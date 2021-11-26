ЛИОН

ЛИОН - город в юго-восточной части Франции.

Административный центр департамента Ро­на. Население 489 тысяч человек (2010); с при­го­ро­да­ми и го­ро­да­ми-спут­ни­ка­ми об­ра­зу­ет аг­ло­ме­ра­цию Боль­шой Ли­он с населением 1831,2 тысяч человек (2-я по чис­лен­но­сти на­се­ле­ния городская аг­ло­ме­ра­ция в стра­не по­сле Па­риж­ской). Рас­по­ло­жен у слия­ния рек Ро­на и Со­на (реч­ной порт). Круп­ный транс­порт­ный узел. Вы­со­ко­ско­ро­ст­ное железнодорожное со­об­ще­ние (сеть TGV) с Па­ри­жем, Лил­лем и Брюс­се­лем, Мар­се­лем и Мон­пе­лье. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог (на Па­риж, Мар­сель, Же­не­ву). Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт «Сент-Эк­зю­пе­ри» (в 20 км к вос­то­ку от го­ро­да). Мет­ро­по­ли­тен .

Воз­ник в конце 1-го тысячелетия до н. э., из­вес­тен как Лу­гду­нум (латинское Lugdunum; от кельтского «кре­пость Лу­га», Луг - кельтский бог све­та). Современное название го­ро­да за­фик­си­ро­ва­но в XIII веке. С 43 года до н. э. римская ко­ло­ния, с 27 года до н. э. главный го­род провинции Луг­дун­ская Гал­лия, до 297 года н. э. фак­ти­че­ски сто­ли­ца всей Гал­лии. Временная ре­зи­ден­ция многих римских им­пе­ра­то­ров, род­ной го­род Клав­дия и Ка­ра­кал­лы. С середины II века центр епи­скоп­ст­ва (один из пер­вых епи­ско­пов - Ири­ней Ли­он­ский), позд­нее ар­хи­епи­скоп­ст­ва. В 197 году Лион был раз­гром­лен вой­ска­ми императора Сеп­ти­мия Се­ве­ра, но бы­ст­ро вос­ста­нов­лен. В 461 году за­воё­ван бур­гун­да­ми и стал сто­ли­цей их го­су­дар­ст­ва. В 534 году за­хва­чен фран­ка­ми. По Вер­ден­ско­му до­го­во­ру 843 года во­шёл в ко­ро­лев­ст­во Ло­та­ря I, с 933 года в со­ста­ве ко­ро­лев­ст­ва Аре­лат, с 1032 года - Свя­щен­ной Римской им­пе­рии. Управ­лял­ся гра­фа­ми, с 1173 года ар­хи­епи­ско­па­ми , в XIII веке до­бил­ся ав­то­но­мии (пат­ри­ци­ан­ская ком­му­на с со­ве­том из 12 человек). С 1078 года ар­хие­пис­коп Лиона имел ста­тус при­ма­са Гал­лии. В 1245 и 1274 годах ме­сто про­ве­де­ния цер­ков­ных со­бо­ров (смотри Ли­он­ские со­бо­ры). В 1307 году (окон­ча­тель­но в 1312 году) при­со­еди­нён к Фран­ции. По­те­рял око­ло тре­ти на­се­ле­ния во вре­мя чу­мы 1348 года. Один из круп­ней­ших го­ро­дов Ев­ро­пы (около 50 тысяч человек в начале XVI века), важ­ный ре­мес­лен­ный (сук­но­де­лие, об­ра­бот­ка ме­тал­ла, с 1470 кни­го­пе­ча­та­ние, с 1536 про­из-во шёл­ка) и тор­го­вый центр, с конца XV века главный бан­ков­ский центр Фран­ции. С 1420 года в Лионе ре­гу­ляр­но про­во­ди­лись ме­ж­ду­народные яр­мар­ки. В 1-й половине XVI века не­одно­крат­но слу­жил ре­зи­ден­ци­ей французских ко­ро­лей, один из це­нт­ров французского Воз­рож­де­ния. Силь­но по­ст­ра­дал в хо­де Ре­ли­ги­оз­ных (гу­ге­нот­ских) войн 1562-1598 годов (многие про­те­стан­ты по­ки­ну­ли го­род), а так­же из-за эпи­де­мий чу­мы (1563, 1574). Ме­сто вос­ста­ний тка­чей в 1744 и 1786 годах. В XVI - конце XVIII веков главный го­род провин­ции Ли­он­нэ, с 1790 года - департамента Ро­на и Луа­ра, с 1793 года - департамента Рона. В пе­ри­од Фран­цуз­ской ре­во­лю­ции XVIII века в 1793 году вы­сту­пил про­тив вла­сти Кон­вен­та, что вы­зва­ло (по­сле двух­ме­сяч­ной оса­ды Лиона) мас­со­вые реп­рес­сии со сто­ро­ны яко­бин­ской дик­та­ту­ры и ча­стич­ное раз­ру­ше­ние це­нт­ра го­ро­да (вос­ста­нов­лен На­по­лео­ном I Бо­на­пар­том); был пе­ре­име­но­ван в «Ос­во­бож­дён­ный го­род» (в 1794 году воз­вра­ще­но преж­нее название). В XIX веке центр ра­бо­че­го дви­же­ния (смотри Ли­он­ские вос­ста­ния 1831, 1834 годов); на­се­ле­ние Лиона под­дер­жа­ло Па­риж­скую ком­му­ну 1871 года (22-25.3.1871 года в Лионе дей­ст­во­ва­ла собственная ком­му­на). Железнодорожное со­об­ще­ние с Сент-Эть­е­ном (1832; пер­вая зна­чительная железнодорожная ли­ния во Фран­ции), Па­ри­жем (1855), Мар­се­лем (1856). С конца XIX и до середины XX веков оп­лот пар­тии ра­ди­ка­лов и ра­ди­кал-со­циа­ли­стов; в 1905-1941, 1945-1951 годах мэ­ром Лиона был Э. Эр­рио. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны с 1940 года под ко­нт­ро­лем «Ви­ши»; главный центр Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния на юге стра­ны. С 1982 года центр ав­то­ном­но­го административного ре­гио­на Ро­на - Аль­пы.

