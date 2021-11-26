МИСТЕРИИ
МИСТЕ́РИИ (от греч. μυστήριον – таинство). В античности тайные культы некоторых божеств.
В мистерии участвовали только посвящённые, так называемые мисты.
Мистерии состояли из ряда последовательных драматизированных действий, которые иллюстрировали мифы, связанные с божествами - объектами культа. Эти действия сопровождались определённым ритуалом и обычно процессиями, заклинаниями, оргиями и так далее.
Возникли мистерии на почве культов древнейших божеств, олицетворявших умирающую и оживающую природу. Некоторые из этих культов обособились от официальной религии и приняли характер тайных мистерий.
Первые мистерии восходят к древне - восточным обрядам (культы Осириса и Исиды в Египте, Таммуза в Вавилонии). В Древней Греции мистерии засвидетельствованы с VII века до н. э. Из ранних мистерий наиболее известны Элевсинские мистерии (в честь богини плодородия Деметры и её дочери Персефоны–Коры), Орфические мистерии (основанные, согласно традиции, мифическим певцом из Фракии Орфеем), Самофракийские мистерии (в честь покровителей мореходства Диоскуров–Кабиров). В Италии мистерии, привнесённые с востока (Исиды, Аттиса, Кибелы, Митры и др.), засвидетельствованы со II века до н. э. Около Помпей обнаружена Вилла Мистерий, в центральном помещении которой сохранились уникальные изображения сцен мистерий.