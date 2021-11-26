ПЛЕЯДЫ На чтение: 1 минута

ПЛЕЯДЫ - в греческой мифологии (смотрите в статье Древняя Греция ) семь дочерей титана Атланта и океаниды Плейоны.

Сё­ст­ры Гиа­са и Ги­ад. Ро­ди­лись в Кил­ле­не (Ар­ка­дия). Шесть сес­тёр бы­ли воз­люб­лен­ны­ми бо­гов. От Зев­са Майя, стар­шая из сес­тёр, ро­ди­ла Гер­ме­са, Тай­ге­та - Ла­ке­де­мо­на, а Элек­тра - Дар­да­на. От По­сей­до­на Ал­кио­на име­ла сы­на Ги­ри­ея, Ке­ле­но - Ли­ка. Сте­ро­па от Аре­са ро­ди­ла Эно­мая. Толь­ко Ме­ро­па вы­шла за­муж за смерт­но­го - Си­зи­фа.

По­сле ги­бе­ли на охо­те Гиа­са и смер­ти от го­ря Ги­ад, пре­вра­щён­ных Зев­сом в звёз­ды, плеяды ли­ши­ли се­бя жиз­ни (ли­бо умер­ли от слёз) и так­же ста­ли со­звез­ди­ем. По другой вер­сии, 7 лет их без­ус­пеш­но пре­сле­до­вал Ори­он, по­ка Зевс из жа­ло­сти к ним не по­мес­тил бег­ля­нок сре­ди со­звез­дий.

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