Ис­то­рическое яд­ро го­ро­да сло­жи­лось на пра­вом бе­ре­гу реки Со­на, на хол­ме Фур­вь­ер, где со­хра­ни­лись ос­тат­ки римских фо­ру­мов Ав­гу­ста и Ан­то­ни­на, свя­ти­ли­ща Ки­бе­лы, те­ат­ра и оде­о­на (I-II века), 4 ак­ве­ду­ков; ба­зи­ли­ка Нотр-Дам-де-Фур­вь­ер (1872-1896 годы, ар­хи­тек­то­ры П. Бос­сан, Л. де Сент-Ма­ри-Пер­рен; мо­заи­ки) и ме­тал­лическая баш­ня (1892-1894 годы). В рас­по­ло­жен­ном у под­но­жия хол­ма Ста­ром го­ро­де с уз­ки­ми ули­ца­ми: фраг­мен­ты церк­вей IV-XII веков (Святого Сте­фа­на, Святого Кре­ста, Святого Иоан­на Кре­сти­те­ля); го­тические (бывший Дом хо­ри­стов с фа­са­дом конца XI века) и ре­нес­санс­ные (отель Эме-де-Пьер­виль, XVI век) до­ма, сгруп­пи­ро­ван­ные главным образом во­круг ро­ма­но-го­тического со­бо­ра Сен-Жан (XII-XV века; фун­да­мен­ты ап­си­ды с фраг­мен­та­ми мо­за­ик V-IX веков; ка­пел­ла Бур­бо­нов в сти­ле пла­ме­нею­щей го­ти­ки - 2-я половина XV века; вит­ра­жи конца XII-XIII веков; 3 пор­та­ла со скульп­ту­рой 1308-1322 годов; в бывшем клу­ат­ре - руи­ны римских терм и ран­не­хри­сти­ан­ско­го бап­ти­сте­рия конца IV века); церк­ви Сент-Ире­не (крип­та V века), Сен-Жорж (802, пол­но­стью пе­ре­строе­на в 1844 году, П. Бос­сан), Сен-Поль (XII-XV века), Сен-Жюст (XVI век, фа­сад XVIII века) и др.; бывший ар­хи­епи­скоп­ский дво­рец (XV век, рас­ши­рен в XVII-XVIII веках), лод­жия ме­нял (1747-1749 годы; ны­не про­тес­тант­ская цер­ковь), бывшая бир­жа (XVIII век, архитектор Ж. Суф­ло), Дво­рец пра­во­су­дия (1835-1842 годы, архитектор Л.П. Баль­тар). На се­ве­ре, в бывшем районе тка­чей Ла-Круа-Рус, - римский ам­фи­те­атр «Трёх гал­лий» (19 год н. э. рас­ши­рен в начале II века), ба­роч­ная церковь Сен-Брю­но-де-Шар­трё (1590-1750 годы, архитектор Ф. Де­ла­монс; ку­пол - 1736, фа­сад - 1870-е годы, архитектор Л. де Сент-Ма­ри-Пер­рен), «Дом с 365 ок­на­ми» (1810).

