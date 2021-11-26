ПОЛИКСЕНА
ПОЛИКСЕНА (Πολυξ&oxia;ενη) - персонаж греческой мифологии.
Дочь Приама и Гекубы. Согласно традиционной версии, после взятия Трои в ходе Троянской войны ахейцы услышали из могилы голос Ахилла, требовавшего свою часть добычи. Сын Ахилла Неоптолем принёс Поликсену в жертву на могиле отца. Вероятно, с эпохи эллинизма возникла версия мифа, в соответствии с которой Ахилл полюбил Поликсену и собирался встретиться с ней в храме фимбрейского Аполлона. Парис, скрывавшийся в храме за статуей бога, поразил его стрелой. Умирающий Ахилл попросил, чтобы после победы над Троей Поликсену принесли в жертву на его могиле. Ещё один вариант мифа повествует, что Ахилл был убит Парисом и Деифобом, когда пришёл на переговоры о женитьбе на Поликсене. Стойкое поведение Поликсены перед лицом смерти часто воспевали античные авторы (Еврипид, Овидий и другие).