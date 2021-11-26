ПОЛИТЕИЗМ

ПОЛИТЕИЗМ (греческое по­ли… и θε&oxia;ος - бог; буквально - мно­го­бо­жие) - ре­ли­гио­ведческий тер­мин, обо­зна­чаю­щий ве­ру в су­ще­ст­во­ва­ние и по­чи­та­ние мно­гих бо­гов.

Тер­мин «Политеизм» обыч­но ис­поль­зу­ет­ся как про­ти­вопо­лож­ность мо­но­те­из­му . В ши­ро­ком смыс­ле к политеизму от­но­сят все не­мо­но­теи­стические ре­лигиозные пред­став­ле­ния. В уз­ком смыс­ле к политеизму от­но­сят ре­ли­гии с раз­ви­тым пан­тео­ном бо­гов (ре­ли­гии древ­них шу­ме­ров, егип­тян, гре­ков, рим­лян, скан­ди­на­вов и тому подобные). В так называемых ав­раа­мических ре­ли­ги­ях политеизм (в иу­да­из­ме и хри­сти­ан­ст­ве - язы­че­ст­во, в ис­ла­ме - ширк) по­ни­ма­ет­ся как «из­ме­на» еди­но­му Бо­гу.

Впер­вые тер­мин «Политеизм» был упот­реб­лён в I веке нашей эры иу­дей­ским мыс­ли­те­лем Фи­ло­ном Алек­сан­д­рий­ским в спо­ре с язы­ч­ни­ка­ми-гре­ка­ми, позд­нее, в 1580 году, - Ж. Бо­де­ном. В ре­ли­гио­ве­де­нии стал при­ме­нять­ся со 2-й половины XIX века пре­имущественно пред­ста­ви­теля­ми эво­лю­цио­низ­ма, рас­смат­ри­вав­ши­ми политеизм как пе­ре­ход­ную ста­дию от пер­во­быт­ных ве­ро­ва­ний к мо­но­те­из­му. В современном ре­ли­гио­ве­де­нии ве­дут­ся спо­ры от­но­си­тель­но рас­ши­рительной трак­тов­ки политеизма и о пра­во­мер­но­сти при­чис­ле­ния к не­му та­ких ар­ха­ич­ных яв­ле­ний, как фе­ти­шизм, ве­ра в ду­хов (ани­мизм, ша­ма­низм), на­зы­вае­мая ино­гда по­ли­де­мо­низ­мом, в без­лич­ную ма­гическую си­лу (например, ма­на, ма­ни­ту и другие), пред­ков культ и тому подобное.

При политеизме различные бо­же­ст­ва по­кро­ви­тель­ст­ву­ют той или иной сфе­ре при­род­но­го и со­ци­аль­но­го по­ряд­ка; ка­ж­дый из них име­ет свои ат­ри­бу­ты, ха­рак­тер, осо­бен­но­сти и функ­ции, свой культ с цен­тром по­кло­не­ния (с те­че­ни­ем вре­ме­ни эти куль­ты, как пра­ви­ло, объ­е­ди­ня­ют­ся в раз­ветв­лён­ные пан­те­о­ны, в том числе при гео­гра­фическом объ­е­ди­не­нии цен­тров по­кло­не­ния). Власть и си­ла та­ких бо­жеств ог­ра­ни­че­ны; например, они мо­гут под­чи­нять­ся судь­бе, ро­ку, другим бо­гам, од­на­ко, в от­личие от лю­дей, об­ла­да­ют бес­смер­ти­ем. При том, что не­ко­то­рые бо­ги (как пра­ви­ло, бо­лее ар­ха­ич­ные) мо­гут иметь зоо­морф­ные чер­ты, в це­лом им свой­ст­ве­нен ан­тро­по­мор­физм, а так­же при­су­щи че­ло­ве­че­ские эмо­ции и же­ла­ния. Ме­ж­ду со­бой бо­ги мо­гут на­хо­дить­ся в слож­ных, в том числе род­ст­вен­ных, от­но­ше­ни­ях, а так­же ак­тив­но вме­ши­вать­ся в жизнь лю­дей, как са­мо­стоя­тель­но, так и по ини­циа­ти­ве по­след­них, что опи­сы­ва­ет­ся в ми­фах. По­это­му для по­ли­теи­стических сис­тем ха­рак­тер­ны раз­ра­бо­тан­ные фор­мы ге­неа­ло­гий бо­жеств. Во гла­ве пан­те­о­нов на­хо­дит­ся вер­хов­ное бо­же­ст­во (в зем­ле­дельческих куль­ту­рах, как пра­ви­ло, это бог-гро­мо­вер­жец или со­ляр­ное бо­же­ст­во; смотреть Со­ляр­ные куль­ты).

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