На полуострове, об­ра­зо­ван­ном слия­ни­ем Ро­ны и Со­ны, со­хра­ни­лись ро­ман­ская церковь Сен-Мар­тен-д’Эне (конец X века -1107; фун­да­мен­ты по­строй­ки V-VI веков; ко­лон­ны не­фа и пор­ти­ка - из римского хра­ма), го­тические церк­ви Сен-Бо­на­ван­тюр (1325-1494 годы; фа­сад - 1861, вит­ра­жи XIX века) и Сен-Ни­зье (XIV-XVI века, рес­тав­ри­ро­ва­на в XIX веке; крип­та - VI век); ли­цей Ам­пер (бывший ие­зу­ит­ский кол­леж; 1607, пе­ре­стро­ен в XVIII веке; ка­пел­ла - XVII век); Ра­ту­ша (1646-1655 годы, архитектор С. Мо­пен; вос­ста­нов­ле­на и до­строе­на по­сле по­жа­ра 1674 года в 1699-1703 годах, ар­хи­тек­то­ры Ж.А. Ман­сар, Т. Блан­ше). На площади Ко­ме­дии - Опер­ный те­атр (1828-1832 годы, архитектор А.М. Ше­на­вар; ре­кон­ст­рук­ция - 1986-1993 годы, архитектор Ж. Ну­вель). На площади Тер­ро - церковь Сен-Пьер (ос­но­ва­на в V веке, пе­ре­строе­на в XVII веке; ро­ман­ский пор­тал XI века), Дво­рец ис­кусств (бывшее бе­не­дик­тин­ское аб­бат­ст­во Сен-Пьер, пе­ре­строе­но в 1659 году; ны­не - Му­зей изо­бра­зительных искусств) и фон­тан ра­бо­ты Ф.А. Бар­толь­ди (1891). На площади Бель­кур (1562; рас­ши­ре­на в 1713 году, архитектор Р. де Кот; фа­сады зда­ний - 1800) - кон­ная ста­туя Лю­до­ви­ка XIV (1820-1825 годы, скульп­тор Ф.Ф. Ле­мо). Сре­ди других по­стро­ек на полуострове: клас­си­ци­стический отель Дьё (ны­не боль­ни­ца; 1639-1648 годы, фа­сад вдоль бе­ре­га Ро­ны - 1741-1842 годы, был на­чат Ж. Суф­ло, ку­пол - 1761), Дво­рец ком­мер­ции и бир­жи (1856-1862 годы, архитектор Г. Ан­д­ре), Те­атр Се­ле­стин­цев (1873, Г. Ан­д­ре; рес­тав­ри­ро­ван в 2002-2005 годах). Ис­то­рическая часть го­ро­да вклю­че­на в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия.

