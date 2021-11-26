МЕГАЛИТ

МЕГАЛИТ - тип археологических памятников, древнее сооружение из одного или более больших камней.

Не­ред­ко мегалиты вклю­ча­лись в кон­ст­рук­ции (час­то по­гре­баль­ные; т. н. ме­га­ли­тические гроб­ни­цы ) с зем­ля­ны­ми на­сы­пя­ми и другими эле­мен­та­ми. К мегалитам от­но­сят­ся мен­ги­ры , три­ли­ты (па­ра стоя­щих кам­ней с пли­той-пе­ре­кры­ти­ем), кром­ле­хи, ал­леи кам­ней, доль­ме­ны , кры­тые га­ле­реи и др.

Ме­га­ли­ти­че­ски­ми мо­гут быть ка­мен­ные ящи­ки (цис­ты), ко­ри­дор­ные гроб­ни­цы, ка­ме­ры с лож­ным сво­дом (то­ло­сы) и другие ти­пы по­гре­баль­ных кон­ст­рук­ций. В ря­де слу­ча­ев мегалиты ана­ло­гич­ны скаль­ным со­ору­же­ни­ям и по­это­му не­ред­ко рас­смат­ри­ва­ют­ся в од­ном кон­тек­сте. Мегалиты мо­гут со­став­лять слож­ные ан­самб­ли (например, Сто­нхендж, Кар­нак).

Не­ко­то­рые мегалиты по­кры­ва­ли гра­ви­ро­ван­ны­ми, вы­би­ты­ми, рас­пис­ны­ми изо­бра­же­ния­ми. Тер­мин «мегалит» упот­реб­ля­ют для по­стро­ек из не­об­ра­бо­тан­но­го или гру­бо об­ра­бо­тан­но­го кам­ня, час­то рас­смат­ри­вае­мых как куль­то­вые (в т. ч. по­гре­баль­ные), или не­яс­но­го на­зна­че­ния; по от­но­ше­нию к фор­ти­фи­кационным, жи­лым, хо­зяйств. по­строй­кам, сло­жен­ным из круп­но­го кам­ня, бо­лее упот­ре­би­тель­ны вы­ра­же­ния цик­ло­пи­че­ские со­ору­же­ния, «цик­ло­пи­че­ская клад­ка».

Осо­бые тер­ми­ны за­кре­пи­лись за олен­ны­ми кам­ня­ми, ка­мен­ны­ми ба­ба­ми, бал­ба­ла­ми и т. п. со­ору­же­ния­ми, свя­зан­ны­ми с оп­ре­де­лён­ны­ми куль­тур­ны­ми тра­ди­ция­ми, да­же ес­ли эти па­мят­ни­ки фор­маль­но не­от­ли­чи­мы от мегалитов. Со­ору­же­ния из круп­но­го кам­ня (час­то хо­ро­шо об­ра­бо­тан­но­го) в куль­ту­рах на­ро­дов, имею­щих го­су­дар­ст­вен­ность, мегалитами, как пра­ви­ло, не на­зы­ва­ют.

Мегалиты из­вест­ны с не­оли­та и ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны. Не­ко­то­рые на­ход­ки (например, де­ре­вянный кром­лех в граф­ст­ве Нор­фолк, Анг­лия) мож­но рас­смат­ри­вать как сви­де­тель­ст­во то­го, что по­строй­ки, схо­жие с ме­га­ли­ти­че­ски­ми, мог­ли воз­во­дить­ся из других ма­те­риа­лов; воз­мож­но, они по­слу­жи­ли про­об­ра­зом для не­ко­то­рых ти­пов мегалитов.

Су­ще­ст­ву­ют мегалиты, ко­то­рые ве­сят де­сят­ки тонн и рас­по­ло­же­ны до­воль­но да­ле­ко от мест до­бы­чи сы­рья, по­это­му со­ору­же­ние мегалитов тре­бо­ва­ло су­ще­ст­вен­ных тру­до­за­трат и раз­ви­той об­щественной ор­га­ни­за­ции. Изу­че­ние мегалитов спо­соб­ст­во­ва­ло раз­ви­тию ар­хео­мет­рии и ар­хео­астро­но­мии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)