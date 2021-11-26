КОБУСТАН

КОБУСТАН (Qobustan, др. назв. Го­бу­стан, Ко­бы­стан, Каб­ри­стан) - ком­плекс ис­то­ри­ко-куль­тур­ных па­мят­ни­ков от ка­мен­но­го ве­ка до Сред­не­ве­ко­вья в пред­гор­ном рай­оне ме­ж­ду юго-восточными от­ро­га­ми Боль­шо­го Кав­ка­за и бе­ре­гом Кас­пий­ско­го моря, в 60 км к югу от Ба­ку (Азер­бай­джан).

Рас­по­ло­жен на не­боль­шой рав­ни­не с воз­вы­шен­но­стя­ми Бе­юк­даш, Ки­чик­даш, Джин­гир­даг, Язы­лы­те­пе. Наи­бо­лее из­вест­ны пет­ро­гли­фы , об­на­ру­же­ны так­же сто­ян­ки, по­се­ле­ния, по­гре­баль­ные и другие па­мят­ни­ки.

Гра­ви­ро­ван­ные изо­бра­же­ния близ го­ры Джин­гир­даг от­кры­ты в 1939 году И.М. Джа­фар­за­де, с 1947 года эти и другие па­мят­ни­ки Кобустана изу­ча­лись под его ру­ко­во­дством специальной экс­пе­ди­ци­ей Института ис­то­рии АН АзССР (с 1965 года под руководством Дж. Рус­та­мо­ва). Ко­ли­че­ст­во уч­тён­ных изо­бра­же­ний пре­вы­ша­ет 6000 на бо­лее чем 20 «убе­жи­щах» (по­до­бие на­ве­сов, об­ра­зо­ван­ных ка­мен­ны­ми глы­ба­ми) и 1000 ска­лах. Тех­ни­ка раз­но­об­раз­на: вы­бив­ка, скоб­ле­ние, шли­фо­ва­ние; про­сле­жи­ва­ет­ся тен­ден­ция от уг­луб­ле­ния всей фи­гу­ры к кон­тур­но­му изо­бра­же­нию, а за­тем к про­ца­ра­пы­ва­нию.

С те­че­ни­ем вре­ме­ни умень­ша­ют­ся раз­ме­ры ри­сун­ков, изо­бра­же­ния ста­но­вят­ся схе­ма­тич­нее. Ан­тро­по­морф­ные жен­ские и муж­ские пер­со­на­жи; всад­ни­ки; бы­ки, без­оа­ро­вые коз­лы, оле­ни, га­зе­ли, ди­кие ло­ша­ди, верб­лю­ды, львы, вол­ки, со­ба­ки, ка­ба­ны, ры­бы, змеи, че­ре­па­хи; от­пе­чат­ки стоп и др. Пред­став­ле­ны лод­ки с греб­ца­ми (до 30) и с изо­бра­же­ни­ем солн­ца в но­со­вой час­ти, по­воз­ка с дву­мя ко­ле­са­ми, хо­ро­во­ды, сце­ны охо­ты, сра­же­ний, над­пи­си - ла­тин­ская I века нашей эры, сред­не­ве­ко­вые арабским ал­фа­ви­том. Мно­го­чис­лен­ны по­лу­сфе­ри­че­ские уг­луб­ле­ния (до 30 см).

К древ­ней­ше­му пла­сту ( па­лео­лит или ме­зо­лит ) от­но­сят круп­ные (до 140 см) ан­тро­по­морф­ные фи­гу­ры, вы­би­тые це­ли­ком уг­луб­лён­ны­ми в ска­лу: муж­чи­ны с тон­ки­ми ру­ка­ми и мощ­ны­ми ик­ра­ми, с изо­гну­ты­ми ат­ри­бу­та­ми в ру­ках, оде­тые в юбоч­ки; жен­щи­ны с ши­ро­ки­ми бёд­ра­ми. Это­му же пла­сту пред­по­ло­жи­тель­но при­над­ле­жат круп­ные (до 240 см) кон­тур­ные изо­бра­же­ния бы­ков. Не­ко­то­рые изо­бра­же­ния пе­ре­кры­ты куль­тур­ны­ми от­ло­же­ния­ми, в том числе позд­не­ме­зо­ли­ти­че­ски­ми.

В 1966 году тер­ри­то­рия Бе­юк­даш, Ки­чик­даш, Джин­гир­даг и Языл­те­пе объ­яв­ле­на Го­бу­стан­ским государственным ис­то­ри­ко-ху­дожественным за­по­вед­ни­ком. К. (Го­бу­стан) вклю­чён в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

Иллюстрации:

Ко­бу­стан. Пет­ро­гли­фы на верх­ней тер­ра­се го­ры Бе­юк­даш. Архив БРЭ.

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