В 1774 году со­ору­жён мост че­рез реку Ро­на (архитектор Ж.А. Мо­ран), ко­то­рый по­вли­ял на раз­ви­тие ле­во­бе­реж­ной час­ти го­ро­да. В конце XIX - начале XX веков здесь за­страи­ва­ют­ся квар­та­лы с ре­гу­ляр­ной пря­мо­уголь­ной пла­ни­ров­кой: Ле-Брот­то со зда­ни­ем пре­фек­ту­ры (1879-1890 годы, архитектор А. Лувь­ер) и бывшим железнодорожным во­кза­лом (1904-1908 годы), Ла-Гий­оть­ер. В 1856 году в северо-восточной час­ти Лиона за­ло­жен об­шир­ный (бо­лее 110 га) парк Тет-д’Ор с оран­же­рея­ми бо­та­нического са­да, па­мят­ни­ка­ми Де­тям Ро­ны (конец XIX века, архитектор А. Ко­ке, скульп­тор Э. Па­ньи) и Пав­шим за Фран­цию (1924, архитектор Т. Гар­нье, скульп­тор Ж. Лар­ри­вье).

Современный го­род раз­ви­вал­ся по ген­пла­ну 1914 (архитектор Т. Гар­нье). Сре­ди со­ору­же­ний XX века: ско­то­бой­ни и ры­нок ско­та (1909-1914 годы; ре­кон­ст­руи­ро­ва­ны в кон­церт­ный и экс­по­зиционный центр в 1990-е годы), ста­ди­он (1913-1926 годы), боль­ни­ца Гранж-Бланш (1910-1933 годы), те­ле­фон­ная стан­ция (1928), жи­лой район «Со­еди­нён­ные Шта­ты» (1919-1934 годы, все - Гар­нье); поч­тамт (1935-1938 годы, архитектор М. Ру-Спиц); Дво­рец кон­грес­сов (1960, архи­тек­то­ры Р. и М. Са­лань­як); Дво­рец спор­та (1962); жи­лые районы Дю­шер (1959-1966 годы, Ж. Кот­тен и др.) с церковью Нотр-Дам-де-Баль­мон (1965, архитектор П. Жан­тон) и Ла-Пар-Дьё (с 1967 года, архитектор Ш. Дель­фант) с вы­сот­ным зда­ни­ем бан­ка «Ли­он­ский кре­дит» (1974-1977 годы, архитектор А. Кос­сю­та), городской библиотекой и кон­церт­ным за­лом «Мо­рис Ра­вель» (1975). В 1990-2000-е годы по­строе­ны: железнодорожный во­кзал Ли­он - аэ­ро­порт «Сент-Эк­зю­пе­ри» (1989-1994 годы, архитектор С. Ка­ла­тра­ва), квар­тал Си­те-Эн­тер­нась­о­наль (1986-2006 годы, архитектор Р. Пья­но) с двор­цом кон­грес­сов (1995), ам­фи­те­ат­ром (2006). На северной ок­раи­не Лиона, на озере Барб на реке Со­на, - ос­тат­ки аб­бат­ст­ва с церкви Нотр-Дам (XI век).

Лион - круп­ный на­учный центр Фран­ции в об­лас­ти здра­во­охра­не­ния, био­ло­гических, нев­ро­ло­гических на­ук, фун­да­мен­таль­ной фи­зи­ки, хи­мии и др. Основные ис­сле­до­ва­ния про­во­дят­ся в университетах. Сре­ди на­учных уч­ре­ж­де­ний - Ди­аг­но­стическая ла­бо­ра­то­рия ком­па­нии «P4 Jean Mérieux» (1897), От­де­ле­ние Французского национального института здо­ро­вья и медицинских ис­сле­до­ва­ний (1964), Ме­ж­ду­народное агент­ст­во по изу­че­нию ра­ка (1965), Национальный НИИ транс­пор­та (1985), Фе­де­раль­ный институт нев­ро­ло­гических на­ук (1995), Ев­ропейский центр выс­ше­го об­ра­зо­ва­ния в об­лас­ти ос­тео­па­тии, Ли­он­ский сельскохозяйственный институт ре­гио­на Ро­на - Аль­пы, Институт братьев Люмь­ер. Сре­ди спе­циа­ли­зированных на­уч­но-тех­нических цен­тров: Французский институт оде­ж­ды и тек­сти­ля, Ли­он­ский хи­ми­ко-тек­стиль­ный институт, Ли­он­ский национальный институт при­клад­ных на­ук (в при­го­ро­де Ви­лер­бан) и Ли­он­ский ин­же­нер­но-тех­нический институт. Лион из­вес­тен как центр ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти ко­жи че­ло­ве­ка (5 спе­циа­ли­зированных ла­бо­ра­то­рий, в т. ч. Ла­бо­ра­то­рия по пе­ре­сад­ке ко­жи, Институт био­ло­гии и хи­мии про­теи­нов). Лион - 2-й по­сле Па­ри­жа уни­вер­си­тет­ский центр Фран­ции (свыше 150 тысяч сту­ден­тов, 2009). В 2007 году соз­дан кон­сор­ци­ум Ли­он­ский уни­вер­си­тет, объ­е­ди­няю­щий 20 ву­зов Лиона и ре­гио­на Ро­на - Аль­пы. Дей­ст­ву­ют так­же Национальная шко­ла изо­бра­зительных ис­кусств (1756, современное название и ста­тус с 2007 года), Выс­шая шко­ла хи­мии, фи­зи­ки и элек­тро­ни­ки (1883), Национальная шко­ла ис­кусств и ак­тёр­ско­го мас­тер­ст­ва (ос­но­ва­на в 1943 году в Па­ри­же, с 1997 года в Лионе) и др. Городская библиотека (1565), Ме­жу­ни­вер­си­тет­ская библиотека гу­ма­ни­тар­ных на­ук и ли­те­ра­ту­ры.

