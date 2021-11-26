КУРГАН
КУРГАН - погребальное сооружение в виде насыпи из земли, камня.
Наряду с функцией памятного сооружения, курган может выполнять роль культового места или святилища - как для поминальных ритуалов, так и не связанных непосредственно с погребальным обрядом, межевого знака, маркирующего территорию определённого коллектива, дозорной вышки и так далее. Слово "курган" в русском языке заимствовано из тюркских языков, для некоторых культур используются и другие термины (могила у южных славян, сопка в северных областях России, тумулус в Западной Европе, каирн на атлантическом побережье Франции, маунд в Северной Америке и так далее). Курганы могут иметь до 200 метров в поперечнике и высоту более 20 метров; быть в плане круглыми, прямоугольными, овальными, вытянутыми на сотни метров, сложных очертаний (например, с отходящими от основной насыпи валами-«усами») и так далее; иметь насыпь - простую и с разнообразными конструктивными компонентами (досыпки, облицовки, крепиды и другие); иметь включённые в насыпь или примыкающие ограждения (ровики, частоколы, кромлехи и другие). Некоторые курганы (например, тагарской культуры) не насыпались, а выкладывались из блоков дёрна; в этом случае точнее термин «кладка», а не «насыпь». Погребения могут помещаться в яме под курганом, на уровне древней поверхности земли или в насыпи кургана. Среди захоронений в курганах различают первичные, или основные, совершённые до завершения насыпи, и вторичные, или впускные, помещённые в более древний курган (могли сопровождаться досыпками, увеличивавшими размеры первоначальной насыпи); курган, включающий группу близких по времени погребений, может быть рассмотрен как могильник. Изучение стратиграфии разновременных погребений играет важную роль для установления хронологии и взаимоотношений археологических культур. Курганы бывают одиночными, но чаще образуют скопления, или курганные группы, - могильники, включающие до нескольких тысяч насыпей (курганы Константиновского плато под Пятигорском, Гнёздово и другие).
Курганы известны в культурах различных народов Евразии, Африки, Америки; связанные с ними обряды возникали независимо, под воздействием сходных идей. Это могло быть стремлением надёжно укрыть усопшего и укрыться от него, «придавив» могильным холмом. В ряде культур семантика кургана отражает также символику оси мира (axis mundi), «мировой горы», соединявшей различные сферы бытия, и другое, представления, в том числе связанные с погребением. Вероятно использование кургана для астрономических наблюдений, что подтверждает их связь с космологией.
Древнейшие курганы появились в финале неолита и энеолите (2-я половина 5-го - начало 4-го тысячелетия до нашей эры) в каспийско-черноморских степях у населения хвалынско- среднестоговской культуры и ранней ямной культуры в связи с формированием подвижных форм скотоводства и широким заселением степей. Вскоре курганы стали возводиться в Предкавказье (майкопская культура). С 4-го тысячелетия до нашей эры возводят курганы, неординарные по размерам и богатству захоронений (например, Майкопский курган), широкое распространение они получают позднее, в эпоху перехода от первобытного строя к раннеклассовому и в рамках ранних государств (так называемые царские курганы скифской археологической культуры; Салбык, Аржан в Южной Сибири и так далее). В 4-3-м тысячелетии до нашей эры предположительно в результате миграций отдельных степных групп курганы распространились на Балканы и через долину Дуная - в Центральную Европу, в Закавказье, Северный Иран и Малую Азию (Сигердан, беденская культура и другие), в Южную Сибирь (афанасьевская культура) и так далее. К этому же времени относится появление курганов у мегалитических культур приатлантических районов Европы, однако связь их со степными курганами гипотетична.
С бронзового века курганы остаются одной из основных форм погребальных сооружений у народов степной и лесостепной зон Евразии (ямная культура, катакомбная культура, срубная культура и другие общности бронзового века; скифы, сарматы и другие иранские группы железного века; хунну, оставившие знаменитые курганы в Ноин-Ула; тюрки, другие кочевые народы Средневековья и другие). В средней полосе и на севере Европы курганы периодически сооружались кельтами, германцами, славянами, их предками и другими народами вплоть до утверждения христианской обрядности (нередко и длительное время после крещения); у ряда народов Северного Кавказа - в основном до утверждения ислама (например, у адыгов - до XVI-XVII веков). Позднее курганы могли использовать как удобные места для кладбищ (например, ногайцы, казаки). В культурах древнего и средневекового Китая распространяются крупные курганы над могилами правителей и элиты (возможно, под влиянием северных кочевых племён) в эпоху Чжаньго (V-III века до нашей эры); к крупнейшим относится насыпь высотой до 83 метров в составе комплекса Цинь Шихуанди мавзолея. Ханьские императорские некрополи включали курган императора и его приближённых (например, генерагал Хо Цюйбина в комплексе Маолин императора У-ди). В Корее курганы сооружались над могилами правителей Трёх государств (Когурё, Пэкче, Силла); особую известность из-за богатых находок получили курганы V-VI веков близ современного города Кёнджу. На Японских островах в III-VII веках существовала культура Кофун, название которой (японское «древний курган») указывает на основной тип погребальных сооружений элиты.
В Северной Африке большие некрополи из конусообразных курганов диаметром до 12 метров расположены в Марокко, севернее Сахары (Фум-ар-Раджам, Эрфуд; от III века до нашей эры до исламизации в VII-XI веках). В районе Эль-Аджаль (в Южной Ливии) выявлено около 4500 полусферических или ступенчатых насыпей; их соотносят с гарамантами, появившимися в Северной Африке, вероятно, во 2-м тысячелетии до нашей эры (смотри в статье Ливийцы). В Нубии (на территории Египта) исследованы курганы Балланы, которые связывают в оснновном с государством Нобадия (V-VI века), но не исключены и более ранние даты.
На территории Северной Америки около 100 тысяч курганов выявлено на востоке США и Канады. Наиболее ранние из них сооружались с середины - 2-й половины 1-го тысячелетия до нашей эры носителями культуры Адена, в более поздней культуре Хоупвелл известны так называемые фигурные курганы (в форме птицы, змеи, человеческой фигуры и так далее). В культуре Миссисипи курганы приобретают форму ступенчатых пирамид, в которых продолжали совершать погребения, но использовали их и в качестве оснований для построек, в том числе Монкс-Маунд в Кахокии - крупнейшее земляное сооружение в Северной Америке до появления европейцев.
Иногда курганы возводили народы, практиковавшие иные формы погребальных конструкций (курган над захоронением греков, павших в Марафонской битве и другие). Ныне практикуется возведение курганов - мемориальных памятников, например, на местах боёв Великой Отечественной войны или посвящённых другим событиям.
В географии курганом называют и естественные всхолмления (высотой до 20 метров, поперечник более 100 метров), встречающиеся группами и поодиночке главным образом в степной полосе Восточно-Европейской равнины (Мамаев курган и другие).