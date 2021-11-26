ОНОМАКРИТ (др.-греч. Ὀνομάκριτος)
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Древнегречский религиозный реформатор.
Жил в Афинах во времена Писистрата, принимал участие в записи гомеровских поэм; последующие грамматики обвиняли Ономакрита в том, что он вставлял в текст свои стихи. Кроме того, он собрал, записал и издал оракулы, ходившие под именем орфического пророка Мусея. После того, как Лас из Гермионы уличил Ономакрита в подделке этих оракулов, Гиппарх, сын Писистрата, изгнал его из Афин. Позже, после изгнания Писистратидов, Ономакрит примирился с ними и прнял участие в их поездке в Сузы, где при помощи специально подобранных благоприятных оракулов и замалчивании неблагоприятных убеждал Ксеркса напасть на Афины.
Ономакриту принадлежала несохранившаяся до нашего времени поэма «Прсвящения в таинства». Павсаний и Татиан утверждают, что сочинения, которые приписывались Орфею, были сочинены Ономакритом, и он же учредил таинства в честь Диониса и изобразил титанов виновниками страстей Диониса.
Иллюстрация:
Орфей. Мозаика. Эдесса. 194 г. н.э.