Му­зеи: изо­бра­зительных ис­кусств (1801; со­б­ра­ние скульп­ту­ры с VI века, итальянской и французской жи­во­пи­си), тек­сти­ля (1864; в бывшем оте­ле Вил­ле­руа, 1730), Ги­ме (1879, ос­но­ван про­мыш­лен­ни­ком Э. Ги­ме; ас­сирийские фре­ски, искусство Древ­не­го Егип­та, Гре­ции, Ри­ма, индийское и восточное искусство), Му­зей ис­то­рии Лиона (1921) и Ме­ж­ду­народный му­зей ку­кол (1950; оба - в оте­ле Га­дань, 1511-1525 годы), де­ко­ра­тив­ных ис­кусств (1925; в бывшем оте­ле Лак­руа-Ла­валь, 1739, архитектор Ж. Суф­ло), кни­го­пе­ча­та­ния (1964, в зда­нии XVII века), гал­ло-римской ци­ви­ли­за­ции (1975, ар­хео­ло­гическое со­б­ра­ние пред­ме­тов с хол­ма Фур­вь­ер), братьев Люмь­ер (1982; в зам­ке О. и Л. Люмь­е­ров, 1901), ми­ниа­тюр и ки­но­де­ко­ра­ций (1991), «Слия­ние» (нау­ки и жиз­ни; 2007), ре­лигиозного искусства, Аф­ри­ки, Гра­до­стро­ительный му­зей Т. Гар­нье (под от­кры­тым не­бом), Му­зей А. Мал­лар­тра (ста­рин­ные ав­то­мо­би­ли), те­ле­ком­му­ни­ка­ций и др.

Те­ат­ры: Се­ле­стин­цев (от­крыт в 1877 году), «Те­атр дез ате­лье» (1976), «Зо­ло­тая го­ло­ва» (1980), «Ла Круа-Рус» (1994, с 2007 года Национальная сце­на Лиона) и др. Национальный хо­рео­гра­фический центр Ри­льё-ла-Пап (1976), Дом тан­ца (1980), Современный хо­рео­гра­фический те­атр (2001). Про­во­дят­ся те­ат­раль­ные фес­ти­ва­ли: «Не­спо­кой­ные», Мо­ло­дёж­ный те­ат­раль­ный би­ен­на­ле, улич­ных те­ат­ров и др.; ки­но­фес­ти­ва­ли: «Но­вое по­ко­ле­ние», «Под­лин­ная ис­то­рия», «Вне эк­ра­на», ко­рот­ко­мет­раж­ных филь­мов и др.; Тан­це­валь­ный би­ен­на­ле.

Опер­ный те­атр (1831, до 1837 года «Гран-те­атр»; в современном зда­нии с 1993 года). Национальный ор­кестр (1905, с 1969 года фи­лар­мо­ни­че­ский, с 1983 года современное название). Кон­сер­ва­то­рия (1872; го­то­вит так­же джа­зо­вых му­зы­кан­тов), Выс­шая наци кон­сер­ва­то­рия му­зы­ки и тан­ца (1980). Ме­ж­ду­нар. Ли­он­ский фес­ти­валь му­зы­ки, тан­ца и те­ат­ра (еже­год­ный, с 1945),ональная Фес­ти­валь французской му­зы­ки (1 раз в 2 го­да, с 1991 года). Круп­ней­ший кон­церт­ный зал - «Мо­рис Ра­вель» (2055 мест).

