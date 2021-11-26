ГЕКАТОНХЕЙРЫ (др.-греч. Ἑκατόγχειρες «сторукие»)

В древнегреческой мифологии великаны Котт, Бриарей и Гиес. Гекатонхейры (от др.-греч. ἑκατόν «сто» и χείρ «рука») имели по сто рук и пятьдесят голов, они были сыновьями Урана и Геи , рожденными после титанов и циклопов (Hesiod. Theog., 147-153), олицетворяли природные стихии.

Уран сразу после рождения отправил свое ужасное потомство в недра земли, откуда «сторуких» по совету Геи освободил Зевс, чтобы они помогли ему в борьбе с титанами, которых возглавлял Крон (154-158; 617-628). После победы в титаномахии, одержанной Зевсом с помощью «сторуких», они сторожили титанов, отправленных в Тартар (643-675; 713-735). Гекатонхейры также помогли Зевсу, когда против него составили заговор Гера, Посейдон и Афина. Союзница Зевса Фетида призвала Бриарея (называемого среди людей еще Эгеоном), один вид которого привел богов-заговорщиков в ужас и заставил отступить (Il., I, 396-406).

Иллюстрация :

Падение титанов. Картина Питера Пауля Рубенса. 1637-1638. Брюссель, Королевские музеи изящных искусств.

Автор статьи: О.В. Кулишова