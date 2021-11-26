МОНТЕСПАН
МОНТЕСПАН - пещера коридорного типа с находками верхнего палеолита во Французских Пиренеях (департамент Верхняя Гаронна).
Открыта Н. Кастере в 1922 году.
Внутри обнаружены датируемые эпохой Мадлен реалистические изображения бизонов и лошадей, выгравированные на стенах, вылепленные из глины фигуры животных, в т. ч. медведя (или медвежонка), на месте головы которого было отверстие, а между лапами найден череп медвежонка, который, как предполагают, первоначально был прикреплён к глиняной фигуре (как считает российский археолог А.Д. Столяр, скульптуру медведя следует датировать более ранним временем, началом верхнего палеолита).
Глиняные фигуры носили следы ударов, очевидно, копьём.
Вокруг фигуры медведя на глинистом полу пещеры сохранились следы ног пожилых людей и подростков 13-14 лет, покрытые известковистыми натёками.
Уникальное сочетание находок даёт основание большинству исследователей считать пещеру Монтеспан местом культовых церемоний и магических обрядов.