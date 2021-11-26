МОНТЕСПАН

МОНТЕСПАН - пе­ще­ра ко­ридор­но­го ти­па с на­ход­ка­ми вер­х­не­го па­лео­ли­та во Французских Пи­ре­не­ях (департамент Верх­няя Га­рон­на).

От­кры­та Н. Кас­те­ре в 1922 году.

Внут­ри об­на­ру­же­ны да­ти­руе­мые эпо­хой Мад­лен реа­ли­стические изо­бра­же­ния би­зо­нов и ло­ша­дей, вы­гра­ви­ро­ван­ные на сте­нах, вы­ле­п­лен­ные из гли­ны фи­гу­ры жи­вот­ных, в т. ч. мед­ве­дя (или мед­ве­жон­ка), на мес­те го­ло­вы ко­то­ро­го бы­ло от­вер­стие, а ме­ж­ду ла­па­ми най­ден че­реп мед­ве­жон­ка, ко­то­рый, как пред­по­ла­га­ют, пер­во­на­чаль­но был при­кре­п­лён к гли­ня­ной фи­гу­ре (как счи­та­ет российский ар­хео­лог А.Д. Сто­ляр, скульп­ту­ру мед­ве­дя сле­ду­ет да­ти­ро­вать бо­лее ран­ним вре­ме­нем, на­ча­лом верх­не­го па­лео­ли­та).

Гли­ня­ные фи­гу­ры но­си­ли сле­ды уда­ров, оче­вид­но, копь­ём.

Во­круг фи­гу­ры мед­ве­дя на гли­ни­стом по­лу пе­ще­ры со­хра­ни­лись сле­ды ног по­жи­лых лю­дей и под­ро­ст­ков 13-14 лет, по­кры­тые из­вест­ко­ви­сты­ми на­тё­ка­ми.

Уни­каль­ное со­че­та­ние на­хо­док да­ёт ос­но­ва­ние боль­шин­ст­ву ис­сле­до­ва­те­лей счи­тать пе­ще­ру Монтеспан ме­стом куль­то­вых це­ре­мо­ний и ма­гических об­ря­дов .

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)