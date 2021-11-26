МИРТИЛ

МИРТИЛ (др.-греч. Μυρτίλος) - в древнегреческой мифологии сын Гермеса, возничий царя Эномая .

Миртил помог Пелопу одержать верх над непобедимым Эномаем в состязаниях на колесницах (Apollod. Epit., II, 3-9; Hyg. Fab., 84). Эномай, опасаясь замужествасвоей дочери Гипподамии из-за полученного оракула о том, что погибнет от руки зятя, устраивал испытания женихам дочери: жениться на его дочери сможет лишь тот, кто победит Эномая в состязании колесниц. Если же очередной претендент проигрывал, Эномай убивал его на месте и отрубал ему голову. Когда в Пису прибыл Пелоп, Гипподамия, увидев его, влюбилась в героя и уговорила Миртила помочь Пелопу. Миртил не закрепил должным образом ступицы колес чеками, в результате Эномай, запутавшись в вожжах, погиб, а перед смертью проклял Мирсила, пожелав ему погибнуть от руки Пелопа. Существовал и иной вариант мифа, согласно которому Миртил заменил бронзовую чеку сделанной из воска (см. например: Schol. Apoll. Rhod., I, 752, ср.: Diod., IV, 73; Paus., VIII, 10-12; Hyg. Fab., 84).

Позднее Пелоп, совершая вместе с Гипподамией путешествие, в котором их сопровождал Миртил, отлучился за водой, чтобы жена смогла утолить жажду, а в это время влюбленный в Гипподамию Миртил попытался совершить над ней насилие. Узнав от Гипподамии о происшедшем, Пелоп сбросил Миртила в море, а тот перед гибелью проклял весь род Пелопа. С гибелью Миртила связывали название Миртойского моря.

Иллюстрация :

Пелоп и Гипподамия на колеснице. Фрагмент рельефа. Нью-Йорк, Метрополитен-музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова