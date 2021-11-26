ГИППОДАМИЯ, дочь Эномая

ГИППОДАМИЯ (др.-греч. Ἱπποδάμεια, Ἱπποδάμη, лат. Hippodamia, Hippodame), дочь Эномая - в древнегреческой мифологии жена героя Пелопа .

История замужества Гипподамии подробно представлена у Аполлодора (Epit., II, 3-9; cp.: Hyg. Fab., 84). Гипподамия считалась дочерью Эномая , царя Писы в Пелопоннесе , и Стеропы. Эномай получил оракул, что примет смерть от руки мужа своей дочери, по другой версии – он был влюблен в дочь, и поэтому препятствовал ее замужеству. Он устраивал испытания женихам, по условиям которых жениться на его дочери сможет лишь тот, кто победит Эномая в состязании колесниц. Если же очередной претендент проигрывал, Эномай убивал его на месте и отрубал ему голову. Когда в Пису прибыл Пелоп, Гипподамия, увидев его, влюбилась в героя и уговорила Миртила, возничего непобедимого Эномая, помочь Пелопу. Миртил не закрепил должным образом ступицы колес чеками (или, по другому варианту мифа, Миртил заменил бронзовую чеку сделанной из воска). В результате Эномай погиб, а Пелопс смог жениться на Гипподамии.

Среди сыновей Гипподамии и Пелопа, о которых сообщает античная традиция, самыми известными были Атрей и Фиест (Apollod. Epit., II, 10-14; Hyg. Fab., 84).

Согласно одной из версий мифа, Гипподамия была изгнана Пелопом за убийства Хрисиппа, сына Пелопа от нимфы Аксиохи, однако после смерти Гипподамии ее останки были перевезены в Олимпию , где в Альтисе было построено святилище Гипподамейон (Paus., VI, 20, 7). Павсаний сообщает, что сама Гипподамия учредила в благодарность за свой брак с Пелопом в Олимпии праздник в честь Геры – Герии (V, 16, 4).

Миф об Эномае, Пелопе и Гипподамии был излюбленным сюжетом в античном изобразительном искусстве, он представлен на восточном фронтоне храма Зевса в Олимпии .

Иллюстрация :

Пелоп и Гипподамия на колеснице. Фрагмент рельефа.Нью-Йорк, Метрополитен-музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова