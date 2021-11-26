МИСТЕРИИ

МИСТЕ́РИИ (от греч. μυστήριον – та­ин­ст­во). В ан­тич­но­сти тай­ные куль­ты не­ко­то­рых бо­жеств.

В мистерии уча­ст­во­ва­ли толь­ко по­свя­щён­ные, так называемые мис­ты.

Мистерии со­стоя­ли из ря­да по­сле­до­ва­тель­ных дра­ма­ти­зи­ро­ван­ных дей­ст­вий, ко­то­рые ил­лю­ст­ри­ро­ва­ли ми­фы, свя­зан­ные с бо­же­ст­ва­ми - объ­ек­та­ми куль­та . Эти дей­ст­вия со­про­во­ж­да­лись оп­ре­де­лён­ным ри­туа­лом и обыч­но про­цес­сия­ми, за­кли­на­ния­ми, ор­гия­ми и так далее.

Воз­ник­ли мистерии на поч­ве куль­тов древ­ней­ших бо­жеств, оли­це­тво­ряв­ших уми­раю­щую и ожи­ваю­щую при­ро­ду. Не­ко­то­рые из этих куль­тов обо­со­би­лись от официальной ре­ли­гии и при­ня­ли ха­рак­тер тай­ных мистерий.

Пер­вые мистерии вос­хо­дят к древне - восточным об­ря­дам (куль­ты Оси­ри­са и Иси­ды в Егип­те, Там­му­за в Ва­ви­ло­нии). В Древ­ней Гре­ции мистерии за­сви­де­тель­ст­во­ва­ны с VII века до н. э. Из ран­них мистерий наи­бо­лее из­вест­ны Элев­син­ские мис­те­рии (в честь бо­гини пло­до­ро­дия Де­мет­ры и её до­че­ри Пер­се­фо­ны–Ко­ры), Ор­фи­че­ские мистерии (ос­но­ван­ные, со­глас­но тра­ди­ции, ми­фическим пев­цом из Фра­кии Ор­фе­ем), Са­моф­ра­кий­ские мистерии (в честь по­кро­ви­те­лей мо­ре­ход­ст­ва Дио­ску­ров–Ка­би­ров). В Ита­лии мистерии, прив­не­сён­ные с вос­то­ка (Иси­ды, Ат­ти­са, Ки­бе­лы, Мит­ры и др.), за­сви­де­тель­ст­во­ва­ны со II века до н. э. Око­ло Пом­пей об­на­ру­же­на Вил­ла Мис­те­рий, в центральном по­ме­ще­нии ко­то­рой со­хра­ни­лись уни­каль­ные изо­бра­же­ния сцен мис­те­рий.