Фут­боль­ный клуб «Олим­пик Ли­он» (1899), вы­сту­паю­щий на ста­дио­не «Жер­лан» (свыше 40 тысяч мест), - силь­ней­ший клуб Фран­ции начала XXI века (7-крат­ный чем­пи­он стра­ны в 2002-2008 годах), по­сто­ян­ный уча­ст­ник Ли­ги чем­пио­нов. В Лионе име­ют­ся рег­бий­ный и хок­кей­ный клу­бы. В го­ро­де про­во­ди­лись мат­чи чем­пио­на­тов ми­ра по спор­тив­ной гим­на­сти­ке (1926), фут­бо­лу (1938, 1998), фи­гур­но­му ка­та­нию (1971), со­рев­но­ва­ния на Ку­бок ми­ра по рег­би (2007), мат­чи чем­пио­на­та Ев­ро­пы по фут­бо­лу (1984). В 1990 году со­стоя­лась 2-я по­ло­ви­на мат­ча на пер­вен­ст­во ми­ра по шах­ма­там Г.К. Кас­па­ров - А.Е. Кар­пов.

Ос­но­ва эко­но­ми­ки - сфе­ра ус­луг (бан­ков­ско-фи­нан­со­вые, тор­гов­ля, гос­ти­нич­но-рес­то­ран­ный биз­нес, нау­ка и об­ра­зо­ва­ние, административные, де­ло­вые, транс­порт­ные; раз­ви­ты так­же т. н. креа­тив­ные от­рас­ли). Лион - круп­ный фи­нан­со­вый центр стра­ны; здесь рас­по­ло­жен го­лов­ной офис од­но­го из круп­ней­ших французских бан­ков Le Crédit Lyonnais (1863), офи­сы ря­да национальных бан­ков и пред­ста­ви­тель­ст­ва круп­ных иностранных бан­ков. Дей­ст­ву­ют мно­го­численные ди­зай­нер­ские (по объ­ё­му ус­луг сек­то­ра Лион за­ни­ма­ет 2-е ме­сто в стра­не по­сле Па­ри­жа), ме­дий­ные (в Лионе - штаб-квар­ти­ра ев­ропейского ин­фор­мационного те­ле­ка­на­ла «Euro­news»), рек­лам­ные и из­да­тель­ские ком­па­нии; фир­мы - раз­ра­бот­чи­ки и про­из­во­ди­те­ли про­грамм­но­го обес­пе­че­ния, ком­пь­ю­тер­ных игр и др. В Лионе на­хо­дит­ся штаб-квар­ти­ра Ме­ж­ду­народной организации уго­лов­ной по­ли­ции (Interpol). Ме­сто про­ве­де­ния ме­ж­ду­народных тор­го­во-фи­нан­со­вых яр­ма­рок (с XV века, еже­год­но в ап­ре­ле). За Лионом из­дав­на за­кре­пи­лась сла­ва «гас­тро­но­ми­че­ской сто­ли­цы» Фран­ции (су­ще­ст­ву­ет раз­ветв­лён­ная сеть пред­при­ятий об­щественного пи­та­ния). Важ­ное зна­че­ние име­ет сек­тор ло­ги­сти­ки (тес­но свя­зан с обес­пе­че­ни­ем по­треб­но­стей транс­порт­но­го уз­ла Лиона).

