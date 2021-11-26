ГЕЛИОС, ГЕЛИЙ (др.-греч. Ἥλιος «солнце»)

В древнегреческой мифологии бог солнца.

Гелиос принадлежал к потомкам титанов – он был сыном Гипериона и Тейи, братом Селены, олицетворения луны, и Эос, богини зари (Hesiod. Theog., 371-374). К Гелиосу обращали молитвы на рассвете и на закате (Plat. Symp. 220d, Leg., X, 887e, ср.: Hesiod. Op. et dies, 339), однако культ этого божества не получил широкого распространения (у Аристофана даже встречается утверждение, что практика жертвоприношения Солнцу и Луне присуща варварам в отличие от греков, см.: Pax, 406 sqq.). Свидетельства о культе Гелиоса довольно скудны (он почитался в Коринфе, в Аргосе, в Элиде), за исключением сообщений о его почитании на острове Родосе, где он считался главным божеством (Pind. Ol., VII, 54 sqq.) и в честь него проводился праздник Гелии; при входе в гавань была поставлена его гигантская статуя ( Колосс Родосский – одно из Семи чудес света ). Уже у Гомера (Il., VII, 422; IV, 400; X, 191 et al.) Гелиос представлялся возничим, который на своей золотой колеснице, запряженной четверкой коней, ежедневно совершает по небу путь с востока на запад (этот миф имеет как индоевропейские, так и ближневосточные параллели). Более поздние поэты рассказывали, что обратный путь он проделывает каждую ночь на золотой ладье, изготовленной Гефестом, по Океану.

У Гомера к Гелиосу обращаются с молитвой и приносят жертвы как свидетелю клятвы (Il., III, 277 sqq.), в поэзии он часто называется «всевидящим» (Aeschyl. Prom., 91; Choeph., 984–986), именно он сообщил Деметре, что Персефону похитил Аид (Hymn. Hom., V, 64-87). Представление о «всезнании» Гелиоса сближает его с профетическим даром Аполлона и, вероятно, является одной из причин смешения и отождествления этих двух богов, которое, впрочем, никогда не было полным. Отождествление Аполлона с Солнцем было известно еще в V в. до н.э. (например, у Парменида и Эмпедокла). В эпоху позднего эллинизма культ Солнца приобрел большую популярность (возможно, отчасти под влиянием распространения философских систем – например, Платона или стоика Клеанфа – в которых Солнце занимало важно место. Но только в Римской империи Гелиос / Соль (лат. Sol «солнце») стал играть центральную роль. В поздней античности Гелиос отождествлялся с Аполлоном и поэтому именовался также Фебом.

Среди потомков Гелиоса – волшебница Кирка, жена Миноса Пасифая, царь Колхиды Ээт, дочерью которого была Медея (Hesiod. Theog., 956-962; Apollod., I, 9, 1). Среди наиболее важных мифов о детях Гелиоса – гелиадах – миф о его сыне Фаэтоне , который погиб из-за своей самонадеянности, не справившись с управлением огненной колесницей отца (Ovid. Met., II, 19-366).

Иллюстрации :

1. Гелиос на колеснице. Роспись аттического краснофигурного кратера. V в. до н.э. Лондон, Британский музей.

2. Гелиос на колеснице. Рельеф храма Афины в Илионе. IV в. до н.э. Берлин, Пергамон-музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова