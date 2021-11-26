ПИСАНИЦЫ На чтение: 1 минута

ПИСАНИЦЫ - традиционное название памятников наскального искусства Урала и Сибири, расположенных под открытым небом или навесами.

В ка­че­ст­ве на­учного тер­ми­на ис­поль­зу­ет­ся в российской нау­ке с XVIII века. Ино­гда при­ме­ня­ет­ся для обо­зна­че­ния ана­ло­гич­ных па­мят­ни­ков других ре­гио­нов. От­но­сит­ся как к про­из­ве­де­ни­ям, на­не­сён­ным крас­кой (рос­пи­сям на­скаль­ным), так и вы­пол­нен­ным за счёт уда­ле­ния час­ти скаль­ной по­верх­но­сти ( пет­рог­ли­фам ).

Для Ура­ла ха­рак­тер­но пре­об­ла­да­ние писаниц с фи­гу­ра­ми, зна­ка­ми, ор­на­мен­таль­ны­ми ря­да­ми, вы­пол­нен­ны­ми крас­ным и чёр­ным пиг­мен­та­ми (крас­ка­ми), например Зен­ков­ская пи­са­ни­ца, Зми­ев ка­мень, Ир­бит­ский пи­са­ный ка­мень и другие. Изо­бра­же­ния в той же тех­ни­ке встре­ча­ют­ся в не­ко­то­рых ре­гио­нах Си­би­ри (бас­сей­ны Ле­ны, Ан­га­ры, Олёк­мы и так далее) и на Даль­нем Вос­то­ке.

В Си­би­ри тер­мин «писаницы» рас­про­стра­ня­ет­ся и на пет­рог­ли­фы, вы­пол­нен­ные вы­бив­кой, гра­ви­ров­кой, при­шли­фов­кой и в другой тех­ни­ке (например, Том­ская пи­са­ни­ца, Бо­яр­ские пи­са­ни­цы). Из­вест­ны ме­сто­на­хо­ж­де­ния, где рос­пи­си и пет­рог­ли­фы со­сед­ст­ву­ют, хо­тя и мо­гут от­но­сить­ся к раз­ным хро­но­ло­гическим пе­рио­дам (например, Шиш­кин­ские пи­са­ни­цы, Лен­ские пи­са­ни­цы в бас­сей­не верх­ней и сред­ней Ле­ны).

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