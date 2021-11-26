ОНОМАКРИТ (др.-греч. Ὀνομάκριτος) На чтение: 1 минута

Древнегречский религиозный реформатор.

Жил в Афинах во времена Писистрата , принимал участие в записи гомеровских поэм; последующие грамматики обвиняли Ономакрита в том, что он вставлял в текст свои стихи. Кроме того, он собрал, записал и издал оракулы, ходившие под именем орфического пророка Мусея. После того, как Лас из Гермионы уличил Ономакрита в подделке этих оракулов, Гиппарх , сын Писистрата, изгнал его из Афин. Позже, после изгнания Писистратидов, Ономакрит примирился с ними и прнял участие в их поездке в Сузы, где при помощи специально подобранных благоприятных оракулов и замалчивании неблагоприятных убеждал Ксеркса напасть на Афины.

Ономакриту принадлежала несохранившаяся до нашего времени поэма «Прсвящения в таинства». Павсаний и Татиан утверждают, что сочинения, которые приписывались Орфею, были сочинены Ономакритом, и он же учредил таинства в честь Диониса и изобразил титанов виновниками страстей Диониса.

Иллюстрация :

Орфей. Мозаика. Эдесса. 194 г. н.э.