ПИФИЯ

ПИФИЯ (др.-греч. Πυθία, лат. Pythia) - пророчица, служительница Аполлона Пифийского в Дельфах.

Наименование прорицательницы, как и эпиклеза Аполлона Пифийского, происходят от древнего названия Дельф – Пифо (др.-греч. Πυθώ). Кроме легендарной Фемонои, по традиции, первой жрицы в Дельфах (Strab., IX, 3, 5, p. 419; Paus., X, 5, 7; 6, 7), источники называют еще имена Фемистоклеи и Ксеноклеи, также явно мифологические (Paus., X, 13, 7; Diog. L., VIII, 1, 8; 21). Из исторических персонажей известны имена лишь двух дельфийских пророчиц: Аристоники – во времена Саламинского сражения (Hdt, VII, 140; Plut. De Pyth. or., 23, 406a) и Периаллы, которую подкупил Клеомен (Hdt, VI, 66).

Перед прорицанием пифия, очистившись водами священного Кастальского ключа и окурив себя лавром и ячменной мукой, брала в рот лист лавра и, держа в руке ветвь того же дерева, поднималась на треножник (Plut. De E ap. Delph., 2, 385c; De Pyth or., 6, 397a; Paus., X, 5, 9; 24, 7). Вдохновленная на пророчество Аполлоном, она изрекала божественные откровения. Плутарх сообщает, что если в период наивысшей славы святилища при нем состояла не одна пифия, a две, и была даже третья – запасная, то в его времена – только одна пророчица (Quaest. Gr., 9, 292 f; De def. or., 51, 438 b; De Pyth. or., 22, 405 c). Первоначально пифия была молодой целомудренной девушкой, но после того, как один фессалиец, некий Эхекрат, влюбившись, похитил пифию (Diod., XVI, 26; cp.: Paus., VIII, 5, 11–12), на эту должность выбирали женщину не моложе пятидесяти лет, хотя она прорицала в одежде незамужней девушки (Aesch. Eum., 38; Eurip. Ion., 1324), позднее, однако, вновь был возвращен прежний обычай.

Культу Аполлона в Дельфах предшествовало почитание женского божества Матери Земли, которое затем у греков отождествлялось с Геей, по-видимому, пифия – это наследие старого женского культа. Один из самых дискуссионных вопросов касается причин и характера пророческого вдохновения пифии. Большинство свидетельств письменной традиции говорит о том, что пифия впадала в пророческий экстаз, вдыхая одурманивающие пары, выходящие из расселины, над которой она восседала на треножнике, или, по другой версии, что она вдохновлялась на пророчества, входя в пещеру (Cic. Div., I, 36;79; Strab., IX, 3, 5, p. 419; Plut. De Pyth. or., 17, 402 e; Plin. N. h., II, 208; Apollod., I, 4, 1; Justin., XXIV, 6; Serv. ad Verg. Aen., 3, 92 и др.). Классические штудии XIX столетия, опираясь на античную традицию, хотя и достаточно позднюю, представляли нам пифию, пророчествующую в Дельфах, следующим образом. Она вдыхала дурманящие испарения, исходящие из расщелины земли и, впадая в состояние безумного экстаза, с треножника выкрикивала бессвязные звуки, которые присутствовавшие при этом жрецы оформляли в стихотворные или прозаические прорицания. На протяжении XX в. исследователи пытались, в общем, безуспешно, опровергнуть эти представления; исходя из нашего сегодняшнего знания, остается лишь довольствоваться принятием к сведению мнения античности о характере дельфийского пророческого вдохновения.

Автор статьи: О.В. Кулишова