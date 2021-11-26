НЕРЕЙ (др.-греч. Νηρεύς) На чтение: 1 минута

В древнегреческой мифологии божество моря, сын Геи и Понта.

Нерей именовался также «морским старцем» (уже у Гомера). Нерей имеет многочисленное потомство – 50 (или 100) дочерей- нереид , матерью которых была океанида Дорида; Нерей вместе с дочерями обитает в глубине моря. Он, как и другие морские божества (Главк, Протей), обладает способностью принимать облик различных существ, а также великой мудростью и даже даром пророчествовать (Hor. Carm., I, 15, 3-5). Однако Нерей неохотно дает прорицания, так что Геракл, чтобы узнать, где искать золотые яблоки Гесперид, должен был поймать его врасплох и вступить с ним в борьбу, во время которой Нерей неоднократно менял свой облик, и даже связать его (Apollod., II, 5, 11). Культ Нерея (вместе с нереидами), засвидетельствован только у Овидия (Met., XI, 359-362).

Самые ранние из его изображений на вазах, относящиеся к началу VI в. до н.э., представляют Нерея стариком с рыбьим хвостом, главный сюжет – борьба с Гераклом ; на вазах конца архаического – начала классического периода он предстает в облике человека.

В послеклассическое время известно только одно его изображение – на Пергамском алтаре, где он помогает Дориде и Океану сражаться с гигантами.

Иллюстрации :

1. Геракл и Нерей. Чернофигурный лекиф из Беотии. Ок. 590-580-х гг. Париж, Лувр.

2. Нерей, Дорида и Океан сражаются с гигантами. Пергамский алтарь. II в. до н.э. Берлин, Пергамон-музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова