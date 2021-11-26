КУРГАН

КУРГАН - погребальное сооружение в виде насыпи из земли, камня.

На­ря­ду с функ­ци­ей па­мят­но­го со­ору­же­ния, курган мо­жет вы­пол­нять роль куль­тово­го мес­та или свя­ти­ли­ща - как для по­ми­наль­ных ри­туа­лов, так и не свя­зан­ных не­по­сред­ст­вен­но с по­гре­баль­ным об­ря­дом , ме­же­во­го зна­ка, мар­ки­рую­ще­го тер­ри­то­рию оп­ре­де­лён­но­го кол­лек­ти­ва, до­зор­ной выш­ки и так далее. Сло­во "курган" в русском язы­ке за­им­ст­во­ва­но из тюркских язы­ков, для не­ко­то­рых куль­тур ис­поль­зу­ют­ся и другие тер­ми­ны (мо­ги­ла у южных сла­вян, соп­ка в северных об­лас­тях Рос­сии, ту­му­лус в Западной Ев­ро­пе, ка­ирн на ат­лан­тическом по­бе­ре­жье Фран­ции, ма­унд в Северной Аме­ри­ке и так далее). Курганы мо­гут иметь до 200 метров в по­пе­реч­ни­ке и высоту бо­лее 20 метров; быть в пла­не круг­лы­ми, пря­мо­уголь­ны­ми, оваль­ны­ми, вы­тя­ну­ты­ми на сот­ни мет­ров, слож­ных очер­та­ний (например, с от­хо­дя­щи­ми от основной на­сы­пи ва­ла­ми-«уса­ми») и так далее; иметь на­сыпь - про­стую и с раз­но­об­раз­ны­ми кон­ст­рук­тив­ны­ми ком­по­нен­та­ми (до­сып­ки, об­ли­цов­ки, кре­пи­ды и другие); иметь вклю­чён­ные в на­сыпь или при­мы­каю­щие ог­ра­ж­де­ния (ро­ви­ки, час­то­ко­лы, кром­ле­хи и другие). Не­ко­то­рые курганы (например, та­гар­ской куль­ту­ры) не на­сы­па­лись, а вы­кла­ды­ва­лись из бло­ков дёр­на; в этом слу­чае точ­нее тер­мин «клад­ка», а не «на­сыпь». По­гре­бе­ния мо­гут по­ме­щать­ся в яме под курганом, на уров­не древ­ней по­верх­но­сти зем­ли или в на­сы­пи кургана. Сре­ди за­хо­ро­нений в курганах раз­ли­ча­ют пер­вич­ные, или ос­нов­ные, со­вер­шён­ные до за­вер­ше­ния на­сы­пи, и вто­рич­ные, или впу­ск­ные, по­ме­щён­ные в бо­лее древ­ний курган (мог­ли со­про­во­ж­дать­ся до­сып­ка­ми, уве­ли­чи­вав­ши­ми раз­ме­ры пер­во­на­чаль­ной на­сы­пи); курган, вклю­чаю­щий груп­пу близ­ких по вре­ме­ни по­гре­бе­ний, мо­жет быть рас­смот­рен как мо­гиль­ник. Изу­че­ние стра­ти­гра­фии раз­но­вре­мен­ных по­гре­бе­ний иг­ра­ет важ­ную роль для ус­та­нов­ле­ния хро­но­ло­гии и взаи­мо­от­но­ше­ний ар­хео­ло­гических куль­тур. Курганы бы­ва­ют оди­ноч­ны­ми, но ча­ще об­ра­зу­ют ско­п­ле­ния, или кур­ган­ные груп­пы, - мо­гиль­ни­ки , вклю­чаю­щие до не­сколь­ких ты­сяч на­сы­пей (кур­га­ны Кон­стан­ти­нов­ско­го пла­то под Пя­ти­гор­ском, Гнёз­до­во и другие).

Курганы из­вест­ны в куль­ту­рах различных на­ро­дов Ев­ра­зии, Аф­ри­ки, Аме­ри­ки; свя­зан­ные с ни­ми об­ря­ды воз­ни­ка­ли не­за­ви­симо, под воз­дей­ст­ви­ем сход­ных идей. Это мог­ло быть стрем­ле­нием на­дёж­но ук­рыть усоп­ше­го и ук­рыть­ся от не­го, «при­да­вив» мо­гиль­ным хол­мом. В ря­де куль­тур се­ман­ти­ка кургана от­ра­жа­ет так­же сим­во­ли­ку оси ми­ра (axis mundi), «ми­ро­вой го­ры», сое­ди­няв­шей различные сфе­ры бы­тия, и другое, пред­став­ле­ния, в том числе свя­зан­ные с по­гре­бе­ни­ем. Ве­ро­ят­но ис­поль­зо­ва­ние кургана для аст­ро­но­мических на­блю­де­ний, что под­тверж­да­ет их связь с кос­мо­ло­ги­ей.

