МАРСИЙ (др.-греч. Μαρσύας, лат. Marsyas)

В древнегреческой мифологии фригийский сатир или силен.

Первоначально Марсий, по-видимому, был древним фригийским божеством из круга Кибелы. Это имя носила река во Фригии в Малой Азий, приток Меандра, согласно греческим мифам она была названа по имени Марсия. В представлениях древних греков Марсий, сын Эагра, был родом из Фригии; он был связан с кругом Диониса, входил в его свиту.

С Марсием было связано несколько особенно популярных мифов. Согласно одному из них, когда Афина бросила флейту, потому что увидела свое отражение в воде и посчитала, что игра на этом инструменте уродует ее лицо, Марсий подобрал инструмент и достиг большего мастерства в игре на нем (Paus., I, 24, 1).

Аполлон, которого Марсий рискнул вызвать на состязание, вышел из него победителем, играя на кифаре, и в наказание ободрал с Марсия, еще живого, кожу (Mrth. Vat., I, 125; II, 115). О коже Марсия, которая была повешена Аполлоном в Келленах во Фригии, у истоков реки Меандр (Hdt., VII, 26; Xenoph. Anab., I, 2, 8, cp.: Strab., XII, 8, 15, p. 578), античные авторы рассказывали, что она начинает шевелиться при звуках флейты, в то время как остается неподвижной при исполнении пеанов в честь Аполлона (Ael. Var. hist., XIII, 21). Его кровь (или слезы, которые по нему проливали нимфы, сатиры и другие лесные жители) превратились в одноименную реку (Ovid. Met., VI, 382-400), а его флейта, унесенная потоком реки, в конце концов была принесена в дар Аполлону (Paus., II, 7, 9).

Марсий в мифах чвсто связывался и с другими «музыкальными» персонажами: так, его учеником был легендарный музыкант Олимп (Paus., X, 30, 9), по другой версии, он оказывается отцом Марсия (Apollod., I, 4, 2).

Статуя Марсия с угрожающе поднятой правой рукой (что стало восприниматься как символ городских вольностей) стояла на римском форуме. Сюжеты «Марсий и Афина», «Марсий и Аполлон» были популярны в античном и позднейшем европейском искусстве – статуи Мирона и Микеланджело, работы художников Тинторетто, Рубенса, Тьеполо и др.

Иллюстрации :

1. Наказание Марсия. Картина Тициана. Около 1570-1576. Кромержиж, Чехия, Исторический музей.

2. Марсий учит молодого Олимпа играть на флейте. Картина П. Басина. 1821. Санкт-Петербург, Государственный Русский музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова