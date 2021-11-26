КАПОВА ПЕЩЕРА

КАПОВА ПЕЩЕРА - одна из крупнейших карстовых пещер на западном склоне Южного Урала, памятник природы, истории и культуры.

Рас­по­ло­же­на у деревни Шуль­га­но­во (др. название Га­дель­га­ре­ево; Бур­зян­ский район Баш­ки­рии, Рос­сия), в 150 м от пра­во­го бе­ре­га реки Бе­лая, где она рез­ко ме­ня­ет на­прав­ле­ние те­че­ния - с ме­ри­дио­наль­но­го на ши­рот­ное. Не­од­но­крат­но опи­сы­ва­лась с XVIII века (П. И. Рыч­ков и др.), в 1959 году зоо­ло­гом А. В. Рюминым от­кры­ты па­лео­ли­тические рос­пи­си, ком­плекс­ные ис­сле­до­ва­ния с 1960 года (О. Н. Ба­дер, В. Е. Ще­лин­ский и др.).

В пе­ще­ре 2 яру­са, со­еди­нён­ные 14-мет­ро­вым вер­ти­каль­ным ко­лод­цем; круп­ные гро­ты и ши­ро­кие ко­ри­до­ры, сфор­ми­ро­ван­ные в из­вест­ня­ках и до­ло­ми­тах. Об­щая про­тя­жён­ность свыше 2 км. Бо­га­то ук­ра­ше­на каль­ци­то­вы­ми на­тёч­ны­ми об­ра­зо­ва­ния­ми; зи­мой об­ра­зу­ют­ся ле­дя­ные ста­лак­ти­ты и ста­лаг­ми­ты. Че­рез Капову пещеру про­те­ка­ет под­зем­ная река Шуль­ган. На­стен­ные рос­пи­си на­хо­дят­ся на ниж­нем яру­се в за­лах «Ку­поль­ном», «Зна­ков», «Хао­са» и на верх­нем - в за­ле «Ри­сун­ков». Бо­лее 50 на­ту­ра­ли­стич­ных изо­бра­же­ний ма­мон­тов, ло­ша­дей, но­со­ро­гов, би­зо­нов, есть гео­мет­рические фор­мы; в основном вы­пол­не­ны крас­ной ох­рой, ис­поль­зо­ва­лись тём­ная фио­ле­то­во-ко­рич­не­вая и чёр­ная крас­ки. Изо­бра­же­ния да­ны в раз­ных мас­шта­бах, од­на­ко не­ко­то­рые ис­сле­до­ва­те­ли не ис­клю­ча­ют воз­мож­ность их ком­по­зи­ци­он­но­го един­ст­ва.

В за­ле «Зна­ков», ря­дом с ри­сун­ка­ми, на пло­ща­ди около 50 м2 об­на­ру­жен куль­тур­ный слой. В хо­де рас­ко­пок изу­че­ны оча­ги, най­де­ны: около 200 из­де­лий из кам­ня и 2 - из кос­ти (в т. ч. ору­дия и ук­ра­ше­ния), плош­ка из обож­жён­ной гли­ны (лам­па); кус­ки ми­не­раль­ной крас­ки, сход­ной с ох­рой, ко­то­рой вы­пол­не­ны ри­сун­ки на сте­нах пе­ще­ры; блок из­вест­ня­ка, от­пав­ший в древ­но­сти от сте­ны, на ко­то­ром со­хра­нил­ся фраг­мент изо­бра­же­ния жи­вот­но­го, пред­по­ло­жи­тель­но ма­мон­та. По ра­дио­уг­ле­род­ным ме­то­дам да­ти­ро­ва­ния воз­раст куль­тур­но­го слоя 14-16 тысяч лет на­зад. Капова пещера вхо­дит в за­по­вед­ник Шуль­ган-Таш.

Иллюстрация:

Ка­по­ва пе­ще­ра. Настенные росписи в за­ле «Ри­сун­ков» (по О. Н. Ба­де­ру). Взято из архива БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)