АЛЬТАМИРА

АЛЬТАМИРА - знаменитая пещера на севере Испании (провинция Сантандер).

На ее своде в 1879 году испанский археолог -любитель Марселино Санс де Саутуола (вместе со своей 8-летней дочерью Марией) обнаружил полихромные росписи (так называемые бизоны Альтамиры), доисторический возраст которых он впервые предположил.

Подлинность и древность изображений Альтамиры (верхний палеолит ; около XIV-XV тысячелетия до н.э.) после длительных дискуссий были признаны в начале XX века.

С открытия Альтамиры началось признание и научное исследование изобразительного первобытного искусства .

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