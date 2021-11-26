ПОЛИКСЕНА

ПОЛИКСЕНА (Πολυξ&oxia;ενη) - пер­со­наж греческой ми­фо­ло­гии.

Дочь При­ама и Ге­ку­бы . Со­глас­но тра­диционной вер­сии, по­сле взя­тия Трои в хо­де Тро­ян­ской вой­ны ахей­цы ус­лы­ша­ли из мо­ги­лы го­лос Ахил­ла, тре­бо­вав­ше­го свою часть до­бы­чи. Сын Ахил­ла Не­оп­то­лем при­нёс Поликсену в жерт­ву на мо­ги­ле от­ца. Ве­ро­ят­но, с эпо­хи эл­ли­низ­ма воз­ник­ла вер­сия ми­фа, в со­от­вет­ст­вии с ко­то­рой Ахилл по­лю­бил Поликсену и со­би­рал­ся встре­тить­ся с ней в хра­ме фим­брей­ско­го Апол­ло­на. Па­рис, скры­вав­ший­ся в хра­ме за ста­ту­ей бо­га, по­ра­зил его стре­лой. Уми­раю­щий Ахилл по­про­сил, что­бы по­сле по­бе­ды над Тро­ей Поликсену при­нес­ли в жерт­ву на его мо­ги­ле. Ещё один ва­ри­ант ми­фа по­ве­ст­ву­ет, что Ахилл был убит Па­ри­сом и Деи­фо­бом, ко­гда при­шёл на пе­ре­го­во­ры о же­нить­бе на Поликсене. Стой­кое по­ве­де­ние Поликсены пе­ред ли­цом смер­ти час­то вос­пе­ва­ли ан­тич­ные ав­то­ры ( Ев­ри­пид , Ови­дий и другие).

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