ОФНЕТ

ОФНЕТ (нем. Ofnet, Ofneth ̈ohlen) - пещеры с несколькими разновременными культурными слоями (Большой Офнет и Малый Офнет) близ города Нёрдлинген ( Бавария , Германия).

Открыты и исследовались О. Фрасом в 1875-1876 годах, но знамениты стали после широкомасштабных раскопок Р. Р. Шмидта в 1907-1908 годах в Большом Офнете. Изучались слои культур позднего палеолита Оринья к, Солютре, Мадлен , позднего мезолита, позднего неолита, бронзового века.

Особый интерес представляют две округлые в плане неглубокие ямы, впущенные из мезолитического слоя. В одной из них погребены 27, в другой - 6 черепов (по другим данным, всего 34 или 38 черепов, определённых как долихокранные европеоиды), обращённых лицевой частью к входу в пещеру и густо посыпанных красной охрой и золой. На женских и детских черепах найдены просверлённые 4250 раковин и 215 зубов благородного оленя, которые, вероятно, были нашиты на головные уборы. Третья яма между этими двумя вмещала древесный уголь и обуглившиеся фрагменты костей, которые могли быть остатками посткраниальных скелетов. Среди черепов 4-5 мужских, 9-10 женских, 20-23 детских. Судя по наличию первых шейных позвонков и нижних челюстей, головы были отчленены вскоре после смерти. На 6 черепах, сгруппированных в северо-западной части большой ямы, есть следы травм, которые могли привести к смерти, на 2 мужских черепах эти травмы спереди, на остальных - на затылочной стороне. Травмы зафиксированы и на других черепах. Радиоуглеродные датировки, полученные по костям, находятся в пределе 7560-7360 лет назад.

Черепа из Офнета - одна из крупнейших антропологических серий мезолита Западной Европы; захоронения - уникальный источник для изучения ритуалов первобытного общества.

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