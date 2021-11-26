ПОЛИБ (др.-греч. Πόλυβος, лат. Polybos), царь Сикиона

В древнегреческой мифологии царь Сикиона, передавший власть герою Адрасту.

Полиб считался сыном Гермеса и Хтонофилы, отцом которого античная традиция называла Сикиона – эпонима одноименного города. Полиб и его жена Перибоя не имели сыновей, но были родителями трех дочерей – Алкинои, Лисианассы и Амфитеи. Последняя стала женой Адраста, царя Аргоса . Когда Адраст потерял царскую власть и был вынужден бежать из Аргоса, то он обосновался в Сикионе, и после смерти Полиба стал царем (Paus., II, 6, 6). Согласно Геродоту, Адраст был сыном дочери Полиба, и царь передал власть в Сикионе своему внуку (Hdt., V, 67). Иногда именно с этим Полибом отождествляли Полиба, приемного отца Эдипа (который обычно считался правителем Коринфа), и связывали историю Эдипа, потому что, по некоторым версиям, младенец Эдип был подброшен в Сикионе (или волны вынесли именно в Сикион ящик, в котором родители бросили ребенка в море).

Автор статьи: О.В. Кулишова