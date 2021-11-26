ПИГМАЛИОН
ПИГМАЛИОН - в греческой мифологии (смотри в статье Древняя Греция), согласно Аполлодору, царь Кипра.
Наиболее известный рассказ о Пигмалионе восходит к «Метаморфозам» Овидия. В его изложении Пигмалион - скульптор, резчик по слоновой кости, живший на Кипре. Он избегал женщин, но свой идеал женской красоты воплотил в статуе прекрасной девушки. Пигмалион влюбился в своё творение и на празднике Афродиты обратился к богине с мольбой, чтобы она послала ему жену, похожую на созданное им изваяние. Афродита вняла просьбе Пигмалиона и вдохнула жизнь в статую.
На свадьбе Пигмалиона присутствовала сама Афродита, которая даровала Пигмалиону крепкое здоровье и долгие годы жизни. У супружеской пары родились сыновья Пафос (эпоним города на Кипре, знаменитого центра почитания Афродиты) и Кинир, который, согласно Овидию, стал отцом Адониса.