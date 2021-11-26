ХРАМ АРТЕМИДЫ ЭФЕССКОЙ

Одно из семи чудес света .

Находился в двух километрах к северо-востоку от города Эфеса в Малой Азии. На культ Артемиды Эфесской оказала влияние малоазийской богини плодородия, и Артемида почиталась здесь, подобно Кибеле, в виде многогрудой богини (по другим интерпретациям, в виде выпуклостей на теле богини изображались бычьи тестикулы, виноград, тыквы и т. д.).

Первый вариант храма был возведен в промежуток от конца VII в. до н.э. до середины VI в. до н. э. До этого на его месте располагалось святилище, построенное когда-то на месте святилища анатолийской Матери богов (по преданию, еще ойкистом Эфеса, Андроклом – Paus. VII, 2, 7) . Согласно Титу Ливию , храм Артемиды (Дианы) Эфесской славился уже при Сервии Туллии , т.е. в середине VI в. до н.э. (Liv., I, 45). Для датировки имеет значение также свидетельство Геродота, который говорит, что «известные золотые коровы и большинство колонн» в Эфесском храме – посвятительный дар Крёза, который завоевал Эфес ок. 560 г. до н.э. (I, 92). Имя Крёза действительно присутствует в посвятительных надписях на останках колонн храма, которые хранятся в Британском музее.

По свидетельствам Плиния Старшего , первым строителем храма был Херсифрон. Храм ионического ордера был построен почти целиком из мрамора и окружён двойным рядом колонн, всего их было 127 (Plin. XXXVI, 95). Этот первый вариант храма в 356 г. до н. э. сжёг желавший прославиться таким образом Герострат , после чего храм был отстроен заново, без значительных изменений. Страбон пишет, что «граждане воздвигли другой, более красивый [храм], собрав для этого женские украшения, пожертвовав своё собственное имущество и продав колонны прежнего храма» (XIV, I, 22 – перевод Г. А. Стратановского). У нового здания было 3 ряда колонн на переднем фасаде и мраморная черепица вместо прежней глиняной. По словам Страбона, после окончания строительства большинство посвятительных даров для украшения изготовили местные художники, а алтарь был украшен произведениями Праксителя (XIV, I, 23). Именно этот новый храм и стал известен как одно из чудес света, войдя в соответствующие списки, которые составлялись в эллинистическую эпоху. В 263 г. н. э. его разграбили готы. Остатки строения были найдены при раскопках в конце 1869 г. в болоте, на глубине 6 м.

Исторические источники :

Геродот. История. I;

Тит Ливий. История Рима от основания города. I;

Павсаний. Описание Эллады;

Плиний Ст. Естественная история;

Страбон. География.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева