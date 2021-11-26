ПЕЛАСГ

ПЕЛАСГ, ПЕЛАЗГ (др.-греч. Πελασγός) - в древнегреческой мифологии эпоним пеласгов, древнейшего населения Греции.

Героя с таким именем особенно почитали в Аркадии, Аргосе и Фессалии (по-видимому, в местах обитания пеласгов).

В Аркадии Пеласга считали царем этой страны; перворожденным из людей: Пеласг рожден землей (Hesiod., fr. 160, ср.: Paus., VIII, 1, 4-6; Apollod., III, 8, 1).

По другой версии, Пеласг сын Зевса и Ниобы, брат Аргоса (Apollod., II, 1, 1), отец царя Аргоса Ликаона (Paus., VIII, 2, 1; Apollod., III, 8, 1; Strab., V, 2, 4), который в свою очередь имел 50 сыновей, эпонимов-основателей аркадийских городов. Аргосский Пеласг был царем в то время, когда туда прибыли Данай и данаиды (Aesch. Suppl., 250); он радушно принял Деметру во время ее поисков Персефоны и воздвиг ей храм под именем Деметры Пеласгийской (Paus., II, 22, 1). По имени его дочери Лариссы (Hyg. Fab., 145, 2) была названа аргосская крепость (Paus., II, 24, 1).

Согласно фессалийскому преданию, Пеласг – сын Лариссы и Посейдона, вместе со своими братьями Ахеем и Фтием он оставил свою родину, Пелопоннес, и поселился в Фессалии. Они разделили эту землю на три части, которые стали называться по их именам Ахайей, Фтиотидой и Пеласгиотидой (Dion. Hal. Ant. Rom., I, 17).