Древ­ней­шие курганы поя­ви­лись в фи­на­ле не­оли­та и эне­о­ли­те (2-я половина 5-го - начало 4-го тысячелетия до нашей эры) в кас­пий­ско-чер­но­мор­ских сте­пях у на­се­ле­ния хва­лын­ско- сред­не­сто­гов­ской куль­ту­ры и ран­ней ям­ной куль­ту­ры в свя­зи с фор­ми­ро­ва­ни­ем под­виж­ных форм ско­то­вод­ст­ва и ши­ро­ким за­се­ле­ни­ем сте­пей. Вско­ре курганы ста­ли воз­во­дить­ся в Пред­кав­ка­зье ( май­коп­ская куль­ту­ра ). С 4-го тысячелетия до нашей эры воз­во­дят курганы, не­ор­ди­нар­ные по раз­ме­рам и бо­гат­ст­ву за­хо­ро­не­ний (например, Май­коп­ский кур­ган), ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние они по­лу­ча­ют позд­нее, в эпо­ху пе­ре­хо­да от пер­во­быт­но­го строя к ран­не­клас­со­во­му и в рам­ках ран­них го­су­дарств (так называемые цар­ские кур­га­ны скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры; Сал­бык, Ар­жан в Южной Си­би­ри и так далее). В 4-3-м тысячелетии до нашей эры пред­по­ло­жи­тель­но в ре­зуль­та­те ми­гра­ций отдельных степ­ных групп курганы рас­про­стра­ни­лись на Бал­ка­ны и че­рез до­ли­ну Ду­ная - в Центральную Ев­ро­пу, в За­кав­ка­зье, Северный Иран и Ма­лую Азию (Си­гер­дан, бе­ден­ская куль­ту­ра и другие), в Южную Си­бирь (афа­нась­ев­ская куль­ту­ра) и так далее. К это­му же вре­ме­ни от­но­сит­ся по­яв­ле­ние курганов у ме­га­ли­ти­че­ских куль­тур при­ат­лан­тических рай­онов Ев­ро­пы, од­на­ко связь их со степ­ны­ми курганами ги­по­те­тич­на.

С брон­зо­во­го ве­ка курганы ос­та­ют­ся од­ной из основных форм по­гре­баль­ных со­ору­же­ний у на­ро­дов степ­ной и ле­со­степ­ной зон Ев­ра­зии (ям­ная куль­ту­ра, ка­та­комб­ная куль­ту­ра , сруб­ная куль­ту­ра и другие общ­но­сти брон­зо­во­го ве­ка; ски­фы, сар­ма­ты и другие иранские груп­пы же­лез­но­го ве­ка; хун­ну, ос­та­вив­шие зна­ме­ни­тые курганы в Но­ин-Ула; тюр­ки, другие ко­че­вые на­ро­ды Сред­не­ве­ко­вья и другие). В сред­ней по­ло­се и на се­ве­ре Ев­ро­пы курганы пе­рио­ди­че­ски со­ору­жа­лись кель­та­ми, гер­ман­ца­ми, сла­вя­на­ми, их пред­ка­ми и другими на­ро­да­ми вплоть до ут­вер­жде­ния хри­сти­ан­ской об­ряд­но­сти (нередко и дли­тель­ное вре­мя по­сле кре­ще­ния); у ря­да на­ро­дов Северного Кав­каза - в основном до ут­вер­жде­ния ис­ла­ма (например, у ады­гов - до XVI-XVII веков). Позд­нее курганы мог­ли ис­поль­зо­вать как удоб­ные мес­та для клад­бищ (например, но­гай­цы, ка­за­ки). В куль­ту­рах древ­не­го и средневекового Ки­тая рас­про­стра­ня­ют­ся круп­ные курганы над мо­ги­ла­ми пра­ви­те­лей и эли­ты (воз­мож­но, под влия­ни­ем северных ко­че­вых пле­мён) в эпо­ху Чжань­го (V-III века до нашей эры); к круп­ней­шим от­но­сит­ся на­сыпь высотой до 83 метров в со­ста­ве ком­плек­са Цинь Ши­ху­ан­ди мав­зо­лея. Хань­ские им­пе­ра­тор­ские не­кро­по­ли вклю­ча­ли курган им­пе­ра­то­ра и его при­бли­жён­ных (например, генерагал Хо Цюй­би­на в комп­лек­се Мао­лин императора У-ди). В Ко­рее курганы соо­ру­жа­лись над мо­ги­ла­ми пра­ви­те­лей Трёх го­су­дарств (Ко­гу­рё, Пэк­че, Сил­ла); осо­бую из­вест­ность из-за бо­га­тых на­хо­док по­лу­чи­ли курганы V-VI веков близ современного города Кёнд­жу. На Япон­ских островах в III-VII веках су­щест­во­ва­ла куль­ту­ра Ко­фун, название ко­то­рой (японское «древ­ний кур­ган») ука­зы­ва­ет на основной тип по­гре­баль­ных соо­ру­же­ний эли­ты.

