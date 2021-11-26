ИРИДА (др.-греч. Ἶρις «радуга») На чтение: 1 минута

В древнегреческой мифологии богиня радуги и посланница богов.

Согласно Гесиоду, Ирида - дочь Тавманта и Электры, сестра гарпий (Hesiod. Theog., 265-267). В «Илиаде» Гомера обычно ее отправляет с поручением Зевс, и только однажды – Гера (XVIII, 165-170), чьей посланницей по преимуществу она является в более поздней традиции (Eurip. HF, 822 sqq.; Callim. Hymn., IV, 66-67; 215-219).

В архаическом искусстве ( «ваза Франсуа» и др.) она изображена в коротком хитоне и с крылатыми сандалиями, как и Гермес, однако в классическую эпоху она обычно представлялась крылатой («златокрылой» ее называет Гомер, см. VIII, 398) и в длинных одеждах. В качестве посланницы Геры она появляется в произведениях искусства во многих сценах с богами и героями (фриз Парфенона и др.).

Иллюстрация :

Ирида. Лекиф. Ок. 500-490 гг. до н.э. Париж, Лувр.

Автор статьи: О.В. Кулишова