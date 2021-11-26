ПЕРСЕЙ (др.-греч. Περσεύς)

В древнегреческой мифологии знаменитый герой, сын Зевса и Данаи , дочери царя Аргоса Акрисия (Il., XIV, 319-320).

Наиболее распространенная версия мифа о рождении и подвигах Персея в основных своих чертах изложена у Аполлодора (II, 4, 1-5). Акрисий, которому оракул предсказал, что его убьет сын Данаи, приказал запереть ее в специально сооруженном под землей медном убежище; однако Зевс, плененный красотой Данаи, проник к ней золотым дождем, и от этого союза Даная родила сына, которого назвала Персей. Акрисий, узнав об этом, приказал Данаю вместе с сыном посадить в ящик и бросить в море; волнами ящик вынесло к берегам острова Сериф, где его выловил рыбак Диктис, в доме которого и вырос Персей. Брат Диктиса царь Серифа Полидект, влюбившись в Данаю, стал ее преследовать и, желая избавиться от ее взрослого сына, приказал Персею добыть голову горгоны Медузы, взгляд которой обращал все живое в камень. Сыну Зевса в этом подвиге помогали боги: Гермес и Афина отправили его к граям , у которых Персей должен был узнать, как разыскать нимф, чтобы у них заполучить сумку, куда он смог положить свой страшный трофей, а также шапку, делавшую невид​имым его обладателя (которую когда-то Аиду передали циклопы), и крылатые сандалии, которые помогли юноше добраться туда, где жили горгоны . С помощью меча, данного ему Гермесом, Персей сумел обезглавить Медузу , глядя на ее отражение в блестящем щите.

На обратном пути Персей оказался в Эфиопии, где спас царскую дочь Андромеду от ужасного морского чудовища; на Сериф он вернулся уже вместе с Андромедой, которая стала его женой. Он смог теперь наказать обидчика матери и его приверженцев: Персей показал им голову Медузы, и они обратились в камень; Диктиса он сделал царем острова. Сумку, сандалии и шлем Персей вернул Гермесу, чтобы тот отдал их нимфам, а голову горгоны передал Афине, которая прикрепила ее на свою эгиду .

Затем Персей с матерью и женой отправился в Аргос, чтобы увидеться с Акрисием. Но тот, помня о предсказании, сбежал из города. Персей отправился за ним; в Лариссе герой принял участие в состязаниях на погребальных играх по умершему царю Тевтодему; метнув диск, он случайно попал в Акрисия, который тут же скончался. Впоследствии, не желая править в Аргосе, Персей стал царем Тиринфа, от него пошел род Персеидов.

Подвиги Персея – победа над горгоной Медузой и освобождение Андромеды – особенно популярные темы в античном искусстве, начиная с VII в. до н.э.; к ним также часто обращались в эпоху Возрождения и в Новое время (произведения Б. Челлини, П. П. Рубенса, А. Кановы и др.).

Иллюстрации :

1. Персей и Андромеда. Коринфская ваза. Берлин, Государственный музеи.

2. Афина и Персей, убивающий Медузу. Метопа храма С в Селинунте. Известняк. 540-530-е гг. до н.э. Палермо, Национальный музей.

3. Даная и Персей. Вазопись.

Автор статьи: О.В. Кулишова