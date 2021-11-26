ПИСАНИЦЫ
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ПИСАНИЦЫ - традиционное название памятников наскального искусства Урала и Сибири, расположенных под открытым небом или навесами.
В качестве научного термина используется в российской науке с XVIII века. Иногда применяется для обозначения аналогичных памятников других регионов. Относится как к произведениям, нанесённым краской (росписям наскальным), так и выполненным за счёт удаления части скальной поверхности (петроглифам).
Для Урала характерно преобладание писаниц с фигурами, знаками, орнаментальными рядами, выполненными красным и чёрным пигментами (красками), например Зенковская писаница, Змиев камень, Ирбитский писаный камень и другие. Изображения в той же технике встречаются в некоторых регионах Сибири (бассейны Лены, Ангары, Олёкмы и так далее) и на Дальнем Востоке.
В Сибири термин «писаницы» распространяется и на петроглифы, выполненные выбивкой, гравировкой, пришлифовкой и в другой технике (например, Томская писаница, Боярские писаницы). Известны местонахождения, где росписи и петроглифы соседствуют, хотя и могут относиться к разным хронологическим периодам (например, Шишкинские писаницы, Ленские писаницы в бассейне верхней и средней Лены).