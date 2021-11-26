НЕМЕЗИДА
НЕМЕЗИДА (Немесида) - в греческой мифологии богиня справедливого возмездия.
Согласно Гесиоду, Немезида - дочь богини Никты (Ночи), сестра Танатоса (Смерти), Гипноса (Сна), Мойр (богинь судьбы), Эриды (Раздора), Мома (Злословия). Немезида часто отождествлялась с нимфой Адрастеей («неизбежная», «неотвратимая»).
По одной из версий мифа, Немезида - мать Елены. Богиня Немезида приняла облик гусыни, а Зевс - лебедя. От их союза Немезида родила яйцо и оставила его в роще. Яйцо нашёл пастух и принёс его спартанской царице Леде, которая сохраняла находку в ларце до появления на свет Елены. Леда воспитала её как собственную дочь; выросшая Елена стала причиной кровопролитной Троянской войны.
Наиболее почитаемым был храм Немезиды в аттическом местечке Рамнунт, где находилась статуя Немезиды работы Фидия. Эта статуя, по античным источникам, создана из глыбы паросского мрамора, которую привезли с собой персы в 490 году до н. э. для установки трофея после разгрома Афин. Афиняне считали, что именно гнев Немезиды помог победить персов при Марафоне. Изображалась с атрибутами равновесия (весы, уздечка), наказания (меч или плеть) и быстроты (крылья, колесница, запряжённая грифонами).