КАПОВА ПЕЩЕРА
КАПОВА ПЕЩЕРА - одна из крупнейших карстовых пещер на западном склоне Южного Урала, памятник природы, истории и культуры.
Расположена у деревни Шульганово (др. название Гадельгареево; Бурзянский район Башкирии, Россия), в 150 м от правого берега реки Белая, где она резко меняет направление течения - с меридионального на широтное. Неоднократно описывалась с XVIII века (П. И. Рычков и др.), в 1959 году зоологом А. В. Рюминым открыты палеолитические росписи, комплексные исследования с 1960 года (О. Н. Бадер, В. Е. Щелинский и др.).
В пещере 2 яруса, соединённые 14-метровым вертикальным колодцем; крупные гроты и широкие коридоры, сформированные в известняках и доломитах. Общая протяжённость свыше 2 км. Богато украшена кальцитовыми натёчными образованиями; зимой образуются ледяные сталактиты и сталагмиты. Через Капову пещеру протекает подземная река Шульган. Настенные росписи находятся на нижнем ярусе в залах «Купольном», «Знаков», «Хаоса» и на верхнем - в зале «Рисунков». Более 50 натуралистичных изображений мамонтов, лошадей, носорогов, бизонов, есть геометрические формы; в основном выполнены красной охрой, использовались тёмная фиолетово-коричневая и чёрная краски. Изображения даны в разных масштабах, однако некоторые исследователи не исключают возможность их композиционного единства.
В зале «Знаков», рядом с рисунками, на площади около 50 м2 обнаружен культурный слой. В ходе раскопок изучены очаги, найдены: около 200 изделий из камня и 2 - из кости (в т. ч. орудия и украшения), плошка из обожжённой глины (лампа); куски минеральной краски, сходной с охрой, которой выполнены рисунки на стенах пещеры; блок известняка, отпавший в древности от стены, на котором сохранился фрагмент изображения животного, предположительно мамонта. По радиоуглеродным методам датирования возраст культурного слоя 14-16 тысяч лет назад. Капова пещера входит в заповедник Шульган-Таш.
Иллюстрация:
Капова пещера. Настенные росписи в зале «Рисунков» (по О. Н. Бадеру). Взято из архива БРЭ.