В Северной Аф­ри­ке боль­шие не­кро­по­ли из ко­ну­со­об­раз­ных курганов диа­мет­ром до 12 метров рас­по­ло­же­ны в Ма­рок­ко, се­вер­нее Са­ха­ры (Фум-ар-Рад­жам, Эр­фуд; от III века до нашей эры до ис­ла­ми­за­ции в VII-XI веках). В райо­не Эль-Ад­жаль (в Южной Ли­вии) вы­яв­ле­но около 4500 по­лу­сфе­ри­чес­ких или сту­пен­ча­тых на­сы­пей; их со­от­но­сят с га­ра­ман­тами, по­явив­шими­ся в Северной Аф­ри­ке, вероятно, во 2-м тысячелетии до нашей эры (смотри в статье Ливийцы). В Ну­бии (на тер­ри­то­рии Егип­та) ис­сле­до­ва­ны кур­га­ны Бал­ла­ны, ко­то­рые свя­зы­ва­ют в оснновном с государством Но­ба­дия (V-VI века), но не ис­клю­че­ны и бо­лее ран­ние да­ты.

На тер­ри­то­рии Северной Аме­ри­ки около 100 тысяч курганов вы­яв­ле­но на востоке США и Канады. Наи­бо­лее ран­ние из них со­ору­жа­лись с се­ре­ди­ны - 2-й половины 1-го тысячелетия до нашей эры но­си­те­ля­ми куль­ту­ры Аде­на, в бо­лее позд­ней куль­ту­ре Хо­уп­велл из­вест­ны так называемые фи­гур­ные курганы (в фор­ме пти­цы, змеи, че­ло­ве­чес­кой фи­гу­ры и так далее). В куль­ту­ре Мис­си­си­пи курганы при­об­ре­та­ют фор­му сту­пен­ча­тых пи­ра­мид, в ко­то­рых про­дол­жа­ли со­вер­шать по­гре­бе­ния, но ис­поль­зо­ва­ли их и в ка­чест­ве ос­но­ва­ний для по­стро­ек, в том числе Монкс-Ма­унд в Ка­хо­кии - круп­ней­шее зем­ля­ное со­ору­же­ние в Северной Аме­ри­ке до по­яв­ле­ния ев­ро­пей­цев.

Ино­гда курганы воз­во­ди­ли на­ро­ды, прак­ти­ко­вав­шие иные фор­мы по­гре­баль­ных кон­ст­рук­ций (курган над за­хо­ро­не­ни­ем гре­ков, пав­ших в Ма­ра­фон­ской бит­ве и другие). Ны­не прак­ти­ку­ет­ся воз­ве­де­ние курганов - ме­мо­ри­аль­ных па­мят­ни­ков, например, на мес­тах бо­ёв Великой Отечественной вой­ны или по­свя­щён­ных другим со­бы­ти­ям.

В гео­гра­фии курганом на­зы­ва­ют и ес­тественные всхолм­ле­ния (высотой до 20 метров, по­пе­реч­ник бо­лее 100 метров), встре­чаю­щие­ся груп­па­ми и по­оди­ноч­ке главным образом в степ­ной по­ло­се Во­сточ­но-Ев­ро­пей­ской рав­ни­ны ( Ма­ма­ев кур­ган и другие).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)