КУРЕТЫ (др.-греч. Κουρῆτες, лат. Curetes)

В древнегреческой мифологии и религии молодые воины, участники мистерий и обрядов Зевса Курета на Крите.

В исполняемых ими ритуальных танцах исследователи усматривают отголоски обычаев мужских инициаций и Священной весны. Наименование «куреты» практически идентично понятию kouroi «юноши» (Il., XIX, 248), они выступают мужской параллелью сообществу нимф, которых иногда именовали Kourai.

Число и имена куретов в античной традиции варьируются, также как и рассказы об их происхождении. Кроме того, куретов часто смешивают с другими подобными группами, такими, как кабиры, корибанты (Paus., VIII, 37, 6). Это смешение и указание на связь куретов с дионисийским культом (Strab., X, 3, 11, p. 468) может быть отчасти объяснена оргиастическими элементами в обрядах инициаций воинов.

Куретов – жрецов Зевса на Крите – особенно часто смешивали с корибантами. И те, и другие – были около новорожденного Зевса в пещере на Крите, когда его мать Рея прятала младенца от отца Крона, пожиравшего свое потомство; они должны были шумными танцами, экстатическими криками, тимпанами и бряцанием оружия заглушить плач младенца (Diod., V, 70, 1; Strab., X, 3, 11, p. 468).

Античная традиция сохранила сообщения о мифических племенах куретов в Акарнании и Эолии (Il., IX, 529 et schol.; Strab., X, 3, 11, p. 468).

Иллюстрация :

Куреты, исполняющие танцы вокруг младенца Зевса. Рисунок (Harrison J. E. Themis. A Study of the Social Origins of Greek Religion. Cambridge, 1912. P. 23).

Автор статьи: О.В. Кулишова