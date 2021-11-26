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ОЛИМПИЙЦЫ
ОЛИМПИЙЦЫ - в греческой религии и мифологии верховные божества пантеона, основным местом пребывания которых является Олимп.
Олимпийцы одержали верх в борьбе за власть сначала над титанами, затем победили гигантов. Проживая в прекрасных дворцах Олимпа, они управляют миром. Царь Олимпийцев - Зевс, царица - его жена Гера. К числу наиболее важных богов-олимпийцев относятся Афина, Аполлон, Артемида, Деметра, Афродита, Гермес, Дионис, Гефест и др. В безмятежной радости и разнообразных удовольствиях Олимпийцев проводят свою бесконечную жизнь. Спокойно Олимпийцы взирают на горести и страдания смертных людей («олимпийское спокойствие»).
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