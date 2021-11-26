ПОЛИТЕИЗМ
ПОЛИТЕИЗМ (греческое поли… и θε&oxia;ος - бог; буквально - многобожие) - религиоведческий термин, обозначающий веру в существование и почитание многих богов.
Термин «Политеизм» обычно используется как противоположность монотеизму. В широком смысле к политеизму относят все немонотеистические религиозные представления. В узком смысле к политеизму относят религии с развитым пантеоном богов (религии древних шумеров, египтян, греков, римлян, скандинавов и тому подобные). В так называемых авраамических религиях политеизм (в иудаизме и христианстве - язычество, в исламе - ширк) понимается как «измена» единому Богу.
Впервые термин «Политеизм» был употреблён в I веке нашей эры иудейским мыслителем Филоном Александрийским в споре с язычниками-греками, позднее, в 1580 году, - Ж. Боденом. В религиоведении стал применяться со 2-й половины XIX века преимущественно представителями эволюционизма, рассматривавшими политеизм как переходную стадию от первобытных верований к монотеизму. В современном религиоведении ведутся споры относительно расширительной трактовки политеизма и о правомерности причисления к нему таких архаичных явлений, как фетишизм, вера в духов (анимизм, шаманизм), называемая иногда полидемонизмом, в безличную магическую силу (например, мана, маниту и другие), предков культ и тому подобное.
При политеизме различные божества покровительствуют той или иной сфере природного и социального порядка; каждый из них имеет свои атрибуты, характер, особенности и функции, свой культ с центром поклонения (с течением времени эти культы, как правило, объединяются в разветвлённые пантеоны, в том числе при географическом объединении центров поклонения). Власть и сила таких божеств ограничены; например, они могут подчиняться судьбе, року, другим богам, однако, в отличие от людей, обладают бессмертием. При том, что некоторые боги (как правило, более архаичные) могут иметь зооморфные черты, в целом им свойственен антропоморфизм, а также присущи человеческие эмоции и желания. Между собой боги могут находиться в сложных, в том числе родственных, отношениях, а также активно вмешиваться в жизнь людей, как самостоятельно, так и по инициативе последних, что описывается в мифах. Поэтому для политеистических систем характерны разработанные формы генеалогий божеств. Во главе пантеонов находится верховное божество (в земледельческих культурах, как правило, это бог-громовержец или солярное божество; смотреть Солярные культы).