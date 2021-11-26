НЕРЕИДЫ (др.-греч. Νηρηίδες, Νηρεΐδες лат. Nereis) На чтение: 1 минута

В древнегреческой мифологии морские нимфы, дочери Нерея .

Матерью многочисленного потомства морского божества Нерея – 50 (или 100) дочерей – в античной традиции обычно считается океанида Дорида. Нереиды обитают в глубинах моря вместе со своим отцом, часто выступают свитой Посейдона . У Гомера называется по имени 33 нереиды (Il., XVIII, 39-51), у Гесиода – 51(Theog., 243-266), в позднейшей традиции встречается и множество других имен этих морских нимф. Наиболее известными из нереид были Фетида, жена Пелея и мать Ахилла; Амфитрита, супруга Посейдона; Галатея, в которую был влюблен циклоп Полифем . В греческом искусстве особенно многочисленны изображения нереид на вазах; они часто представляются верхом на дельфинах или гиппокампах; знаменит т.н. Памятник нереид из ликийского города Ксанфа, содержащий множество скульптурных изображений морских нимф.

Иллюстрация :

Памятник Нереид из Ксанфа. 390-360 гг. до н.э. Реконструкция восточного фасада. Лондон, Британский музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова