода развитого неолита - палеометалла, которые встречаются и на одном памятнике с плиточными могилами. Традиция возведения дольменов через территорию Маньчжурии могла оказать влияние на появление плиточных могил или наоборот. Например, Ким Вон Йон считал, что дольмены на территории Северной Кореи восходят к культуре плиточных могил. Этнографами зафиксировано почитание плиточных могил как могил предков у современных тибетцев, строительство плиточных могил для погребений в провинции Гуйчжоу (Китай) у народов гэлао и шуй, говорящих на тай-кадайских языках.