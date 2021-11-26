КЕНТАВРЫ (др.-греч. Κένταυροι, лат. Centauri)

В древнегреческой мифологии миксантропические существа, полулюди-полукони. Согласно наиболее распространенной версии в античной традиции, кентавры были потомством царя лапифов Иксиона и Нефелы (или тучи, принявшей по воле Зевса облик Геры, на которую посмел покуситься Иксион, см.: Pind. Pyth., II, 21-48).

Наиболее популярным в античности сюжетом в литературе и искусстве была кентавромахия – сражение живших в Фессалии кентавров с соседями-лапифами. Битва началась во время свадьбы Перифоя, царя лапифов, из-за того, что приглашенные на пир кентавры попытались похитить молодую жену царя – Гипподамию, а также и других женщин (Ovid. Met., XII, 210-535; ср.: Od., XXI, 295-304).

Еще один распространенный миф – сражение Геракла с кентаврами, обосновавшимися в Пелопоннесе: кентавр Фол, сын Силена, дружелюбно принял Геракла и угостил его вином, аромат которого привлек других кентавров, они напали на героя и были им перебиты.

Кентавры, обитатели лесистых горных склонов, отличились буйным нравом, воплощающим дикость и необузданность природных сил. Их оружием в сражениях оказываются стволы деревьев и обломки скал (в архаической вазописи), а позднее также лук. Жестокость, невоздержанность и похоть кентавров в мифах пресекается и наказывается героями, в некотором смысле символизируя победу цивилизации над дикостью: Геракл убивает кентавра Несса, который пытался совершить насилие над его женой Деянирой, Тесей вместе со своим другом Перифоем участвует в кентавромахии.

К V в. до н.э. кентавры стали символизировать те силы, которые противостояли греческому культурному и политическому влиянию: так, изображение кентавромахии на метопах южной стороны Парфенона очевидным подтекстом имеет победу над персами.

Амбивалентность образов кентавров, идущая от их двойственной природы, подчеркивается в традиции исключениями из общего правила, каковыми выступают Хирон и Фол, воплощавшие мудрость и доброжелательность. Особенное место в античности и в последующие эпохи занимает Хирон – мудрый наставник Ясона, Ахилла и Асклепия.

Образы кентавров втречаются в культуре средневековья и Возрождения, выступая олицетворением греха и животных страстей («Божественная комедия» Данте (Ад, XII, 55-75), «Паллада и кентавр» Боттичелли и др.). Они остаются популярными и в последующие времена (произведения П. Веронезе, О. Родена и др.), в XX-XXI вв. интерес к ним лишь возрастает не только в искусстве и литературе (картины П. Пикассо, роман Дж. Апдайка «Кентавр» и др.), но и в кинематографе, а последние десятилетия – и в компьютерных играх (особенно в жанре «фэнтези»).

Иллюстрации :

1. Воин и кентавр. Бронза, высота 11,10 см. Сер. VIII в. до н.э. (возможно, из Олимпии). Метрополитен-музей, Нью-Йорк.

2. Геракл и кентавры. Аттический краснофигурный килик. Ок. 520-490 гг. до н.э. Лондон, Британский музей.

3. Геракл и Фол. Чернофигурная гидрия. 520-510 гг. до н.э. Париж, Лувр.

4. Паллада и кентавр. Картина С. Боттичелли. 1480-е гг. Флоренция, галерея Уффици.

Автор статьи: О.В. Кулишова