Лион - круп­ный промышленный центр. Большая часть пред­при­ятий - мел­кие и сред­ние; про­изводство в зна­чительной сте­пе­ни ори­ен­ти­ро­ва­но на экс­порт (в пре­де­лах Боль­шо­го Лиона про­из­во­дит­ся около 12% французских экс­порт­ных то­ва­ров; до­ля ре­гио­на в об­щем им­пор­те около 9,5%; 2005). Во 2-й половине 2000-х годов Лион со­хра­ня­ет по­зи­ции главного французского цен­тра тек­стиль­ной промышленности, од­на­ко тра­диционное шёл­ко­ткац­кое про­изводство (раз­ви­ва­лось с XV века; в конце XIX века Лион - круп­ней­ший в ми­ре про­из­во­ди­тель шёл­ко­вых тка­ней; к 1960-1970-м годах их вы­пуск рез­ко со­кра­тил­ся из-за кон­ку­рен­ции с ис­кусственными и син­те­тическими тка­ня­ми) ут­ра­ти­ло ми­ро­вое зна­че­ние; со­хра­ня­ет­ся про­изводство до­ро­го­стоя­щих из­де­лий из шёл­ка по за­ка­зам ве­ду­щих фирм в ми­ро­вой ин­ду­ст­рии мо­ды. Лион - ве­ду­щий ев­ропейский центр вы­пус­ка специальных ви­дов тек­сти­ля (в т. ч. бель­е­во­го, спор­тив­но­го, тех­ни­че­ско­го, медицинского на­зна­че­ния и др.). Пред­при­ятия от­рас­ли, а так­же свя­зан­ные с ни­ми научно-исследовательские цен­тры и объ­ек­ты про­из­водственной ин­фра­струк­ту­ры об­ра­зу­ют кла­сте­ры (один из круп­ней­ших кла­сте­ров по про­из­вод­ст­ву тех­нического и специального тек­сти­ля - TECHTERA, 2005; объ­е­ди­ня­ет около 140 сред­них и ма­лых пред­при­ятий, 10 тысяч за­ня­тых, вклю­ча­ет около 40 ла­бо­ра­то­рий; около 65% французского тек­сти­ля промышленного на­зна­че­ния и около 12,5% об­ще­ев­ро­пей­ско­го про­изводства). Про­изводство ис­кусственных и син­те­тических тка­ней скон­цен­три­ро­ва­но в основном в районе Ли­он-Вэз и в южном при­го­ро­де Ве­ни­сьё. Важ­ней­шее зна­че­ние име­ют хи­мическая промышленность (фос­фор­ные удоб­ре­ния, ла­ки и крас­ки, кра­си­те­ли для тек­стиль­ной промышленности, фо­то­ма­те­риа­лов и др.), ма­ши­но­строе­ние (про­изводство гру­зо­вых ав­то­мо­би­лей и ав­то­бу­сов - пред­при­ятия «Renault Trucks», «Irisbus»; промышленных транс­порт­ных средств, авиационного обо­ру­до­ва­ния, ткац­ких стан­ков и обо­ру­до­ва­ния для тек­стиль­ной ин­ду­ст­рии, вы­чис­лительной тех­ни­ки). В начале XXI века ус­ко­рен­ны­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ют­ся про­изводство фар­ма­цев­тической, кос­ме­ти­че­ской (од­но из но­вей­ших на­прав­ле­ний - дер­мо­кос­ме­то­ло­гия) и пар­фю­мер­ной про­дук­ции, мик­ро­био­ло­гическая промышленность. Пред­при­ятия об­ра­зу­ют несколько про­филь­ных кла­сте­ров (в т. ч. LyonBiopole). Важ­ное зна­че­ние име­ет про­изводство из­де­лий медицинского на­зна­че­ния (ком­па­ния THUASNE - ев­ропейский ли­дер по вы­пус­ку медицинских ор­то­пе­ди­че­ских, ле­чеб­ных три­ко­таж­ных из­де­лий и мн. др.). Ко­же­вен­ная промышленность спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на вы­пус­ке то­ва­ров клас­са люкс (обу­ви, кож­га­лан­те­реи), тех­нических ко­же­вен­ных из­де­лий.

В при­го­ро­де Фей­зен - неф­те­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий за­вод [нефть по­сту­па­ет по неф­те­про­во­ду Ла­ве­ра (близ Мар­се­ля) - Страс­бур]. В ок­ре­ст­но­стях - ви­но­де­лие (район Бо­жо­ле). Близ Лиона - до­ми­ни­кан­ский монастырь Сент-Ма­ри-де-ла-Ту­рет в ком­му­не Л’Арбресль (1956-1960 годы, архитектор Ле Кор­бю­зье).

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