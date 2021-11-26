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АЛЬТАМИРА
АЛЬТАМИРА - знаменитая пещера на севере Испании (провинция Сантандер).
На ее своде в 1879 году испанский археолог-любитель Марселино Санс де Саутуола (вместе со своей 8-летней дочерью Марией) обнаружил полихромные росписи (так называемые бизоны Альтамиры), доисторический возраст которых он впервые предположил.
Подлинность и древность изображений Альтамиры (верхний палеолит; около XIV-XV тысячелетия до н.э.) после длительных дискуссий были признаны в начале XX века.
С открытия Альтамиры началось признание и научное исследование изобразительного первобытного искусства.
© Российская Историческая Энциклопедия
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