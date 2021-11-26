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КЕФЕЙ (др.-греч. Κηφεύς)
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В древнегреческой мифологии эфиопский царь, сын Бела (Apollod., II, 1, 4).
Супругой Кефея была Кассиопеи, от которой он имел дочь Андромеду (Apollod., II, 4, 3).
Самый известный миф, связанный с Кефелом и Кассиопеей – предание о спасении их дочери Андромеды, которая должна была быть принесена в жертву морскому чудовищу из-за тщеславия своей матери, которая похвалялась своей красотой перед богами. После чудесного спасения Андромеды Персеем по решению Афины Кефей был превращен в созвездие (Ps.-Eratosth., 15).
Иллюстрация:
Персей и Андромеда (Кефей и Кассиопея благодарят Персея за спасение дочери). Картина П. Миньяра. 1679. Париж, Лувр.
Автор статьи: О.В. Кулишова
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