КОМБАРЕЛЬ
КОМБАРЕЛЬ, Грот-де-Комбарель (Grotte des Combarelles) - пещерный памятник верхнего палеолита в 1,5 км от деревни Лез-Эзи (департамент Дордонь, Франция).
Открыт в 1901 году Д. Пейрони, А. Брёйлем, Л. Капитаном.
На стенах пещеры в длинном узком коридоре (длина около 237 м) было обнаружено свыше 400 изображений животных (в осн. лошади, бизоны, олени, мамонты, есть медведи, носороги, львы), человека (личины и схематически профильные рисунки, характерные для Мадлена Западной Европы), условных знаков, выполненных преим. в технике гравировки. Имеются 2 радиоуглеродные датировки: 13680 и 11380 лет назад.
Изображения Комбареля считаются одними из выдающихся произведений пещерного палеолитического искусства.
Иллюстрация:
Комбарель. Изображение северного оленя. Архив БРЭ.