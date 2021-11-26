ГЕСПЕРИДЫ

ГЕСПЕРИДЫ - в греческой мифологии и религии нимфы, хранительницы золотых яблок, дарующих вечную молодость (сад Гесперид на­хо­дил­ся на край­нем За­па­де).

Ар­го­нав­ты при­бы­ли в сад Гесперид по­сле то­го, как там по­бы­вал Ге­ракл (один из его 12 под­ви­гов). Убив сто­ро­жив­ше­го их дра­ко­на Ла­до­на и пе­ре­пу­гав Гесперид, он за­брал три яб­ло­ка. По другой вер­сии ми­фа, Ге­ракл по­про­сил Ат­лан­та, дер­жав­ше­го не­бес­ный свод, при­нес­ти ему три яб­ло­ка из са­да Гесперид, а сам в это вре­мя дер­жал не­бесный свод. Уви­дев при­быв­ших ар­го­нав­тов, Геспериды в ужа­се рас­сы­па­лись в прах, но, вняв их прось­бам, пре­вра­ти­лись в пре­крас­ные де­ре­вья, а за­тем пред­ста­ли в сво­ём обыч­ном ви­де.

Иллюстрации:

Гес­пе­ри­ды. Фраг­мент рос­пи­си апу­лий­ской ва­зы. IV век до н. э. На­цио­наль­ный му­зей (Не­аполь). Архив БРЭ.

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