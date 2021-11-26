ГЕКАТОМБА (др-греч. ἑκατόμβη, лат. hecatombe)

В древней Греции жертвоприношение богам, состоявшее первоначально из ста быков (ἑκατόν – сто, βοῦς – бык).

Гекатомбой вообще называлось значительное жертвоприношение на общественных праздниках, при этом количество жертвенных животных могло быть различным, обычно 81 (9 × 9) или 12. Уже Гомер называет гекатомбой жертвоприношения из 12 быков, ягнят, овец и коз. Отсюда происходит эпитет Ἑκατόμβοιος («стоящий сто быков»), прилагавшийся к Зевсу и Аполлону, которым жертвовали гекатомбу; такое жертвоприношение обязательно посвящалась Зевсу в конце Олимпийских игр . Первый месяц аттического календаря, приходящийся на вторую половину июля – первую половину августа, назывался Ἑκατομβαιών – Гекатомбеон. В Афинах в этом месяце проходил главный праздник, посвященный богине Афине – Панафинеи , на котором совершали гекатомбу.

В переносном смысле гекатомба – массовое убийство, одновременная гибель множества людей, например, во время войны или эпидемии и т.д.

Иллюстрация :

Процессия жертвенных быков. Парфенон, южный фриз. Ок. 447-433 гг. до н.э. Лондон, Британский музей.

Автор статьи: О.В. Кулишова