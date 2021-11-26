ОЛИМПИЙЦЫ

ОЛИМПИЙЦЫ - в греческой ре­ли­гии и ми­фо­ло­гии вер­хов­ные бо­же­ст­ва пан­те­о­на, основным ме­стом пре­бы­ва­ния ко­то­рых яв­ля­ет­ся Олимп.

Олимпийцы одер­жа­ли верх в борь­бе за власть сна­ча­ла над ти­та­на­ми, за­тем по­бе­ди­ли ги­ган­тов. Про­жи­вая в пре­крас­ных двор­цах Олим­па, они управ­ля­ют ми­ром. Царь Олимпийцев - Зевс , ца­ри­ца - его же­на Ге­ра. К чис­лу наи­бо­лее важ­ных бо­гов-олимпийцев от­но­сят­ся Афи­на, Апол­лон, Ар­те­ми­да, Де­мет­ра, Аф­ро­ди­та , Гер­мес , Дио­нис, Ге­фест и др. В без­мя­теж­ной ра­до­сти и раз­но­об­раз­ных удо­воль­ст­ви­ях Олимпийцев про­во­дят свою бес­ко­неч­ную жизнь. Спо­кой­но Олимпийцы взи­ра­ют на го­ре­сти и стра­да­ния смерт­ных лю­дей («олим­пий­ское спо­кой­ст­вие»).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)