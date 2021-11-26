КОМБАРЕЛЬ

КОМБАРЕЛЬ, Грот-де-Ком­ба­рель (Grotte des Combarelles) - пе­щер­ный па­мят­ник верх­не­го па­лео­ли­та в 1,5 км от деревни Лез-Эзи (департамент Дор­донь, Фран­ция).

От­крыт в 1901 году Д. Пей­ро­ни, А. Брёй­лем, Л. Ка­пи­та­ном.

На сте­нах пе­ще­ры в длин­ном уз­ком ко­ри­до­ре (дли­на около 237 м) бы­ло об­на­ру­же­но свыше 400 изо­бра­же­ний жи­вот­ных (в осн. ло­ша­ди, би­зо­ны, оле­ни, ма­мон­ты, есть мед­ве­ди, но­со­ро­ги, львы), че­ло­ве­ка (ли­чи­ны и схе­ма­тически про­филь­ные ри­сун­ки, ха­рак­тер­ные для Мад­ле­на Западной Ев­ро­пы), ус­лов­ных зна­ков, вы­пол­нен­ных пре­им. в тех­ни­ке гра­ви­ров­ки. Име­ют­ся 2 ра­дио­уг­ле­род­ные да­ти­ров­ки: 13680 и 11380 лет на­зад.

Изо­бра­же­ния Комбареля счи­та­ют­ся од­ни­ми из вы­даю­щих­ся про­из­ве­де­ний пе­щер­но­го па­лео­ли­тического ис­кус­ст­ва .

Иллюстрация:

Ком­ба­рель. Изо­бра­же­ние се­вер­но­го оле­ня. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)