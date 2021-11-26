НЕМЕЗИДА

НЕМЕЗИДА (Немесида) - в греческой мифологии богиня справедливого возмездия.

Со­глас­но Ге­сио­ду , Немезида - дочь бо­ги­ни Ник­ты (Но­чи), се­ст­ра Та­на­то­са (Смер­ти), Гип­но­са (Сна), Мойр (бо­гинь судь­бы), Эри­ды (Раз­до­ра), Мо­ма (Зло­сло­вия). Немезида час­то ото­жде­ст­в­ля­лась с ним­фой Ад­ра­сте­ей («не­из­беж­ная», «не­от­вра­ти­мая»).

По од­ной из вер­сий ми­фа, Немезида - мать Еле­ны. Бо­ги­ня Немезида при­ня­ла об­лик гу­сы­ни, а Зевс - ле­бе­дя. От их сою­за Немезида ро­ди­ла яй­цо и ос­та­ви­ла его в ро­ще. Яй­цо на­шёл пас­тух и при­нёс его спар­тан­ской ца­ри­це Ле­де, ко­то­рая со­хра­ня­ла на­ход­ку в лар­це до по­яв­ле­ния на свет Еле­ны. Ле­да вос­пи­та­ла её как собственную дочь; вы­рос­шая Еле­на ста­ла при­чи­ной кро­во­про­лит­ной Тро­ян­ской вой­ны.

Наи­бо­лее по­чи­тае­мым был храм Немезиды в ат­ти­че­ском мес­теч­ке Рам­нунт, где на­хо­ди­лась ста­туя Немезиды ра­бо­ты Фи­дия. Эта ста­туя, по ан­тич­ным ис­точ­ни­кам, соз­да­на из глы­бы па­рос­ско­го мра­мо­ра, ко­то­рую при­вез­ли с со­бой пер­сы в 490 году до н. э. для ус­та­нов­ки тро­фея по­сле раз­гро­ма Афин. Афи­ня­не счи­та­ли, что имен­но гнев Немезиды по­мог по­бе­дить пер­сов при Ма­ра­фо­не. Изо­бра­жа­лась с ат­ри­бу­та­ми рав­но­ве­сия (ве­сы, уз­деч­ка), на­ка­за­ния (меч или плеть) и бы­ст­ро­ты (кры­лья, ко­лес­ни­ца , за­пря­жён­ная гри­фо­на­ми).

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