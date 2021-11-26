ГЕЛИКОН (др.-греч. Ἡλικών, лат. Helicon)

Гора (или горная цепь) в Средней Греции, в Беотии, где, согласно древнегреческим мифам, обитали музы .

Гора Геликон расположена в области Феспий в Беотии; высота ее 1749 м над уровнем моря, она находится примерно в 10 км от северного побережья Коринфского залива. Иногда Геликон выступает общим наименованием для горной цепи, которая расположена частью в Беотии, частью в Фокиде).

Гора Геликон неоднократно упоминается в античной традиции; по словам Страбона, она «недалеко отстоит от Парнаса и не уступает ему по высоте и объему, ибо обе горы покрыты снегом, скалистые и занимают небольшое пространство» (IX, 2, 25, p. 409-410, пер. Г. А. Стратановского); Геликон подробно описывает Павсаний (Paus., IX, 28, 1-31, 7). Около Геликона находилась Аскра – родина Гесиода, отец которого переселился сюда из Ким (Hesiod. Opp. et dies, 639-640).

К геликонским музам – источнику своего поэтического вдохновения – обращался в начале своей «Теогонии» Гесиод (1-23), и в последующей традиции гора Геликон считалась местом пребывания муз, именующихся поэтому геликониадами, геликонидами, геликонскими девами и т.д., а также их покровителя Аполлона. В античной литературе засвидетельствовано находящееся на Геликоне святилище Муз, которое было чрезвычайно знаменито (Strab., IX, 2, 25, p. 410 et al.). Согласно сообщению Пасания, первыми ввели культ муз, принеся им жертвы на Геликоне, великаны алоады От и Эфиальт (IX, 29, 1).

На горе Геликон около священной пещеры муз крылатый конь Пегас ударом своего копыта выбил из земли источник Гиппокрену («конский источник») (Ovid., V, 257; Paus., IX, 31, 3; II, 31, 9). По одной из версий мифа, здесь же находился источник, глядя в воды которого любовался своей красотой Нарцисс .

Иллюстрация :

Аполлон и музы на горе Геликон. Картина К. Лоррена. 1680. Бостон, Музей изящных искусств.

Автор статьи: О.В. Кулишова