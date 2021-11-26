ОСТРОВА БЛАЖЕННЫХ (др.-греч. μακάρων νῆσοι, лат. insulae fortunatorum, insulae divites)

В древнегреческой мифологии страна счастья и блаженства, место обитания душ героев и праведных людей после смерти.

Понятие об «Островах блаженных» в древнегреческой мифологии соотносится с представлениями об Элизиуме или Елисейских полях . (См. подробнее: ЭлизиуМ, Елисейские поля.)

Впервые об «Островах блаженных» как месте где находится Элизиум, упоминает Гесиод (Opp. et dies, 166-173, ср.: Pind. Ol., II, 54-88). Он связывает их с гибелью четвертого поколения людей – героев, которые истребили друг друга в Троянской войне и в походе на семивратные Фивы: "Многих в кровавых боях исполнение смерти порыло; / Прочих к границам земли перенес громовержец Кронион, / Дав пропитание им и жилища отдельно от смертных. / Сердцем ни дум, ни заботы не зная, они безмятежно / Близ океанских пучин острова населяют блаженных. / Трижды в году хлебодарная почва героям счастливым / Сладостью равные меду плоды в изобилье приносит" (Opp. et dies, 166-173, пер. В. В. Вересаева).

Острова эти помещали на крайнем западе вблизи мировой реки Океан . Позднейшие географы локализовали их чаще всего в Атлантическом океане; со времени Римской империи Канарские острова именовались Fortunatae insulae (острова Блаженных).

Представления об «Островах блаженных» характерны и для других мифологических систем, прежде всего кельтской. Из мифологии это понятие проникло и в общественно-политическую мысль и в философию и оказало большое влияние на развитие утопических представлений в европейской традиции.

Иллюстрации :

1. Элизиум. Л. Бакст. 1906;

2. Елисейские поля. Картина К. Швабе. 1903.

Автор статьи: О.В. Кулишова