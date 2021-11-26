ДОЛЬМЕН

ДОЛЬМЕН - погребальное сооружение из крупных каменных плит и блоков, иногда с изображениями, перекрытое плитами; вид мегалитов .

Тер­мин поя­вил­ся во французской архео­ло­гии в начале XIX века; об­ра­зо­ван из кор­ней, взя­тых из кельтского язы­ков, по­сколь­ку дольмены свя­зы­ва­ли с кель­та­ми . Из­вест­ны в Пе­ру и Бо­ли­вии, Япо­нии, Ко­рее, Ки­тае, Ин­дии, на Ближ­нем Вос­то­ке, в Тур­ции, Бол­га­рии, Северной Аф­ри­ке, на ост­ро­вах Сар­ди­ния, Кор­си­ка, в Ис­па­нии, Пор­ту­га­лии, Фран­ции, Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ир­лан­дии, Ни­дер­лан­дах, Гер­ма­нии, Да­нии, Нор­ве­гии, Шве­ции.

В Рос­сии - на обо­их скло­нах Глав­но­го, или Во­до­раз­дель­но­го, хреб­та Боль­шо­го Кав­ка­за: в Крас­но­дар­ском крае и Ады­гее, отдельные ме­сто­на­хо­ж­де­ния - в Ка­ра­чае­во-Чер­ке­сии (бас­сейн реки Кя­фар) и Ки­сло­вод­ской кот­ло­ви­не. В Аб­ха­зии - от бас­сей­на реки Ко­до­ри и се­вер­нее.

Ме­ж­ду дольменами различных ре­гио­нов есть су­ще­ст­вен­ные раз­ли­чия, что не по­зво­ля­ет рас­смат­ри­вать их как еди­ное куль­тур­ное яв­ле­ние. Да­ти­ров­ка час­то за­труд­не­на ис­поль­зо­ва­ни­ем дольменов для под­за­хо­ро­не­ний или от­сут­стви­ем на­хо­док. Дольмены Ближ­не­го Вос­то­ка от­но­сят к эне­о­ли­ту и брон­зо­во­му ве­ку, Западного Сре­ди­зем­но­мо­рья, Западной и Северной Ев­ро­пы - от не­оли­та до брон­зо­во­го ве­ка, во Фра­кии их да­ти­ру­ют II-I-м тысячелетием до нашей эры, в Южной Ин­дии - конец II-го - середина I-го тысячелетия до нашей эры, на Даль­нем Вос­то­ке - I-м тысячелетием до нашей эры - серединой I-го тысячелетием нашей эры.

Доль­ме­ны Западного Кав­ка­за (изу­ча­лись с XIX века) да­ти­ру­ют­ся началом III-го - середины II-го тысячелетия до нашей эры, свя­зы­ва­ют­ся с доль­мен­ной куль­ту­рой. Боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей по­яв­ле­ние дольменов объ­яс­ня­ют ми­гра­ци­ей или влия­ни­ем из Сре­ди­зем­но­мо­рья (по В. И. Мар­ко­ви­ну - мор­ская ми­гра­ция с Пи­ре­ней­ско­го полуострова), но есть и ги­по­те­за их ме­ст­но­го про­ис­хо­ж­де­ния (И. И. Цви­на­рия).

Сре­ди дольменов Кав­ка­за вы­де­ля­ют пли­точ­ные (бо­лее 90%), со­став­ные (од­на или несколько стен сло­же­ны из бо­лее мел­ких кам­ней), ко­ры­то­об­раз­ные (вы­би­тые в це­лом кам­не и пе­ре­кры­тые пли­той), мо­но­лит­ные (вы­би­тые в од­ном кам­не). Боль­шин­ст­во име­ет ок­руг­лое от­вер­стие в пе­ред­ней стен­ке, за­кры­ваю­щее­ся ка­мен­ной проб­кой. Сре­ди пли­точ­ных есть дольмены без от­вер­стия, счи­таю­щие­ся наи­бо­лее ран­ни­ми. Из­вест­ны так­же ко­ры­то­об­раз­ные лож­но­пор­таль­ные дольмены с ими­та­ци­ей от­вер­стия и проб­ки на пе­ред­ней стен­ке. Есть дольмены пря­мо­уголь­ные, тра­пе­цие­вид­ные, ре­же - мно­го­гран­ные, круг­лые в пла­не. В дольмены, как пра­ви­ло, по­гре­ба­лось несколько че­ло­век, ино­гда - до 30-40. Боль­шин­ст­во дольменов вхо­ди­ло в по­гре­баль­но-куль­то­вые ком­плек­сы, вклю­чав­шие по­ми­наль­ные дво­ри­ки пе­ред фа­са­дом, пе­ре­кры­ваю­щие их на­сы­пи, кром­ле­хи. Ха­рак­тер­ны груп­пы из 3-10, но со­хра­ни­лись и из не­сколь­ких со­тен дольмен. Ны­не дольмены - объ­ек­ты по­кло­не­ния не­ко­то­рых сек­тант­ских групп (ана­ста­си­ев­цы, со­ля­ри­сты и других).

Иллюстрация:

Доль­ме­ны Чер­но­мор­ско­го по­бе­ре­жья Кав­ка­за (Крас­но­дар­ский край, Рос­сия):1 - у Цы­ган­ко­ва ау­ла (впереди - каменная пробка), 2 - на го­ре Нек­сис. Архив БРЭ.

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