КЕФЕЙ (др.-греч. Κηφεύς) На чтение: 1 минута

В древнегреческой мифологии эфиопский царь, сын Бела (Apollod., II, 1, 4).

Супругой Кефея была Кассиопеи, от которой он имел дочь Андромеду (Apollod., II, 4, 3).

Самый известный миф, связанный с Кефелом и Кассиопеей – предание о спасении их дочери Андромеды, которая должна была быть принесена в жертву морскому чудовищу из-за тщеславия своей матери, которая похвалялась своей красотой перед богами. После чудесного спасения Андромеды Персеем по решению Афины Кефей был превращен в созвездие (Ps.-Eratosth., 15).

Иллюстрация :

Персей и Андромеда (Кефей и Кассиопея благодарят Персея за спасение дочери). Картина П. Миньяра. 1679. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова