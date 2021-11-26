ГЕСПЕРИДЫ
ГЕСПЕРИДЫ - в греческой мифологии и религии нимфы, хранительницы золотых яблок, дарующих вечную молодость (сад Гесперид находился на крайнем Западе).
Аргонавты прибыли в сад Гесперид после того, как там побывал Геракл (один из его 12 подвигов). Убив сторожившего их дракона Ладона и перепугав Гесперид, он забрал три яблока. По другой версии мифа, Геракл попросил Атланта, державшего небесный свод, принести ему три яблока из сада Гесперид, а сам в это время держал небесный свод. Увидев прибывших аргонавтов, Геспериды в ужасе рассыпались в прах, но, вняв их просьбам, превратились в прекрасные деревья, а затем предстали в своём обычном виде.
Иллюстрации:
Геспериды. Фрагмент росписи апулийской вазы. IV век до н. э. Национальный музей (Неаполь). Архив БРЭ.