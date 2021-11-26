ПОЛИБ (др.-греч. Πόλυβος, лат. Polybos), царь Коринфа

В древнегреческой мифологии царь Коринфа, приемный отец Эдипа .

Согласно Софоклу (трагедия «Эдип царь»), Полиб и его жена Меропа , не имевшие своих детей, вырастили и воспитали Эдипа как родного сына (см. подробнее: Эдип). Эдипа им принес слуга-пастух, который нашел ребенка, оставленного на горе Киферон по приказу родного отца. Возмужав, Эдип отправляется к оракулу Аполлона в Дельфах, где ему было дано предсказание, что ему суждено убить отца и стать мужем своей матери. Считая своими настоящими родителями правителей Коринфа, Эдип бежит прочь от Коринфа, пытаясь обмануть судьбу, но предсказание оракула исполняется, т.к. его настоящими родителями были царь Фив Лай и его жена Иокаста. Правду о своем происхождении Эдип узнает после смерти Полиба, известие о которой привозит в Фивы пастух, некогда нашедший Эдипа.

Поскольку, по некоторым версиям мифа, младенец Эдип был подброшен в Сикионе, этого Полиба иногда отождествляли с Полибом, царем Сикиона ).

Иллюстрация :

Эдип и сфинкс. Краснофигурный килик. 480-470 гг. до н.э. Ватикан, Этрусский музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова