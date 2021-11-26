ФОРКИС, ФОРКИЙ, ФОРК (др.-греч. Φόρκυς, лат. Phorcus)

В древнегреческой мифологии одно из древнейших морских божеств.

Форкис – сын земли Геи и моря Понта , как его братья Нерей и Фавмант, а также сестры Кето и Еврибия (Hesiod. Theog., 233-239; Apollod., I, 2, 6).

Форкис и его сестра Кето, вступив в брак, породили множество чудовищ, которых называли форкидами , – горгон и грай (Hesiod. Theog., 270-279; Apollod., II, 4, 2), Ехидну (Hesiod. Theog., 295-299), дракона, который сторожит сад Гесперид (333-336).

В античной традиции Форкиса также считали отцом нимфы Фоосы, матери циклопа Полифема (Od., I, 69-73), Скиллы (Apollod. Epit., VII. 20). Он предводительствует морскими чудищами – тритонами и др. (Verg. Aen., V, 824), олицетворяет морскую бездну.

Гомер подробно описывает гавань около Итаки , посвященную Форкису, которого поэт называет «морским старцем», где растет олива и находится грот, где обитают прекрасные наяды и течет источник (Od., XIII, 96-112).

Иллюстрация :

Кето (справа), Форкис (в середине) и Тритон (или Тавмант). Римская мозаика. Тунис, Национальный музей Бардо. (Автор: Dennis Jarvis)

Автор статьи: О.В. Кулишова