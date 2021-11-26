КОБУСТАН
КОБУСТАН (Qobustan, др. назв. Гобустан, Кобыстан, Кабристан) - комплекс историко-культурных памятников от каменного века до Средневековья в предгорном районе между юго-восточными отрогами Большого Кавказа и берегом Каспийского моря, в 60 км к югу от Баку (Азербайджан).
Расположен на небольшой равнине с возвышенностями Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг, Язылытепе. Наиболее известны петроглифы, обнаружены также стоянки, поселения, погребальные и другие памятники.
Гравированные изображения близ горы Джингирдаг открыты в 1939 году И.М. Джафарзаде, с 1947 года эти и другие памятники Кобустана изучались под его руководством специальной экспедицией Института истории АН АзССР (с 1965 года под руководством Дж. Рустамова). Количество учтённых изображений превышает 6000 на более чем 20 «убежищах» (подобие навесов, образованных каменными глыбами) и 1000 скалах. Техника разнообразна: выбивка, скобление, шлифование; прослеживается тенденция от углубления всей фигуры к контурному изображению, а затем к процарапыванию.
С течением времени уменьшаются размеры рисунков, изображения становятся схематичнее. Антропоморфные женские и мужские персонажи; всадники; быки, безоаровые козлы, олени, газели, дикие лошади, верблюды, львы, волки, собаки, кабаны, рыбы, змеи, черепахи; отпечатки стоп и др. Представлены лодки с гребцами (до 30) и с изображением солнца в носовой части, повозка с двумя колесами, хороводы, сцены охоты, сражений, надписи - латинская I века нашей эры, средневековые арабским алфавитом. Многочисленны полусферические углубления (до 30 см).
К древнейшему пласту (палеолит или мезолит) относят крупные (до 140 см) антропоморфные фигуры, выбитые целиком углублёнными в скалу: мужчины с тонкими руками и мощными икрами, с изогнутыми атрибутами в руках, одетые в юбочки; женщины с широкими бёдрами. Этому же пласту предположительно принадлежат крупные (до 240 см) контурные изображения быков. Некоторые изображения перекрыты культурными отложениями, в том числе позднемезолитическими.
В 1966 году территория Беюкдаш, Кичикдаш, Джингирдаг и Язылтепе объявлена Гобустанским государственным историко-художественным заповедником. К. (Гобустан) включён в список Всемирного наследия.
Иллюстрации:
Кобустан. Петроглифы на верхней террасе горы Беюкдаш. Архив БРЭ.